Simit satma şartları nelerdir? Simit tezgâh fiyatları ne kadar?

Günümüz şartlarında birçok kişi simit satarak geçimini sağlıyor. Simit satmak için simit tezgâhına yada araca ihtiyaç duyabilirsiniz. Aynı zamanda satış yapmayı düşünülen yerlerdeki belediyelerden seyyar tezgâh ruhsatınıda almak gerekmekte. Simit satma işini ruhsatlı şekilde yapıldığında, tezgâhınızda yada aracınızda simidin yanında, köfte ekmek gibi farklı ürünlerde satılabilir. Ruhsatsız ve izinsiz seyyar satıcılık yapma durumlarında bölge zabıtaları cezai işlem uygulayıp, seyyar aracınıza el koyar.

İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlerde seyyar satıcılık oldukça yaygın bir meslek olurken engellilere istihdam sağlamak adınada simit tezgâhları bulunmakta.

Simit tezgâhı nasıl alınır?

Serbest meslek kavramlarından biride simit tezgâhı açmak. Okul, hastane ve fabrika önlerin de, parklar da ve diğer halka açık alanlarda simit satışı sağlanabiliyor. Şehrine göre gramaj ve şekil açısından değişiklik gösterebilen simit, bazı şehirler için sembol olmuş. Seneler geçtikçe artan fiyatıyla ekmek fiyatları ile kıyaslanabilme durumuna geldi. İyi bir zaman ve mekân olgusu oluşturularak günlük kazancınızı simit satarak ciddi şekilde arttırabilmek mümkün.

Simit satışı yapabilmek için belediyeden izin ve belgelerini almak gerekmekte. Bunun için bağlı olunan ilçe belediyelerinden izin ve belge alınabiliyor. Gerekli izin ve belgelerin alınmaması durumlarında zabıtalarla karşı karşıya gelebilmek kaçınılmaz. Bu durumda izin almadan yaptığınız yatırımı kaybetmeye sebep olacak. Belediyeler verdikleri izinler kapsamında simit satacaklar için uygun yerler belirler ve satışların bu bölgelerde yapılmasını isterlerdir. Simitçilik işini yapmak isteyenler arasında şehit ve gazi yakınlarına öncelik verilmekte.

Simit tezgâhı maliyeti ne kadar?

Gerekli izin ve belgelerin alınması sonrasında ikinci gerekli koşulsa satış tezgâhının alınması olacaktır. Simitçiler su ve meyve suyu gibi yan ürünleride simit tezgâhlarında satabilmekte. Tabi bu durıumda kullanılan tezgâhın büyüklüğüne için oldukça önemli bir karardır. Aynı zamanda denetime tabi tutulan simitçiler, simitçi tezgâhlar sağlığı bozacak unsurlar ve kirlilikler içermemeli. Belirlenen kuralların aksine durumlarda yapılan kontroller sırasında, belediye tarafından işinize son verilecek.

Herhangi bir dükkân açar iken gereken ilk yatırım maliyeti simitçiler için de geçerli. Bu yatırımsa yalnızca simit tezgâhı olarak düşünülebilir. Satılacak ürünler ve simit satışı yapılacak yerin potansiyeli dikkate alınıp uygun tezgâh alınmalı. Bunun kişinin isteğine bağlı olarak kiralama yada satın alma işlemiyle alınabilir. Bu kiralama yada satın alma işlemi tamamen yapılacak işin zaman olarak uzunluğuna göre değişmekte. Daha öncede belirtilen gibi belediyeler gazi ve şehit yakınlarına öncelik tanımakta ve bu kapsamda simitçi tezgâhı açmak isteyenlerin bu karara saygı duymaları gerekmekte.

Belediyeler tarafından gerekli izinleri alan simitçiler camekânlı tezgâh arabalarıyla kendilerinin belirlediği yerler de satış yapma imkânına sahiptirler. Satış yapmaya başlamadan önce, izin alma döneminde en iyi nerede satış yapılacağını analiz edip hesaplayarak, izni alınabilir. Simit tezgâhı ve izinler ile beraber yapılacak maliyeti hesaplayıp, başlangıç maliyetiyle simitçilik işine girilebilir. Simidin yanına ek ürünlerle (küçük paketlerde peynir, zeytin vb.) beraber günlük geliri arttırabilir. Tezgâhın olduğu yere göre günlük kazançlar Bin TL’yi bulabilir.

Simit tezgâhı fiyatlarının ortalama olarak Bin TL-5 bin TL aralığında. Bu fiyatlar, seyyar tezgâhın yada arabanın özelliklerine ve kalitelerine göre değişiklik göstermekte. Tezgâhlar hakkında ayrıntılı bilgiler öğrenmek ve fiyatlarını öğrenmek isterseniz çevrimiçi alışveriş sitelerini ziyaret edip, inceleyerek ve satın alabilir.

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Simit satmak için nereye başvuru yapılır?

İlk yapılması gereken ikamet ettikleri belediyeye gidip, izin ve belgeleri almak gerekmekte. Seyyar simit tezgâhı için ruhsat alınması gerektiği unutulmamalı. Ayrı bir hizmet bölümü oluşturulan alana gidip başvuruda bulunabilirsiniz. Başvurular için bir takım belgeler istenecek. Talep edilen kişisel bilgileri ve belgeleri eksiksiz bir şekilde tamamlayıp teslim edebilir. Bu konuda şehit ve gazi yakınlarına öncelik tanındı. Böyle bir durumunuz varsa bildirip öncelikten faydalanabilirsiniz.

2021 Toptan simit fiyatları ne kadar?

Bunun için oturduğunuz şehir yada ilçede yer alan fırınlarla anlaşmalar yapılabilir. Günlük ve haftalık olarak satabilecek tane sayısını belirtip, her gün taze simidi alır ve satabilir. Simit fiyatları her şehre ve ilçede farklılık gösterirken net bir rakam aralığı vermek doğru olmayacak. Ortalama olarak bir simidin 1,5TL ile 2TL arasında satıldığı varsayılırsa, toptan alımlar da bu tane başına 75kuruş ve 1TL aralıgına denk gelebiliyor. Bu rakamların ortalama ve tahmini olduğunu belirtirken simit satışı yapmaya başladığınız da, fırınlarla görüşme yapıp, fiyatları karşılaştırır ve anlaşmayı sağlayabilir.

Seyyar satış aracı almak için koşullar nelerdir?

Simit satışı yapabilmek için gerekli olacak en temel ürünlerden biri seyyar arabadır. Bu seyyar tezgâh yada arabayı alarak ve kullanmak için belirlenen şartları taşımak gerekmekte işte bu şartlar şöyle;

-Seyyar satış araçlarında satılan gıda ürünlerinin Türk Gıda Kodeksi ve 5179sayılı Gıdaların Üretimi ve Tüketimi Hakkında Kanun ve bu kanuna dayandırılıp çıkarılan yönetmelik hükümlerince uygun olan imal edildiğini belgeleyen gıda üretimi izniyle gıda sicilini seyyar satış aracının camına herkesin görebileceği yere asılması zorunlu.

-Satış yapılan ve bağlı olunan belediye sınırlarında dâhilinde ikamet etmeli.

-Bulaşıcı bir hastalık olmaması gerekmekte. (Hastane raporu)

-Sosyal güvenlik kurumlarına ait bir gelir olmaması gerekmekte.

-İlgili vergi dairesinden alınan kişinin vergi ile ilişiği olmadığına dair belge.

Aynı zamanda Türk Gıda Kodeksi resmi intenet adresini ziyaret edip, merak edilen konularda ayrıntılı bilgiler alabilirsiniz.

Seyyar satıcılarının uyması gereken kurallar nelerdir?

Her iş ve sektör de uyulması gereken bazı kurallar bulunmakta. Seyyar satıcıların ve simitçilerinde uyması gereken bazı kurallar var. Dikkat edilmesi gereken kurallarsa şunlardır;

-Belediyenin belirlediği yerde ve saatlerde satış yapma.

-Seyyar satıcının kişisel bakımı (saç, sakal, tınak vs.) ve aracının temiz olması.

-Her alanda temizliğini yapıp, sağlık bilgisi konusunda hassas davranmak.

-Satılan ürünlerin mevzuat hükümlerine uygun şekilde temiz, beyaz ve yazısız paket kâğıt ve poşet kullanma.

-Çevresini temiz tutma, bağırarak satış yapmama ve müşterilerine nazik davranma.

-Yönetmelikte yer alan gıda ürünleri haricinde herhangi bir ürün satmama.

-Gıda ürünlerinin fiyat listesi müşteriler tarafından görünür biçimde asılması gerekmekte.

-Satıcı ister ise halk eğitim merkezinde sağlığa uygunluk eğitimi kurslarına katılarak sertifika alabilir.