Signal uygulaması hisse senedi var mı, şirketin adı, borsa kodu ne?

Whatsapp’ın yeni güncellemesinin gelmesi ile birlikte, kullanıcılar yeni uygulama arayışına başladı. Elon Musk Signal uygulamasını kullanıcılara tavsiye etti.

Borsa yatırımcıları, Signal uygulamasının şirketi olduklarını sandıkları başka bir şirketin hisse senetlerini yanlışlıkla satın aldı.

ANDVANCE HİSSELERİ ARTTI

Elon Musk geçtiğimiz günlerde Twitter uygulaması üzerinden, takipçilerine Signal uygulamasını tavsiye ederek, uygulamanın güvenilirliğinden bahsetti. Bu tavsiyeden sonra, bir çok kişi, Signal Andvance isimli farklı bir şirketin hisselerini yanlışlıkla satın aldı.

Bu şirketin hisseleri perşembe günü % 527, cuma günü % 91 arttı. 60 sentten 7.19 dolara yükseldi.

SIGNAL UYGULAMASI ŞİRKETİ

Sıgnal kar amacı gütmeyen, mesajlaşma uygulaması olarak hizmet vermektedir. Yanlış hisse alımlarından dolayı Elon Musk, yeni bir tweet paylaşarak, uygulamanın Signal Advance ile bir ilgisi olmadığını açıkladı.