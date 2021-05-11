Son dakika: Altın fiyatlarında güncel durum! 11 Mayıs 2021 Salı güncel altın fiyatları! Çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik altın alış ve atış fiyatlarında son durum...

Altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeler haftanın ikinci gününde de merak içerisinde araştırılmaya başlandı. Koronavirüs pandemisinden dolayı ekonominin en önemli merkezi durumunda olan sarı metale yoğun bir şekilde ilgi devam ediyor. Son aylar içerisinde ani iniş ve çıkış grafiğini sergileyen canlı ve güncel rakamlar Kapalıçarşı üstünden takip edilmekte. Sık sık inişli çıkışlı değişkenlik gösteren grafiğe sahip olmasından dolayı canlı rakamlar araştırılmaya başlanmışken çeyrek altın fiyatı bugün 782 TL’den işlem görüyor. Yatırımcılar heyecan içerisinde gidişatın takibini sürdürürken yatırımı yapacakları en doğru anı yakalamak için uğraşıyor.

22 ayar bilezik

Alış: 437,95

Satış: 468,89

Cumhuriyet altını

Alış: 3.112,00

Satış: 3.159,00

Tam altın

Alış: 3.006,32

Satış: 3.065,63

Yarım altın

Alış: 1.554,00

Satış: 1.614,00

Ata altın

Alış: 3.189,00

Satış:3.300,00

Gram altın

Alış: 487,84

Satış:487,93

Çeyrek altın

Alış: 782,00

Satış: 807,00