Sigorta girişi olmayan vatandaşların en merak ettiği konulardan bir tanesi nasıl emekli olabilecekleridir. Sigorta girişi olmayan kişiler için pek çok farklı konuda emekli olabilme şansı olsa da vatandaşlar bunları merak ederek intenet üzerinden araştırma yapmaktadır.

Sigorta girişi olmayan esnaflar nasıl emekli olabilir?

Geçmişte ülkemizde emekli olamayan vatandaşlara emeklilik adı altında çok düşük maaşlar bağlanabilmekteydi. Ancak yatırılan miktarın hem geçim hem de ekonomik refah için yetersiz olması nedeni ile yeni kararlar alınarak bu sistemde değişikliğe gidildi. Bağkur'a kayıt yaptırılması sonrasında önemli iki yıl karşımıza çıkmaktadır. Bunlar 2000 ve 2008 yıllarıdır.

Buna göre 2000 yılı öncesinde Bağkur kayıt ve tescili olmayanlara 6 ay verilerek bu işlemlerin tamamlanması gerektiği belirtilmektedir. Daha sonrasında ise 04.10.2000 tarihi sonrasında kişilere her türlü emeklilik hakkı verilmektedir.



2000 ve 2008 içinde olan esnafların emeklilik durumları nedir?

Bağkur sigorta sistemine girerek 2000 – 2008 yılları arasında kayıt yaptmış ve kayıtlarını tescil ettirmiş kişiler 2008 itibari ile emeklilik hakkı kazanmıştır. Bağkur kayıt ve tescil zamanını geçiren ve 2008 yılında öğrenen vatandaşlar için ise aynı şekilde 6 aylık süre zarfında kayıt ve tescil işlemlerini halletmeleri gerektiği belirtilmektedir. Bağkur sigorta kayıtlarını 2008 yılından önce olan ancak gerekli işlemleri yapmayan kişilere emeklilik haklarını vermemektedir. 2008 yılı öncesinde bu işlemleri yapmayan kişiler ortaklarını ve dükkan kayıtlarını göstererek gerekli prim borçlarını ödeseler bile emeklilik haklarından faydalanamamaktadır.

Emekli olabilmek için neler talep edilmektedir?

Bağkur sistemi tarafından ilk olarak esas alınan konu sigorta başlangıç tarihidir. Ekonomik nedenlerden dolayı 2008 yılına kadar halledilmesi gereken durumları halledemeyenler büyük sorunlar yaşamaktadır.