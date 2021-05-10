Shiba (SHIB) Coin nasıl alınır, hangi borsalarda var?

Yatırımcılar tarafından merakla Shiba Coin’in ne olduğu ve ne zaman çıkacağıyla beraber Binance’de ne zaman çıkacağı herkes tarafından merakla araştırılıyor.

Shiba Coin nedir, nasıl alınır?

SHIB (Shiba Coin) nedir?

Herkes tarafından merakla Shiba Coin’in Binance’de ne zaman çıkacağı ve Shiba Coin hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor. Ticaret hacmi bakımından sektörün en büyük ismi olan Binance, bugünden itibarenA INU (SHIB) ile işlem yapılabileceğini duyurdu. Binance'ten yapılan açıklamada, SHIB'in İnovasyon Alanı'nda yer alacağı ve SHIB/BUSD ve SHIB/USDT çiftleriyle işlem göreceği bildirildi. Açıklamada Binance, Shiba Coin (SHIB)’i İnavasyon bölgesinde lisleyerek SHIB/BUSD ve SHIB/USDT alım çiftlerinden yaralanacak. TSİ 14:00’da SHIB trade’i başlatılmış olacak. Kullanıcılar artık trade’e hazırlık olarak SHIB yatırmaya başlayabilecekler.

Shiba Coin, kendi resmi intenet sitesinde, kendi kendi oluşan merkeziyeti olmayan bir topluluğun oluşturulduğu deney olarak tanımlanmaktadır. SHIBA INU (SHIB), merkeziyeti bulunmayan bir topluluk inşası temelli bir deney olarak tanımlanıyor. Dogecoin’e benzeyen diğer bir meme kripto parası olarak nitelendirilmekte.