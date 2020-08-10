SGK'dan toplu para nasıl alınır? SGK toplu prim ödeme parası hesaplama

Emekli olmak için kişilerin sigorta başlangıç tarihi, hizmet süresi, prim ödemesi ve yaş gibi kriterlerin tamamlanmış olması gerekmektedir. Söz konusu şartları yerine getiren kişiler emekli olabiliyor. Birçok kişi emekli olmak için uzun yıllar çalışıyor. Ancak bazı durumlar nedeniyle emekli olunamıyor. Bu gibi durumlar karşısında kişiler ödenen prim ödemelerini geri alıp alamadıklarını araştırıyor.

Ödenen prim geri alınabilir mi?

Birçok işte çalışan kişilerin hizmet süreleri ayda 30 günden fazla olamaz. Buna göre bir kişi X işyerinde 30 gün boyunca 22 bin lira Y işyerinde ise 20 günde 15 bin lira ödeme alırsa bu kişinin hizmet süresi 30 gün olarak hesaplanır. Yani 35 bin liranın üzerinde prim ödemesi yapılmasına rağmen kişiye 22 bin lira prim ödemesi yatırılır.

Burada primden fazla kalan tutar çalışan ayrı ayrı ödenir. Limiti fazla olan 4A grubu kişileri 14 sosyal güvenlik priminin %1 işsizlik sigortası primi olarak öder. Bu kişinin kazanç tutarı 12. 927 TL’den düşür ve %15 primi iade edilir.

Prim iade isteği nasıl yapılır?

Prim iadesi şartları nelerdir?

Söz konusu prim iadesi talebi SGK kuruma dilekçeyle yapılmaktadır. İl ve ilçelerde bulunana sosyal güvenlik kurumu müdürlüklerine prim iadesi talebi yapılarak limiti fazla olan kişilerin fazla prim ödemelerini almaları mümkündür.

Prim iadesi işlemlerinde dikkat edilen kriter kişinin aylık prim bildirimlerinin yapılmasıdır. Buna göre kişi aylık fazla prim ödemesi yapmışsa iade alabilir.

Kimler toplu ödeme alabilir?

SGK toplu ödemeleri iade prim ödemelerinde, emekli olamayan kişilerde, toplu para ödemesi yapmaktadır.

Vefat edenler ve hak sahipleri ile ilgili prim durumu

Emekli aylığının devredilmesi için kişinin 4A grubunda en az 5 yıl yani 900 prim gününün olması gerekirken, 4B grubunda olanlarında en az 1800 prim gününün tamamlanmış olması gerekir.

Prim iadesinden yararlanmak için yapılması gerekenler

Yaş ve prim ödemesinin tamamlanması,

Ödenen primlerin emekli maaşı almak için yetersiz olması,

İşçi ve memurların işi terk etmiş olması,

Bağkura bağlı olanların işyerinin kapatmış olması gerekmektedir.

Üst limiti aşan ödemeler

SGK’dan prim iadesi almanın bir diğer yolu ise tavan iadesidir. Bu gibi durumlarda kişinin bir işten fazla işte çalışmış olması gerekir. Bu kişinin fazladan yatmış olan prim ödemesi iade olarak alınabilir. Ancak bu iade ödemelerinin alınabilmesi için kişilerin kesinlikle yazılı olarak Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuru sonrasında size bilgilendirme mesajı gönderilecektir.