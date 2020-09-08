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Simit Sarayı bayilik nasıl alınır? Simit Sarayı bayilik alma şartları

Son yıllarda artan franchise bayiliklere rağbet giderek artıyor. Bu markalardan biri de Simit Sarayı oldu. Bilindiği gibi simit ülkemizde en sık tüketilen ürünlerin başında geliyor. Yatırımcılar Simit Sarayı bayilik şartlarını araştırıyor.

08 Eylül 2020 Salı 23:23
Simit Sarayı bayilik nasıl alınır? Simit Sarayı bayilik alma şartları
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Son yıllarda tüm Türkiye’de şubesi açılan Simit Sarayı’ndan nasıl bayili alınacağı merak ediliyor. Girişimciler vatandaşların ilgi gösterdiği işletmenin bayiliğini almak için uğraşıyor. Simit ülkemizde yıllardır tüketilen ve hemen herkesin sevdiği bir üründür.

Simit Sarayı bayilik nasıl alınır?

Simit Sarayı’ndan bayilik almak isteyenler şirketin resmi intenet sitesine girerek sitede yer alan bayilik bölümünden lokasyon, mağaza ve konsept gibi kısımları doldurduktan sonra online olarak bayilik başvurusu yapabiliyor.

Şirket yönetiminin değerlendirmesi sonucunda görüşmeye çağrılacak ve detaylı olarak bayilik işlemlerini görüşebilirsiniz.

Simit Sarayı bayilik başvurusu nasıl yapılır?

İlk olarak şirketin sitesinde yer alan başvuru formunun doldurulması gerekir. Formda sizden bazı bilgiler istenecektir. Bu bilgiler arasında konum, konsept gibi kısımlar olacaktır. Yetkililer burada verilecek bilgilerin ardından sizi görüşmeye çağıracaktır. Bayilik başvurusu yapmak için aşağıdaki linkte tıklayabilirsiniz.

https://www.simitsarayi.com/franchise

Şirket size 3 ayrı konsept şansı sunmaktadır. Bunlar;

Tek mağaza bayiliği,

Çok mağaza bayiliği,

Bölge/Ülke/Şehir bayiliğidir.

Simit Sarayı bayiliği başvuru şartları neler?

Simit Sarayı bayilik başvurularında istenen şartlar şu şekildedir;

  • En az 20 en çok 500 bin TL isim hakkı ödemesi,
  • Aylık kazançtan isim hakkı nedeniyle %3 pay,
  • Yıllık cirodan %2 reklam bedeli kapsamında pay,
  • Firmanın belirlediği ürünler dışında yetkililerin onayı olmadan ürün satılmaz,
  • Sağlık Bakanlığı hijyen yönetmeliğine uygun olunmalı,
  • Gıda Bakanlığı’na bağlı olarak üretim yapılan ürünlerin kurallara göre üretilmesi gerekmektedir. 

Bu şartlar genel olarak istenen şartlardır. Ancak alınacak bayiliğin durumuna göre şartlar değişmektedir. Buna göre Master Franchise bayilik alacak olanların bilmesi gereken bazı hususlarda bulunmaktadır. MF anlaşması yapmanın başlıca avantajları şu şekildedir;


Ürün satarak kar elde edebilirsiniz.

Lisans ücretinin yarısı alt franchise’lardan kazanabilirsiniz.

Ayrıca franchising lisansı dağıtabilirsiniz.

Simit Sarayı franchise bedeli

Simit Sarayı bayilik bedeli ödemesi sözleşme sırasında verilmektedir. Bu ücretin yanı sıra ekipman ve dekorasyon ücretini de göz önüne almalısınız. Detaylı bir proje hazırladıktan sonra toplam bedelin yarısı ilk etapta alınır ve kalan ödemde ekipman alışından sonra yapılır.

Bayilik konsepti

Üç farklı bayilik konsepti bulunmaktadır. Bunlar cadde, alışveriş merkezi ve kiosk konseptidir.

Cadde konsepti

Yaya trafiğinin kalabalık olduğu mağazalara yakın olan bir yerde açılmalıdır. Bu tip konseptlerde ideal mekan büyüklüğü 150 m2’dir. Mekanın en az 8 metre ön cephesi, 3 metre tavan yüksekliğinin olması gerekmektedir. Bunların yanı sıra da en az 30 m2 bahçe veya terasın olması gerekmektedir.

Alışveriş merkezi konsepti

AVM’lerin giriş katında veya girişinde bulunan bu mekanlar için en az 120 m2 kapalı alan, 8 metre ön cephe genişliği ve 3 metre tavan yüksekliği olmalıdır. Aynı şekilde 30 m2 teras veya bahçenin de bulunması gerekmektedir.

Kiosk konsepti

Bu konsept genel olarak metro istasyonlarında, üniversitelerin fazla olduğu bölgelerde ve benzin istasyonlarında bulunur. Bu yerler için en az 20 m2 yerleşim ve servis imkanı olan 3 cephenin olması gerekmektedir.

En uygun mağaza konumu nasıl belirlenir?

Trafiğin yoğun olduğu ve etkin bir görünümün olacağı yerler bayilikler için idealdir. Konsepte göre bulunduğunuz yerde en uygun bölgeyi seçin ve buradaki mekanları araştırın. Konsepte göre hareket etmek çok önemlidir. Yayaların çok olduğu bir yerde kesinlikle cephe kısmına önem verin.

Bayilik bilgileri

Simit Sarayı yatırımcısına istediği şartları en iyi şekilde anlatır ve bu şartların yerine getirilmesini ister. Seçilen mekan, dekorasyon, marka tecrübesi ve kimliği yatırımcıya aktarılır ve bu doğrultuda hareket edilir.

Özgün ürün yelpazesi

Tüm ülkede müşteriler tarafından beğenilen ürünlerin yanı sıra her bayinin kendine özel bir ürününün de olması gerekmektedir. Bunun için her yaş ve kesime ayrı ayrı ürünlerin olması çok önemlidir.

Simit Sarayı işletme maliyetleri

Simit Sarayı ürünleri uluslararası standartlara uygun bir şekilde TUBITAK onaylı Simit Sarayı fabrikasından şubelerinden sevk edilmektedir. Mağazaların ürün üretimine dair herhangi bir maliyeti bulunmamaktadır.



Son Güncelleme: 08.09.2020 23:23
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Anahtar Kelimeler:
Simit SarayıBayilik
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