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Son dakika: Araç alacaklara dikkat çeken uyarı!

OYDER Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Mersin, otomotiv pazarı ile ilgili son gelişmeler hakkında bazı değerlendirmelerde bulundu. Mersin ayrıca otomotiv sektöründe çip sorunuyla ilgili olarak ciddi bir sıkıntı olmadığını da belirtti. İşte Turgay Mersin'in açıklamaları...

20 Haziran 2021 Pazar 20:46
Son dakika: Araç alacaklara dikkat çeken uyarı!
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OYDER Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Mersin, otomotiv sektöründeki bazı gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Mersin, marka ve model bazında firmalara göre değişen çip sorunu ile ilgili şu anda ciddi bir problem olmadığını fakat önümüzdeki aylarda yani Temmuz ve Ağustos aylarındaki durumun ne şekilde ilerleyeceğini bilmediğini belirtti.

OYDER Yönetim Kurulu Başkanı Mersin, tüm markalarla olan görüşmelerde çip krizi denecek kadar büyük bir sorun olmadığını belirtirken marka ve model bazında çok özel modellerde belki bir bulunurluk sıkıntısı olabileceğini, geçen yıl yaşanan sorunların bu yıl yaşanmadığını ve bu durumu hem Avrupa'daki hem de Türkiye'deki üreticilerin hızlıca aşmaya çalıştığını ifade etti.

Haziran'da Mayıs ayına göre artış bekliyoruz

OYDER Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Mersin, aşılamanın hızlı bir şekilde gerçekleşmesinden dolayı ilerleyen günlerde ticaretin daha da hareketlenmesini beklediğini, “Haziran ayında mayıs ayına göre bir artış bekliyoruz. Önümüzdeki günlerde belki faizin biraz düşmesiyle ve ÖTV matrahının düzenlenmesiyle pazarın biraz daha hareketleneceğini düşünüyoruz." cümleleri ile açıkladı.

Mersin, tüketici tarafındaki ertelenmiş talebin sürdüğüne işaret ederek: "Bu ertelenmiş talebin hareketi var. Bir de firmalar, kampanya ve faiz desteğiyle beraber alım gücünü artırarak piyasayı hareketlendirmek istiyorlar."diye belirtti.

Araç fiyatlarındaki yükseliş ÖTV'den kaynaklı

Tutgay Mersin araç fiyatlarıyla ilgili olarak şu sözlere de yer verdi: "Tüketici, gün sonunda cepten çıkan paraya bakıyor. Bu yüzden çok da haksız değil. Ancak tamamen kurla beraber ve ÖTV'den kaynaklı oluşan fiyat artışının etkisi var. Yoksa hiçbir distribütör olduğu yerde zam yapmıyor. Bazı araçların ÖTV matrahına takılması sebebiyle yüksek bir matraha geçince araç fiyatları da yükseliyor.”

ÖTV'de %50'den %80'e geçtiğinde bir araç 150 bin TL'ye satılırken, birden 300 binlere çıkıyor, araca zam gelmiyor. Arka planda ÖTV ve kur var.

Öneğin, bir aracı 129 bin 999 TL'ye aldığınız zaman 235 bin TL'ye mal oluyor, 130 bin 1 TL'lik fatura kestiğiniz zaman araba 275 bin TL'ye çıkıyor. O arabaya o ay 1.000-2 bin TL zam geldiği zaman aslında 40 bin TL olarak yansıyor." 

Kur gerilediğinde gizli bir fiyat indirimi oluyor

Mersin, kurlar gerilediğinde bunun fiyatlara aşağı yönlü yansımadığı yönündeki eleştirilere "Evet, firmalar araçların fiyatlarını düşürmüyor gibi görünüyor ancak bu durumu sıfır faiz, uygun finansman, ek donanım ve servis kampanyalarıyla telafi ediyorlar. Bu yüzden gizli bir fiyat indirimi oluyor. Satın alma parametresi artarak fiyat düşmüş oluyor. Kur zaten sürekli düşmüyor, düşse bile tekrar yükseliyor." dedi.


Son Güncelleme: 20.06.2021 20:46
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Anahtar Kelimeler:
OyderTugay MersinOtomotivçip Krizi
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