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SGK’dan üç maaş alabilme şartları nelerdir? Kimler nasıl yararlanır?

SGK'dan 3 maaş almak isteyenler için müjde geldi. Açıklanan şartları yerine getiren herkes SGK'dan 3 maaş alma hakkına sahip oluyor.

11 Ağustos 2020 Salı 21:11
SGK’dan üç maaş alabilme şartları nelerdir? Kimler nasıl yararlanır?
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SGK’ya bağlı olarak çalışmaya başlayıp emekli olmayı hak eden kişiler bir maaş almaktadır. Ancak bazı durumlarda SGK kişilere 3 maaş birden ödemektedir. Bu durumlardan yararlanabilen kişiler genelde eşi ve vefat etmiş kişilerdir. Bu durumun gerçekleşmesi için gerekli olan durum şu şekildedir. Kişi SSK’dan emekli olmuş bir vatandaş olmalıdır. Ayrıca eşinin maaşını almak isteyen kişilerin vefat etmiş eşlerinin Bağkur’dan emekli olmuş olması gerekir. 3. Maaşı almak için ise kişinin babasının emekli sandığına bağlı olarak çalışıp emekli olması gerekir. Bu üç durum gerçekleşmesi halinde kişi SGK tarafından 3 maaş birden almaktadır.

Kimler yararlanır?

Kız çocuklarının üç maaş birden alabilmesi için bazı durumlar söz konusudur. Öncelikle kişinin yetim aylığı alması için yetim olması gerekir. Kız çocuklarda yaş sınırı olmazken, kişinin herhangi bir geliri olmaması halinde evlenip boşanması halinde dahi yetim aylığı alma hakkı vardır. Anne veya babasını kaybetmiş kişilere bağlanan yetim aylığını almak isteyen erkekler de ise yaş sınırı vardır. Bu erkekler maaşı alabilmek için; okumamaları halinde 18 yaşı, üniversite okuyorlar ise 25 yaşı, orta öğretim okumuşlar ise 20 yaşı geçmemiş olmaları gerekiyor.

Anne babanın ölümünün 30 Eylül 2008 sonrası olması halinde

  • Anne babanın SSK’lı olması halinde iki maaşta bağlanır. Düşük olanın yarısı bağlanır.
  • İki kişide Bağkur’lu ise iki maaşta bağlanır. Düşük olanın yarısı bağlanır.
  • İki kişide Emekli Sandığı’na bağlı ise yalnızca yüksek tutarlı aylık bağlanır.
  • İki kişide 1 Ekim 2008 öncesi memur olduysa yüksek olan maaş ödenir.
  • İki kişide 1 Ekim 2008 sonra memur olmuşsa iki maaşta ödenir. Düşük olanın yarısı ödenir.
  • İki kişiden biri SSK ya da Bağkur’lu diğeri ise Emekli Sandığı’na bağlı ise iki maaşta tam olarak ödenir.

Ölümlerden biri 1 Ekim 2008 öncesi ise

  • İki kişide SSK’lı ise düşük olan maaşın yarısı ile diğerinin tamamı yetim çocuğa verilir.
  • İki kişide Bağkur’lu ise yalnızca yüksek olan maaş ödenir.
  • İki kişinin kamu görevlisi olması halinde tercihe bırakılır.
  • Sigorta statüleri farklı olması halinde tam maaş yetim çocuğa verilir.

Ölümlerden ikisi de 1 Ekim 2008 öncesi ise

  • İki kişinin de sigorta güvencesi farklı ise iki maaşta ödenir.
  • İki kişide SSK’lı ise düşük olan maaşın yarısı ile yüksek olan maaş yetim çocuğa verilir.
  • İki kişinin Bağkur’lu olması halinde tek maaş ödemesi gerçekleştirilir.
  • İki kişide kamu görevlisi ise tercih edilen maaş verilir.


Son Güncelleme: 11.08.2020 21:11
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