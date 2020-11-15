Sicili bozuk olan kişiler 1 saat içinde kredi alabiliyor

Bankalar kredi notu düşük veya kredi sicili bozuk olan kişilere kredi vermez. Ancak bazı bankalar sicili bozuk kişilere kredi vermektedir. Kredi sicili bozuk kişiler kredi alabileceklerini bankaları araştırıyor.
Kötü sicilli olanlar nasıl kredi alır?
Bankalar kredi verirken bazı şartları dikkate alır. Bu şartların başında kredi puanı ve sicili gelir. Çoğu banka kredi sicili bozuk olan kişilere kredi vermezken, bazı bankalar kredi vermektedir. Bu durumda kişilerin kredi notu öne çıkar ve verilen kredi de farklılıklar olabilir.
Kara listede olanlar için kredi çekme yöntemleri
Bankalara borcu olan ve icra takibine düşen kişiler kara listeye alınır ve bankalardan kredi alması zorlaşır. Kara listede olan kişiler kredi alabilmek için ipotek veya kefil gibi şartlarla kredi alabilir. Bunun yanı sıra kara listeden çıkmak ve kredi puanı yükseltilebilir. Bunun için bankalardan küçük kredilere çekerek ödemeleri düzenli şekilde yapmak, var olan borcu yapılandırarak düzenli şekilde ödeme yapılabilir. Bunlarla birlikte kredi notunuz yükselir ve 5 yıl sonra kara listeden çıkabilirsiniz.
Yasal takipte olanlara kredi veren bankalar
- Akbank,
- İNG bank,
- Denizbank,
- Türkiye Ekonomi Bankası (TEB)
- Garanti Bankası
- QNB Finansbank
- Yapı ve Kredi Bankası
- ICBC
- Odeabank
Sicili bozuk, yasal takipte olanlara kredi veren bankalara nasıl başvuru yapılır?
Ziraat Bankası sicili bozuk olan kişilere kredi vermektedir. Banka pandemi sürecinde hazırladığı destek kredisi kapsamında kredi vermektedir. Başvurular bankanın resmi intenet sitesi üzerinden yapılabiliyor. Bunun dışında mobil bankacılık üzerinden de başvuru yapılmaktadır.
Vakıfbank sicili bozuk kişilere kredi imkanı
Ziraat Bankası gibi bir kamu bankası olan Vakıfbank pandemi sürecinde hazırladığı destek kredileriyle herkese kredi vermektedir. Vakıfbank’ın kredilerine intenet bankacılığı ve mobil uygulama üzerinden başvuru yapılabiliyor. Banka 10.000 TL’ye kadar kredi imkanı sunmaktadır.
Halkbank sicili bozuk olan kredi veriyor
Bir diğer kamu bankası olan Halkbank’ta 10.000 TL’ye kadar kredi imkanını sicili bozuk olsa dahi herkese vermektedir. Banka kredi başvurularını intenet ve mobil bankacılık üzerinden almaktadır.
Sicili bozuk olanlara kredi çıkarılır
- Kredi notu düşük sicili bozuk olan kişilerin en kolay şekilde kredi alabilmesi için uygulaması gereken yöntemler şu şekildedir;
Taksitle bozdurma cep telefonu veya mobil cihaz satın alıp nakite çevirme,
- Düşük limitli kart veren bankalardan kart talebinde bulunmak,
- Sicilinizi bozan kredinizi borç para bularak kapatma,
- Senetle para veren yerlerden imza karşılığı borç para alma,
- Bozuk sicile kredi veren bankalara başvuru yaparak ipotek tesisi ile alma.