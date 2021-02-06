Şimdi Bitcoin alınır mı? Bitcoin ne olur, düşer mi? Bitcoin tekrar yükselecek mi?

Bitcoin’e yatırım yapmak isteyen kişiler önümüzdeki zamanlarda Bitcoin’in artış gösterip göstermeyeceğini şu an alınmasının mantıklı olup olmadığını merak ediyorlar. Bitcoin son saatlerde 39 bin dolara ulaştı.

Bitcoin kaç dolar oldu?

Bitcoin piyasasındaki son değişimlerle birlikte 37 bin 56 dolar ile 39 bin 496 dolar arasında değişerek 39 bin 45 doları buldu. Bu doğrultuda toplam piyasa hacmi ise 726 milyar dolar oldu. Haftalık kazanç ise %16,44’ü buldu. Kripto parada ise son bir günde yüz birimden otuz birim düştü. Ayrıca düşen üç birim de ilk on arasında yer aldı. 7 Ocak tarihinde kripto para 1 trilyon sınırını aştı ve 1 trilyon 173 milyar dolar oldu.

Bitcoin’de meydana gelecek değişimler hakkında PayPal’ın CEO’su olan Daniel Schulman yorumlarda bulunarak PayPal’ın işlemlerin saniyeler içinde yapıldığı bir gelecekte yer almak istediğini ve bu amaçla kripto ve dijital paralardan sorumlu bir grup kurduklarını açıkladı. Bu amaçla 29 milyon işletmede kripto para ile ödeme yapılmasını sağlayacaklarını da ekledi. Bittrt Araştırma Müdürü Helin Çelik ise Dijital paraların revaşta olduğunu Galatasaray takımında top koşturan Ryan Babel’in Bitcoin aldığını ve şu an almak için teşvik ettiğini duyurdu.