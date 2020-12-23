Sigortasız anneye süt parası yardımı yapılıyor mu? Süt parası nasıl, nereden alınır?

Devlet yardıma muhtaç ailelere birçok yardımda bulunuyor. Bu yardımlardan biri de süt parasıdır. Bebek bekleyen ailelere doğum sonrası verilen bu yardım sigortalı olan anne veya babaya verilmektedir.

Süt parası sigortalı olan babaya doğum nedeniyle SGK tarafından bir kere olmak kaydıyla verilen yardımdır. Süt parasının alınabilmesi için anne veya babasın doğumdan önceki 1 yıl içerisinde en az 120 gün sigortasının olması ve geçmiş dönemlere ait prim borcunun olmaması gerekmektedir.

Süt parası SGK tarafından sigortalı olan kişilere verilir. Bunun yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından doğum yardımı yapılır. Bu yardım için sigortalı olunması gerekmez.

Süt parasını kamu personeli yani devlet memurlar dışındaki SSK ve Bağkurlu olan kişiler sigorta gün sayısı ve prim borcu olmaması şartlarına uygun ise alabilir.

Öte yandan emekli olan kişiler bu yardımdan faydalanamaz. Ancak emekli olup, çalışmaya devam eden kişiler yardımdan faydalanabilir.

Sigortasız anneye süt parası yardımı yapılıyor mu?

Süt parası yardımı SGK tarafından verilir. Bunun için anne veya babanın sigortalı olması yeterlidir. Sigortalı olunmaması halinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen doğum yardımına başvuru yapılabilir.

SGK tarafından verilen süt parası yardımları doğum gerçekleştikten sonra hastanenin emzirme raporunun sisteme girmesiyle alınır. Bu kaydın yapılmasının ardından bebeğin nüfusa kaydı gerçekleştirilmelidir. Ardından süt yardımı paraları kişi adına PTT’ye yatırılır. Süt yardımı için bir başvuru yapılması gerekmez.

2020 yılında süt yardımı miktarı çocuk başında 202 TL olarak açıklanmıştı. Bu miktarın 2021 yılında artması bekleniyor. Söz konusu ücret doğumun ardından 15-20 içerisinde anne veya babanın adına PTT şubelerine yatar.