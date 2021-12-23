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SGK'nın prim gecikme zammı nasıl hesaplanır?

Sigorta primlerini zamanında ödemeyen vatandaşlar için SGK tarafından gecikme zammı uygulaması yapılmaktadır. Peki SGK’nın prim gecikme zammı nasıl hesaplanır? Yanıtı haberimizde…

23 Aralık 2021 Perşembe 23:01
SGK'nın prim gecikme zammı nasıl hesaplanır?
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sigorta primlerini zamanında ödemeyen kişilere gecikme zammı uygulamaktadır. Vatandaşlar ise kanuni süre içinde ödenmemesi sebebiyle uygulanan bu zammın hesaplanmasının nasıl yapıldığını öğrenmek için intenete yöneldi. Peki SGK’nın gecikme zammı nasıl hesaplanır?

Gecikme Zammı Nasıl Hesaplanır?

SGK veya benzeri bir kuruma ödenmesi gereken borçların zamanında ödenmemesi halin kanunen uygulanan mali zamma gecikme zammı denmektedir. Tahakkuk tarihinden tahsilat tarihine kadar geçen süre gecikme bedeli olarak borca eklenir. SGK gecikme zammı her ay için borcun yüzde 1’i kadar olur. SGK’da prim borçlarının ödenmesinin son tarihi genellikle ayın sonudur. Bir sonraki ayın sonuna kadar ödeme yapılmadığı takdirde her ay için gecikme cezası ve faizi uygulanır.

SGK’nın gecikme zammını hesaplamak için SGK’nın resmi intenet sitesini ziyaret edebilirsiniz.


Son Güncelleme: 23.12.2021 23:01
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Anahtar Kelimeler:
SGKGecikme Zammı HesaplamaSigortaEkonomi
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