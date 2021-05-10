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Shiba (SHIB) Coin nasıl alınır, hangi borsalarda var?

Shiba Coin nedir? Shiba Coin nasıl ve nereden alınır? Shiba Coin Binace'de ne zaman çıkar? Binance'nin Shibo Coin hakkındaki açıklaması ne? Her geçen gün yatırımcıların ilgi odağı olan kripto para borsasında şimdilerde gündem konusu Shiba Coin (SHIB) oldu. Yatırımcılar tarafından Shiba Coin'in ne olduğu ve nasıl alınacağıyla beraber Binance'de ne zaman çıkacağı merakla araştırılıyor. Peki, Shiba Coin Binance'de ne zaman çıkacak? İşte Shiba Coin hakkındaki detaylar...

10 Mayıs 2021 Pazartesi 20:14
Shiba (SHIB) Coin nasıl alınır, hangi borsalarda var?
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Yatırımcılar tarafından merakla Shiba Coin’in ne olduğu ve ne zaman çıkacağıyla beraber Binance’de ne zaman çıkacağı herkes tarafından merakla araştırılıyor.

Shiba Coin nedir, nasıl alınır?

Herkes tarafından merakla Shiba Coin’in Binance’de ne zaman çıkacağı ve Shiba Coin hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor.  Ticaret hacmi bakımından sektörün en büyük ismi olan Binance, bugünden itibaren SHIBA INU (SHIB) ile işlem yapılabileceğini duyurdu. Binance'ten yapılan açıklamada, SHIB'in İnovasyon Alanı'nda yer alacağı ve SHIB/BUSD ve SHIB/USDT çiftleriyle işlem göreceği bildirildi. Açıklamada Binance, Shiba Coin (SHIB)’i İnavasyon bölgesinde lisleyerek SHIB/BUSD ve SHIB/USDT alım çiftlerinden yaralanacak. TSİ 14:00’da SHIB trade’i başlatılmış olacak. Kullanıcılar artık trade’e hazırlık olarak SHIB yatırmaya başlayabilecekler.

SHIB (Shiba Coin) nedir?

Shiba Coin, kendi resmi intenet sitesinde, kendi kendi oluşan merkeziyeti olmayan bir topluluğun oluşturulduğu deney olarak tanımlanmaktadır. SHIBA INU (SHIB), merkeziyeti bulunmayan bir topluluk inşası temelli bir deney olarak tanımlanıyor. Dogecoin’e benzeyen diğer bir meme kripto parası olarak nitelendirilmekte.

 




Son Güncelleme: 10.05.2021 20:14
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Anahtar Kelimeler:
Shiba CoinSHIBBinanceKripto ParaDogecoin
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