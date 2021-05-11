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Son dakika: Altın fiyatlarında güncel durum! 11 Mayıs 2021 Salı güncel altın fiyatları! Çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik altın alış ve atış fiyatlarında son durum...

Haftanın ikinci gününde altın fiyatlarındaki hareketlilik ilgiyle takip ediliyor. Kapalıçarşı'dan gelen canlı ve güncel rakamların bilgileri merak içerisinde araştırıyor. 11 Mayıs 2021 altın fiyatlarında son durum ne? 11 Mayıs 2021Salı 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek? Soruları merak içerisinde araştırılmaya başlandı. İşte altın fiyatlarında son durum…

11 Mayıs 2021 Salı 14:02
Son dakika: Altın fiyatlarında güncel durum! 11 Mayıs 2021 Salı güncel altın fiyatları! Çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik altın alış ve atış fiyatlarında son durum...
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Altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeler haftanın ikinci gününde de merak içerisinde araştırılmaya başlandı. Koronavirüs pandemisinden dolayı ekonominin en önemli merkezi durumunda olan sarı metale yoğun bir şekilde ilgi devam ediyor. Son aylar içerisinde ani iniş ve çıkış grafiğini sergileyen canlı ve güncel rakamlar Kapalıçarşı üstünden takip edilmekte. Sık sık inişli çıkışlı değişkenlik gösteren grafiğe sahip olmasından dolayı canlı rakamlar araştırılmaya başlanmışken çeyrek altın fiyatı bugün 782 TL’den işlem görüyor. Yatırımcılar heyecan içerisinde gidişatın takibini sürdürürken yatırımı yapacakları en doğru anı yakalamak için uğraşıyor.

22 ayar bilezik

Alış: 437,95

Satış: 468,89

Cumhuriyet altını

Alış: 3.112,00

Satış: 3.159,00

Tam altın

Alış: 3.006,32

Satış: 3.065,63

Yarım altın

Alış: 1.554,00

Satış: 1.614,00

Ata altın

Alış: 3.189,00

Satış:3.300,00

Gram altın

Alış: 487,84

Satış:487,93

Çeyrek altın

Alış: 782,00

Satış: 807,00

 


Son Güncelleme: 11.05.2021 14:02
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Anahtar Kelimeler:
Altın11 Mayıs 2021 SalıKapalıçarşı
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