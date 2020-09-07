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Sicili bozuk olana kredi çıkar mı? 2020 Sicili bozuk olanlara kredi yapılandırma müjdesi

Okurlarımızın merakla takip ettikleri Sicili bozuk olana kredi çıkar mı? Sicili bozuk olanlara kredi yapılandırma müjdesi haberine dair yeni gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. Bizim de ayrıntılarını mercek altına aldığımız habere dair yeni gelişmeleri 07.09.2020 tarihli haberimizden takip edebilirsiniz.

07 Eylül 2020 Pazartesi 14:24
Sicili bozuk olana kredi çıkar mı? 2020 Sicili bozuk olanlara kredi yapılandırma müjdesi
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Son dönem içinde onlarca farklı kredi paketi ile müşterilere hizmet vermeye devam eden kamu ve özel bankaları kampanyalarına yenilerini eklemeye devam ediyorlar. Toplumun her kesimine hitap eden kampanyalar ortaya koymak adına, kredilerde çeşitlilik de artış gösteriyor. Son olarak Vakıfbank ve Halkbank sicili bozuk olan müşterilerin yüzünü güldürecek bir kampanya daha başlattı.

Kamu bankalarından ikisi olan Vakıfbank ile Halkbank, kapsamındaki müşteriler arasından sicili bozuk olanlara kredi kartı sağlamaya başladı. Bilindiği gibi sicili bozuk olan müşteriler için kredi kartı alınması gibi bir durum söz konusu olamamaktadır. Ancak iki kamu bankasının yaptığı kampanya ile sicili bozuklar da kredi kartı alabilecekler. Ancak elbette kartların alınabilmesi için bazı koşulların sağlanması talep edilmektedir.


Kartları kullanmak isteyen müşterilerin sağlaması gereken ilk koşul, kartı almak istedikleri bankaya maaşlarını taşımalarıdır. Bu iki bankadan birinden maaşların alınmadığı takdirde kartların alınması söz konusu olmamaktadır.

Halkbank Paraf Kredi Kartı Başvurusu

Halkbank kapsamından maaşını almakta olan müşteriler paraf kartlarını alabilmektedirler. İlk aşamada düşük limitli olarak verilecek olan kredi kartlarının limitleri daha sonra düzenli ödeme yapıldığı takdirde artırılabilmektedir. Kredi kartları için başvurular banka şubeleri, intenet bankacılığı ve Halkbank ATM’leri üzerinden gerçekleştirilebilmektedir.

Vakıfbank World Kredi Kartı Başvurusu

Vakıfbank kapsamında maaşlarını almakta olan sicili bozuk müşteriler kredi kartı alabilmektedirler. World kartın alışverişlerde sunduğu avantajlardan da faydalanılması mümkün hale gelmektedir. İlk aşamada sicili bozuk olanlar 2000 TL’ye kadar çıkabilen kredi kartı limitleri alabilmektedirler. Anvak ilerleyen zamanlarda düzenli ödeme yapıldığı takdirde bu limitler artırılabilmektedir. Kredi kartı için başvurular banka şubeleri ya da intenet adresi üzerinden yapılabilmektedir.



Son Güncelleme: 07.09.2020 14:24
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