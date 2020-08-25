Sigorta girişi olmayan esnaf nasıl emekli olur? Emekli olmak isteyen esnaflar yeni düzenleme bekliyor!

Esnafların en çok sorun yaşadığı konulardan birisi sigortalarının veya sigorta primlerinin olmamasından kaynaklı emekli olamamalarıdır. Bu konuda sıkıntı yaşayan esnaflar için mevcut yasalar gereği emekli olma ihtimalleri yoktur.

Sigorta girişi olmayan esnaf nasıl emekli olur?

Bağkur’a bağlı olarak sigortalı olan kişilerin çoğu emekli aylığının düşüklüğünden, sağlık konusunda yeterince hizmet alamadıklarından şikayetçidir. Bu kişilerin sigorta primlerini tam ödemediği ve Bağkur tescili yapmadıkları söylenmektedir. Kayıt ve tescil sorunu bulunan kişiler için devlet tarafından 2000 ve 2008 yıllarında önemli kararlar alınmıştır.

Bağkur’a kayıt ve tescili 2000 yılına kadar yaptırmamış olanlar için devlet bu kişilere 2000 yılında 6 ay ek bir süre vermiş ve bu süre içerisinde işlemleri yerine getirenlere sigorta hakkı tanımıştır. 2000 ile 2008 yılları arasında aynı sorunla karşı karşıya kalan kişilerin ise tescil etmeleri halinde sigortalarını 2000 yılı baz alarak 4B şeklinde yapacak olan devlet, esnaflara böyle bir kolaylık sağlamıştır.

2000 ve 2008 arasında olanların durumu

Devlet tarafından belirlenen iki tarihte de tescil yaptırmayanlar için devlet 2008 yılında 6 aylık ek tescil süresi vermiştir. Bu süre zarfında tescillerini yapan kişilerin sigortaları başlamıştır. Ancak 2008 öncesi hiçbir ödeme ve tescil yapmayanlar için geriye dönük borçlandırma söz konusu değildir.

Tescili veya kaydı olmayan kişiler 2008 öncesine ait vergi ödemesi ve sicil kaydı bulundurması halinde dahi Bağkur sigortasına hak kazanamamaktadır. Kayıt ve tescil konusuna çok önem veren devlet, 2008 öncesi şirket ortaklığı vs. gibi konularda gösterilecek hiçbir belgeyi Bağkur için kabul etmemektedir.

Ne talep ediliyor?

Konu hakkında sıkıntı yaşayan birçok esnaf tescil ve kayıt dışında, vergi ödemeleri ve sicil kaydı gibi unsurlarında emeklilik için göz önünde bulundurulmasını istemektedir. Vergi ödemelerinin tarihleri baz alınarak emeklilik hakkı kazanmak isteyen esnaflar için bir süre önce böyle bir kolaylık sağlanmıştır. Ancak tarihleri gereği bu hakkı kullanamayan esnaflar sigorta başlangıç tarihlerini vergi ve oda kayıtlarına göre belirlenmesini istemektedir.

4 Ekim 2000 tarihi öncesinde esnaflık yapan kişilerin oda ve vergi kayıtları olmasına karşın Bağkur kayıtları veya tescilleri olmadığından dolayı emekli olamamaları söz konusudur. Bu konuda yeni bir düzenleme talep eden esnaflar, tescil ve kayıt dışında vergi kayıt tarihi ve oda sicil kaydı tarihi gibi tarihlerin de değerlendirilerek sigortalı olabilmelerini istemektedirler. B konu hakkında yeni düzenleme yapılması halinde sigortası bulunmayan ama 2000 öncesi kaydı bulunan esnaflar sigortalı olarak emekli olabilme hakkı kazanacaktır.