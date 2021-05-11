Son dakika: Altın fiyatlarında güncel durum! 11 Mayıs 2021 Salı güncel altın fiyatları! Çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik altın alış ve atış fiyatlarında son durum...

Altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeler haftanın ikinci gününde de merak içerisinde araştırılmaya başlandı. Koronavirüs pandemisinden dolayı ekonominin en önemli merkezi durumunda olan sarı metale yoğun bir şekilde ilgi devam ediyor. Son aylar içerisinde ani iniş ve çıkış grafiğini sergileyen canlı ve güncel rakamlar Kapalıçarşı üstünden takip edilmekte. Sık sık inişli çıkışlı değişkenlik gösteren grafiğe sahip olmasından dolayı canlı rakamlar araştırılmaya başlanmışken çeyrek altın fiyatı bugün 782 TL’den işlem görüyor. Yatırımcılar heyecan içerisinde gidişatın takibini sürdürürken yatırımı yapacakları en doğru anı yakalamak için uğraşıyor.
22 ayar bilezik
Alış: 437,95
Satış: 468,89
Cumhuriyet altını
Alış: 3.112,00
Satış: 3.159,00
Tam altın
Alış: 3.006,32
Satış: 3.065,63
Yarım altın
Satış: 1.614,00
Ata altın
Alış: 3.189,00
Satış:3.300,00
Gram altın
Alış: 487,84
Satış:487,93
Çeyrek altın
Alış: 782,00
Satış: 807,00