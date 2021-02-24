İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Nostradamus'un 10 Mayısıs'ı işaret ettiği kehanette ürküten detaylar!
Son Dakika
Nostradamus'un 10 Mayısıs'ı işaret ettiği...
Denizli'de kumar operasyonu: 22 kişiye 99 bin TL ceza kesildi!
Denizli'de kumar operasyonu: 22 kişiye...
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında silahlı soyguna uğradı
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında...
Yarın o iki ilde kar tatili
Son Dakika
Yarın o iki ilde kar...

Sigortasız çalışılan günler sigortalı sayılır mı? Sigorta tescil davası süresi ne kadardır?

Kanunlar gereği her çalışanın sigortalı olması gerekirken ülkemizde birçok sigortasız çalışan bulunmaktadır. Sigortasız çalışılan bu süre emeklilik dönemine katkı sağlamaz. Haberimizden sigortasız çalışılan günleri nasıl sigortalı sayılacağına ulaşabilirsiniz.

24 Şubat 2021 Çarşamba 10:23
Sigortasız çalışılan günler sigortalı sayılır mı? Sigorta tescil davası süresi ne kadardır?
Takip Et:

Sigortasız bir işte çalışan kişiler, sonraki senelerde emekli olduklarında bu çalışma sürelerinin bir yararını görememekteler. Sigortasız çalışma süreci uzun soluklu düşünüldüğü zaman problemlere neden olmaktadır.

Sigortasız çalışılan günler nasıl sigortalı sayılır?

Sigortasız bir işte çalışanlar veya sigorta primleri tamamlamamış olan kişiler bu süredeki çalışmalarını emeklilik için saydırma hakkına sahiptir.

Sigortasız çalışılan günleri sigortalı saydırmak için ilk olarak hizmet tespit davası açtırmak gerekmektedir. Hizmet tespit davası açılması için çalışanın beş yıllık hak düşürücü süre içinde bulunması gerekmektedir. Beş sene içinde sigortasız çalıştığı döneme ait dava açan çalışanların hakkı kaybolacaktır.

Sigorta tescil davası süresi ne kadar?

Sigorta tescil davası süresi, sigortasız çalışılan iş yerinden ayrıldıktan sonra beş yıllık süreçtir. Sigortasız çalışılan günleri sigortalı saydırmak için dava açmak isteyen bir çalışan, sigortasız olarak çalıştığı iş yerinden ayrılması üzerinden en fazla beş sene geçmesi gerekmektedir. Beş seneden daha uzun süre geçti ise dava açma hakkı sona ermiş demektir.

Sigortalı çalışma döneminin her günü emeklilik için gereklidir ve büyük tesiri olmaktadır. Bunun ile beraber uzun süre sigortasız olarak çalışmış olan bir kişi, bu süreyide sigortalı saydırarak emeklilik süresini daha da kısaltma şansına sahip olacaktır.

Sigortasız çalışılan günleri sigortalı saydırmak için nasıl dava açılır?

Sigortasız çalıştığı dönemleri sigortalı saydırmak isteyen bir çalışan öncelikle noter üzerinden uyarı çekmek zorundadır. Dava açabilmek için yazılı dilekçeyle başvuru zorunludur. Sözlü başvurular dikkate alınmamaktadır. Noter ihtarının bir avukat tarafından hazırlanması ve hukuki bakımdan geçerli olması gerekmektedir.

Noter ihtarında dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, sigortasız çalışma günlerinin tam olarak hesaplanmasıdır. Hesaplamanın sonrasında sigortasız çalıştıran işyerine yönelik dava açma hakkı kazanılmış olacaktır. Böylece sigorta tescil davası üzerinden sigortasız çalışma günleri kolaylık ile sigortalı olarak sayılabilmektedir.

Sigortasız çalışılan günleri sigortalıya çevirmek isteyen bir çalışanın Sosyal Güvenlik Kurumu’na sigorta girişinin hiç yapılmamış olması önem taşımaktadır. Bunun üzerine dava sürecinde çalışanın sigortasız şekilde çalıştırıldığını ve bordroda tutarın tamamlanmamış olduğunu kanıtlaması gerekir. Bu yüzden aynı dönemde çalışmış ve davacının sigortasız çalıştığı yönünde tanıklık yapacak kişilerde davanın gidişatını büyük ölçüde etkilemektedir.

Sigortasız çalışırken dava açılabilir mi?

Sigortasız çalışan kişinin bu durumu çalışma sürecinde bildirmesi, çok daha olumlu etki sağlayacaktır. Şikayetin sonrasında SGK Kontrol Memuru iş yerine gelerek yerel denetim yapma ve sigortasız çalışma dönemlerini kolaylık ile belirleme şansı bulunmaktadır.

Sigortasız çalışan bir kişinin bu çalışma günlerini sigortalıya çevirmek için çalışır durumda iken başvuruda bulunması sadece kendisini değil aynı iş yerinde sigortasız çalışan diğer kişileride etkileyecektir. Kişinin başvurusu sonrasında o iş yerinde çalışan tüm sigortasız çalışanların sigortalı olması zorunluluğu bulunmaktadır. Böylece sigortasız çalışan kişi hem kendisini hem de diğer sigortasız arkadaşlarını kurtarmış olacaktır. Sigortasız çalışan ve başvuruda bulunan kişinin tüm geriye dönük hakları geri verilirken aynı iş yerinde çalışan diğer sigortasızların ise bir yıllık geriye dönük hak almaları mümkün olacaktır.



Son Güncelleme: 24.02.2021 10:23
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SGKSigortasızçalışan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2021 en düşük SGK ve Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar oldu?
2021 en düşük SGK ve Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar oldu?
Bitcoin bugün ne kadar oldu? 20 Şubat 2021 Cumartesi Bir Bitcoin ne kadar, kaç TL, kaç dolar?
Bitcoin bugün ne kadar oldu? 20 Şubat 2021 Cumartesi Bir Bitcoin ne kadar, kaç TL, kaç dolar?
Bu gece gözler dolarda olacak
Bu gece gözler dolarda olacak
Engelli ÖTV indirimi şartları nelerdir? ÖTV indirimi hesaplama
Engelli ÖTV indirimi şartları nelerdir? ÖTV indirimi hesaplama
Yeni esnafa devletten tam destek! Esnaf hibe ve kredi desteği nasıl alınır?
Yeni esnafa devletten tam destek! Esnaf hibe ve kredi desteği nasıl alınır?
Garanti BBVA 100.000 TL ihtiyaç kredisi veriyor
Garanti BBVA 100.000 TL ihtiyaç kredisi veriyor

Popüler Haberler

Emekliye eş ve çocuk desteği yardımı verilecek mi? Eş çocuk yardım miktarı ne kadar olacak?
Askere giderken alınması gerekenler ve askeriye tarafından verilen malzemeler 2021
Acemi Anneler dizisi Ceren kimdir? Yağmur Öztürk rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Emekli promosyonları kaç yılda bir yapılır? 2021 Emekli promosyon ödemeleri ne zaman yapılacak?
Şubat 2021 Otomobil markaları güncel sıfır otomobil fiyatları
Acemi Anneler dizisi Beyza karakteri kimdir? Melis Yıldıran'ın hayatı ve yer aldığı diziler
Acemi Anneler dizisi Tarık karakteri kimdir? Cantuğ Turay kimdir, nereli, kaç yaşında?
Acemi Anneler dizisi Cenk’i kim canlandırıyor? Ege Semih Erken'in biyografisi
Kuru Otlar Üstüne filmi ne zaman vizyona girecek? Kuru Otlar Üstüne'nin yeni filmi vizyon tarihi ve fragmanı yayınlandı
Acemi Anneler dizisi Murat kimdir? Tolga Akman doğum tarihi
Nahçıvan nerededir? Nahçıvan nereye bağlıdır, nüfusu ne kadar? Nahçıvan haritadaki yeri ve bilgileri
Elektrik fatura yardımı başvuruları nasıl yapılır? Devlet elektrik faturası desteği başvuru şartları
2020 yılbaşı haftası diziler yayınlanacak mı? Dizilerin yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak?
1 yılda okula kaç gün gidiliyor? 1 Yılda eğitim süresi kaç gündür?
Evim dizisi ne zaman başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak?
Acemi Anneler Melahat kimdir? Deniz Gökçe Kayhan biyografisi
Altın ne kadar oldu? 24 Şubat 2021 Çarşamba Güncel altın fiyatları 24 Şubat 2021 Çarşamba – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Kredi borcu ödenmezse ne olur? Kredi kartı borçları ödenmediği durumda izlenecek yollar
Acemi Anneler dizisi Kemal kimdir? Berk Bakioğlu kimdir, nereli yaşı kaç?
Acemi Anneler Hayat karakterini kim canlandırıyor? Cansın Yılmaz kimdir?
Şeref Bey dizisi oyuncu kadrosu ve karakterleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.