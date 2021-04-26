Son Dakika: Ziraat Bankası kredi vereceğini açıkladı. Başvuru şartları nelerdir?

Ziraat Bankası kredi vereceğini duyurdu

Ziraat Bankası kredi kampanyası başlattı. İhtiyaç kredisi olarak verilecek bu kredi 100 bin TL’ye kadar anında onay verebilecek 36 ay vadeli kredi sunmaktadır. Kredi başvurusunda bulunanların şartlara uygun olmaları durumunda ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme imkânı verilmektedir.

Başvuru şartları nelerdir?

*36 ay vadeli 3 ay ertelemeli kredi başvurunda bulunmak isteyenler bazı şartlara uygunluk göstermeleri gerekmektedir.

*18 yaşından büyük olması

*Sigortalı bir işte çalışıyorsa en az 6 ay aynı işyerinden sigortanın yatmış olması

* Emekli ise emekli maaşını bu bankadan alması ya da bankaya maaş taşıması

*Kredi notu 1100 olması

Nasıl başvuru yapılır?

Ziraat Bankası resmi intenet sitesi üzerinden ihtiyaç kredisi formunu doldurmaları gerekmektedir. Başvuru yapıldıktan sonra kısa bir süre içinde değerlendirme yapılacaktır. Kredi sonucu bu değerlendirmeye göre verilecektir. Ziraat Bankası şubelerine giderekten de T.C kimliğiniz ile de başvurur yapabilirsiniz. Onay verilirse anında banka şubesinde kredinizi kullanabilirsiniz.

