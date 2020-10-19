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Sicil affı müjdesi geldi! Kredi notu düşük olanlara müjde!

Kredi notu düşük olan vatandaşlar için beklenen iyi haber burada. Krediyi hiç kullanmamış kişilere 5000-10000-15000 TL kredi imkanı sağlanacak. Bakan Albayrak, 9 aylık kredi notu ve kredi affı nedeniyle kredi alamayanlara müjde verdi.

19 Ekim 2020 Pazartesi 20:13
Sicil affı müjdesi geldi! Kredi notu düşük olanlara müjde!
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Kredi notu düşük olan vatandaşlar için müjde. Daha önce hiç borç almamış vatandaşlarımız için tam 5.000-10.000-15.000 Türk Lirası kredi imkanı sağlanacak. Bir yandan af bekleyenler için dokuz aylık bir süre tanımlanacak. 9 ay içerisinde kredi notunun yanı sıra kredi puanı nedeniyle kredi alamayan vatandaşlar için de beklenen güzel haberler geliyor. Hiç kredi almamış vatandaşlar için, banka geçtiğimiz 9 ayda çok fazla kazanç sağladığından 5000-10000-15000 TL kredi imkanı sağlayacak.


Sicil Affı uygulaması gelecek. Kredi notu düşük olan vatandaşlar belirli bankalardan kredi alamazlar. Bu nedenle, af tescilinin üzerinden uzun zaman geçti. Bankanın hesaplamalarına göre ertelenmiş kredilerde kullanılan faiz oranı, ilk 9 aydaki faiz oranı ve kar tarihin en yüksek rekor zamanına ulaştığı için gösteriliyor. Af sadece bir kez yapılacak, aynı zamanda 9 ay içerisinde kredi kullanmayan vatandaşlara fayda sağlayacak tedbirler alındı. Şu anda 5000-10000-15000 TL'lik kredi imkanı resmi olarak sağlanacak ve faizsiz olacak. Şu anda, kamu bankaları ağır bir yük taşımaya devam edecek.

Kredi sicil affı sonunda geldi.

Korona virüsünün hayatımıza girmesiyle birlikte ciddi maddi sıkıntılar yaşayan vatandaşlar, Kredi Sicil Müdürlüğü tarafından yapılan af nedeniyle resmen serbest bırakıldı. Devletin kredi kayıt afı beklentisi yasası da yürürlüğe girdi. Negatif puan veya düşük kredi puanı olan kişiler için bu süreçlerde yeni bir kampanya başlayacaktır. Resmi olarak yayınlanmasa bile, kuruluşlar beklenen açıklamayı yapmaya devam edecek. Kredi sicil afından yararlanmak isteyen vatandaşlar, Ziraat Bankası-Halkbank ve Vakıf Bank'taki haklarını kullanabilecek. Kredi kapsamında tek şart, vatandaşın 9 ay boyunca kredisinin olmamasıdır. Kredi sicil afının yürürlüğe girmesi ile vatandaşlara mali güvence verilecek. 3 veya 6 ay ertelendiğinde, krediler neredeyse faizsiz oranlarda sağlanacaktır. Elbette bu 9 ay boyunca herhangi bir kamu bankası veya özel banka bile hiçbir zaman kredi kartı veya kredi kartı borcu olmayacaktır. Banka Af Örgütü'nün af için kaydolarak negatif puanları sıfırlamasının tek nedeni, vatandaşların düşük kredi notları nedeniyle kredi alamamasıdır. 9 ay içinde kredi hakkı alamayan vatandaşlar için üç farklı program uygulanacak.

5000 – 10000 – 15000 TL Kredi İmkanlarından Yararlanabileceksiniz.

Ziraat Bankası-Vakıf Bankası ve Halkbank olarak 14 Eylül Pazartesi gününden itibaren 5000-10000-15000 Türk Lirası kredi imkânı ve kamu bankaları tarafından hayatımızdaki her vatandaş için toplanan kayıtlı af kredileri sunmaya başladık. Bu tarihlerden önce tespit edilen kredi puanları nedeniyle para çekme aşamasında reddedilirlerse, yeniden başvurarak kredi almaya hak kazanacaklardır.



Son Güncelleme: 19.10.2020 20:13
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Anahtar Kelimeler:
Sicil AffıKredi
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