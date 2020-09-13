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SGK'dan toplu para iadesi almak için hangi şartların sağlanması gerekiyor? İşte SGK mevzuatı şartları

Gündemde kritik haberler arasında yer alan SGK'dan toplu para iadesi almak için hangi şartların sağlanması gerekiyor? İşte SGK mevzuatı şartları haberi kısa sürede ilgi odağı haline geldi. SGK'dan toplu para iadesi almak için hangi şartların sağlanması gerekiyor? İşte SGK mevzuatı şartları haberine dair en yeni gelişmeleri şimdi 13.09.2020 tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

13 Eylül 2020 Pazar 17:08
SGK'dan toplu para iadesi almak için hangi şartların sağlanması gerekiyor? İşte SGK mevzuatı şartları
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SGK, Emeklilikte Yaşa Takılan vatandaşlara önemli bir hak sağlıyor. Çok sayıda vatandaşın henüz bilmediği bu hakla vatandaşlar primlerini geri alabiliyorlar. Emeklilik arzusu içerisinde olan, SGK primleri ödeyen vatandaşların emekli olabilmesi için bütün koşulların sağlanması gerekmektedir. Belirli düzeylerde SGK primleri ödeyip sigortalı gün şartını sağlayan vatandaşlar son düzenlemeyle yaş şartını da sağlamaları halinde emeklik olabilmektedir.

Toplu ödeme alabilmek için bilmeniz gerekenler nelerdir?

Gerekli şartları sağlamayan vatandaşlar emeklilik haklarını alamazlar. Bu şartlarda vatandaşlar bazı haklardan yararlanabiliyor. Vatandaşlar eğer emekli olamıyorlar ve gerekli şartları sağlıyorlarsa o güne kadar ödemiş oldukları primleri alabilecekler. Yazılı başvuruda bulunarak elde edilebilecek prim iadesi için;


Emeklilik yaş şartını sağlamak,

Emeklilik yaş ve sigorta süreci tamamlanmasına karşın prim günün yeterli olmaması sebebiyle emekli olamayanlar başvuru yapabilir,

Toplu para alabilmek için sigortalı olmama veya kendi işini yapmama şartları bulunuyor. Bu şartları taşıyan vatandaşlar SGK İl Müdürlükleri’ne şahsen ve yazılı dilekçeyle başvuru yapabilmektedir.

 



Son Güncelleme: 13.09.2020 17:08
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