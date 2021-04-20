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Shıba INU coin nedir? SHIB Token açıklaması

SHIBA INU coin nedir? SHIBA INU coin nasıl çoğaltılır? SHIBA INU coin projesi nedir? Kripto para kullanıcıları tarafından merakla SHIBA INU coinin ne olduğu ve nasıl büyütüleceğiyle beraber SHIBA INU coin yol haritası araştırılıyor. İşte SHIBA INU coin Token açıklaması...

20 Nisan 2021 Salı 23:46
Shıba INU coin nedir? SHIB Token açıklaması
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Kripto para piyasasını yakından takip eden yatırımcılar tarafından merakla SHIBA INU (SHIB)’in ne olduğu ve detayları merakla araştırılıyor.

SHIBA INU (SHIB) nedir?

Kripto denilen şey tamamen tokenlerle alakalı olmasından dolayı insanı merkeziyetin token sahiplerine uyumlu bir ilgi ve dağıtım mesele olmasıdır. Gizemli yönetici ise sözde “kilitli cüzdan” olarak isimlendirilen bütün tokenlerine %30’una sahipse, yine de gizemli yöneticinin topluluk ve sürücü için %30 kısmında da sorumluluk sahibidir. Sıklıkla karşılaşılan nokta da budur.

Şuanda SHIB, Coinmarketcap'te 2431. sırada yer alıyor. SHIB, diğer ana kripto para birimlerinin yanı sıra bir dizi kripto borsasında listelnmiş, doğrudan fiyat parayla satın alınamaz. Bununla beraber, ilk önce herhangi bir büyük borsadan Bitcoin satın alarak ve bunun ardından bu parayı takas etmeyi teklif eden borsaya aktararak bu parayı kolay bir şekilde alabilmek mümkündür.

Öncelikle büyük kripto para birimlerinden birini satın almanız gerekecek, genellikle Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Tether (USDT) .

SHIB MXC.COM, Uniswap (V2), Hotbit, 1inch Exchange ve 0x Protocol gibi borsalarda listeleniyor.

Yukarıdaki borsa (lar) dışında, makul günlük işlem hacimlerine ve büyük bir kullanıcı tabanına sahip oldukları birkaç popüler kripto borsası vardır. Koinlerinizi istediğiniz zaman satabilmenizi sağlayacak ve ücretler genellikle daha düşük olacaktır. SHIB burada listelendiğinde, oradaki kullanıcılardan büyük miktarda işlem hacmi çekeceğinden, bu borsalara da kaydolmanız önerilir, bu da harika ticaret fırsatlarına sahip olacağınız anlamına gelir!

SHIB yol haritası!

SHIBA için yol haritası arayanlar için, tokenlerin geri kalanını yakmak olduğunu söylemek mümkündür. SHIBA’nın total arzının %50’sinden fazlası Vitalik’’e gönderildi. Savunmasız bir nokta yoksa büyümede olmayacaktır. Bundan dolayı vB yatırımcıları engellemediği sürece SHIBA büyümeye ve hayatta kalmaya devam edecektir.

SHIBA’ya yardım etmek için neler yapılabilir?

  • Influencer olan kişiler, kendi platformlarında SHIBA hakkında konuşmalar yapabilirler.
  • Borsadaki kişileri listeleyenler, SHIBA’yı listeleyebilir yada diğer kişileri topluluk listeleme yarışmasına davet edebilirler.
  • Projenin temelindeki büyümeyi sağlamak için yardımda bulunmak isteyenler, mahsul çiftçiliğine benzer bazı kalkınma olayları yada pazarlama planına daha fazla dahil olmak, yeni kanallar çalıştırarak, nerede uygun olduğunu görebilirler.
  • Projjeye olan güven ve şeffaflığı artıracak fikirler sunabilirsiniz. Eğer darkweb shillboi iseniz, chan ve reddit yapabilirsiniz ve SHIBA kullanıcıları size destek verecektir.

 




Son Güncelleme: 20.04.2021 23:46
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SHIBA INU CoinSHIBA INUSHIBAKripto ParaYatırımCoinBitcoin
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