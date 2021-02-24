Sigortasız çalışılan günler sigortalı sayılır mı? Sigorta tescil davası süresi ne kadardır?

Sigortasız bir işte çalışan kişiler, sonraki senelerde emekli olduklarında bu çalışma sürelerinin bir yararını görememekteler. Sigortasız çalışma süreci uzun soluklu düşünüldüğü zaman problemlere neden olmaktadır.

Sigortasız çalışılan günler nasıl sigortalı sayılır?

Sigortasız bir işte çalışanlar veya sigorta primleri tamamlamamış olan kişiler bu süredeki çalışmalarını emeklilik için saydırma hakkına sahiptir.

Sigortasız çalışılan günleri sigortalı saydırmak için ilk olarak hizmet tespit davası açtırmak gerekmektedir. Hizmet tespit davası açılması için çalışanın beş yıllık hak düşürücü süre içinde bulunması gerekmektedir. Beş sene içinde sigortasız çalıştığı döneme ait dava açan çalışanların hakkı kaybolacaktır.

Sigorta tescil davası süresi ne kadar?

Sigorta tescil davası süresi, sigortasız çalışılan iş yerinden ayrıldıktan sonra beş yıllık süreçtir. Sigortasız çalışılan günleri sigortalı saydırmak için dava açmak isteyen bir çalışan, sigortasız olarak çalıştığı iş yerinden ayrılması üzerinden en fazla beş sene geçmesi gerekmektedir. Beş seneden daha uzun süre geçti ise dava açma hakkı sona ermiş demektir.

Sigortasız çalışılan günleri sigortalı saydırmak için nasıl dava açılır?

Sigortalı çalışma döneminin her günü emeklilik için gereklidir ve büyük tesiri olmaktadır. Bunun ile beraber uzun süre sigortasız olarak çalışmış olan bir kişi, bu süreyide sigortalı saydırarak emeklilik süresini daha da kısaltma şansına sahip olacaktır.

Sigortasız çalıştığı dönemleri sigortalı saydırmak isteyen bir çalışan öncelikle noter üzerinden uyarı çekmek zorundadır. Dava açabilmek için yazılı dilekçeyle başvuru zorunludur. Sözlü başvurular dikkate alınmamaktadır. Noter ihtarının bir avukat tarafından hazırlanması ve hukuki bakımdan geçerli olması gerekmektedir.

Noter ihtarında dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, sigortasız çalışma günlerinin tam olarak hesaplanmasıdır. Hesaplamanın sonrasında sigortasız çalıştıran işyerine yönelik dava açma hakkı kazanılmış olacaktır. Böylece sigorta tescil davası üzerinden sigortasız çalışma günleri kolaylık ile sigortalı olarak sayılabilmektedir.

Sigortasız çalışılan günleri sigortalıya çevirmek isteyen bir çalışanın Sosyal Güvenlik Kurumu’na sigorta girişinin hiç yapılmamış olması önem taşımaktadır. Bunun üzerine dava sürecinde çalışanın sigortasız şekilde çalıştırıldığını ve bordroda tutarın tamamlanmamış olduğunu kanıtlaması gerekir. Bu yüzden aynı dönemde çalışmış ve davacının sigortasız çalıştığı yönünde tanıklık yapacak kişilerde davanın gidişatını büyük ölçüde etkilemektedir.

Sigortasız çalışırken dava açılabilir mi?

Sigortasız çalışan kişinin bu durumu çalışma sürecinde bildirmesi, çok daha olumlu etki sağlayacaktır. Şikayetin sonrasında SGK Kontrol Memuru iş yerine gelerek yerel denetim yapma ve sigortasız çalışma dönemlerini kolaylık ile belirleme şansı bulunmaktadır.

Sigortasız çalışan bir kişinin bu çalışma günlerini sigortalıya çevirmek için çalışır durumda iken başvuruda bulunması sadece kendisini değil aynı iş yerinde sigortasız çalışan diğer kişileride etkileyecektir. Kişinin başvurusu sonrasında o iş yerinde çalışan tüm sigortasız çalışanların sigortalı olması zorunluluğu bulunmaktadır. Böylece sigortasız çalışan kişi hem kendisini hem de diğer sigortasız arkadaşlarını kurtarmış olacaktır. Sigortasız çalışan ve başvuruda bulunan kişinin tüm geriye dönük hakları geri verilirken aynı iş yerinde çalışan diğer sigortasızların ise bir yıllık geriye dönük hak almaları mümkün olacaktır.