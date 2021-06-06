Sosisli dükkânı açmak para kazandırır mı? Sosisli dükkânı nasıl açılır?

Fastfood ürünlerin başında gelen sosis sandviç günümüzde birçok kişi tarafından sevilerek yenilirken iş yeri açmak isteyen vatandaşlar sosisli dükkânı açmanın yollarını arıyor. Her yaş kesiminin beğenerek yediği fastfood ürünü aperatif bir yiyecek olarak görülürken aynı zamanda tok tutmaktadır.

Sosisli dükkânı açmak kârlı mıdır?

Girişimcilerin ilk tercihleri arasında yer alan sosisli dükkânı, oldukça kazanç sağlarken vatandaşların ilk tercihi arasında yer alıyor. Konumu ve çalışma saatleri sosisli dükkânı için önem arz ederken evlere servis özelliğinin bulunması gerekir. Maliyeti ucuz fakat doğru ve sağlıklı sosislerin kullanımı ile işlek bir caddede sosisli dükkânı açmak oldukça kar getirecektir.

Sosisli dükkanı nasıl açılır?

Sosisli dükkanı açmak için ilk olarak dükkanın konumu belirlenmelidir. İşlek ve hareketli bir cadde üzerinde bulunan dükkanlar her zaman daha çok kazanmaktadır. Konumu bu noktada önemliyken daha sonra dükkanın nasıl olacağına karar vermek gerekir. Rakip firmalar oldukça çok olduğu için insanlar sosislerin kalitesine bakmaktadır. Bu yüzden menü fazlalığı dikkat çekerken aynı zamanda dükkan için avantaj sağlamaktadır. Bu anlamda kişiye özel siparişler ön planda olurken sunum, temizlik hijyen önde gelir. Daha sonra dikkat çeken bir konsept ile müşteri çekebilirsiniz. Müşteri memnuniyeti düşünülmelidir.

Sosisli dükkanı açmak için gerekli olan belgeler

Dükkanı açmak için ilk önce ruhsat ve Sağlık Bakanlığı kuruluşundan alınacak gıda ile ilgili hizmet verileceğini gösteren belgeler gereklidir. Sosisli dükkanı açmak için maliyet ise kişinin kullandığı ürünlere göre farklılık göstermektedir. 20 bin 50 bin arasında sermayeye sahip bir kişi sosisli dükkanı açabilir. Fakat açılacak dükkanın büyük olması veya marka olması durumunda bu fiyat 100 bin 200 bin arasında değişiklik gösterebilir.