Avukatlık veya icralık durumdan dolayı yasal takibe düşen kişilerin kredi almalarını sağlamak amaçlı Ziraat Bankası, Vakıfbank, Odeabank ve Halkbank gibi bankalar kredi imkânı sunmaktadır. Bu kredi imkânından yararlanmak isteyenlerin bazı şartları yerine getirmeleri gerekmektedir. Kredi çekmek için ilk başta KKB puanı devreye girmektedir eğer KKB puanı düşük ise banka kredi imkânı sunmaktadır.

Sicil durumu kötü olanlar için bankadan kredi çekme yöntemleri nelerdir?

Sicil durumu kötü olup kara listeye düşen birinin kredi çekmesi çok zor bir durumdur. Burada ipotek ettirecek bir mal varlığı veya geliri ve KKB notu yüksek bir kefil bulmak gerekmektedir. Kara listeden çıkmak ise düzeli olarak mevduat hesabınıza para yatırmanız gerekmektedir. Banka tarafından düzenli bir şekilde hesabınıza para akışı girildiği görülürse bu sicilinize olumlu olarak dönüş yapacaktır ve KKB puanını yükselecektir. 5 yıl geçtikten sonra borçların tamamı ödenmiş ise kara listeden çıkabilirsiniz.

Kara listede olan kişilere hangi bankalardan kredi alabilirler?

Sicili bozuk olan kişilere kredi alabilecekleri bankalar nelerdir?

Kara listede adı olan ve KKB puanı düşük olan kişilere bazı bankalar kredi imkânı sağlamaktadır. Bu bankalar arasında Akbank, İNG bank, Türkiye Ekonomi Bankası (TEB), Denizbank, Garanti Bankası, QNB Finansbank, Yapı ve Kredi Bankası, ICBC ve Odeabank bulunmaktadır.

Sicili bozuk olanlara kredi veren bankalar Altenatif Bank, Ziraat Bankası, Akbank, Odeabank (sicili bozuk olanlara nakit para), Burgan Bank, Aktif Bank, Fibabank, Arap Türk Bank ve Habib Bank’tır.

Sicili bozuk ve yasal takipte olan kişilere kredi veren bankalara başvuru detayları için tıklayınız.

Sicili bozuk olanlara en kolay yöntemle kredi çıkartma

Sicili bozuk olup kredi çekmek isteyenler: düşük limitli kart veren bankalardan kredi talebinde bulunmak, sicilini bozan kredinizi borç para bularak kapatma, senetle para veren yerlerden imza karşılığı borç para alma ve bozuk sicile kredi veren bankalara başvurarak ipotek tesisi ile alma yöntemleri ile başvuru yapılabilmektedir.