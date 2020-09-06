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SGK'dan sigorta girişi olan kişilere 801 TL ödeme!

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan milyonları ilgilendiren açıklama geldi. Sigorta girişi olan vefat etmiş kişilerin yakınlarına 801 TL cenaze yardımı yapılacağı duyuruldu.

06 Eylül 2020 Pazar 16:20
SGK'dan sigorta girişi olan kişilere 801 TL ödeme!
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Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından milyonlarca vatandaşı ilgilendiren açıklama geldi. SGK, yakını vefat eden kişilere yalnızca bir defaya mahsus olmak üzere cenaze ödeneği vereceğini duyurdu. Vatandaşlar ölüm tarihi 5 yılı geçmeyen yakınları için ödenek başvurusunda bulunabilecek.

SGK’dan cenaze ödeneği

SGK tarafından cenaze yardımı ödemesi, belirli koşulların sağlanması durumunda vefat eden kişinin aile bireylerine verilmektedir. Ödeme yapılırken ilk olarak vefat eden kişinin eşi, yoksa çocukları o da yoksa anne baba ya da kardeşleri şeklinde bir sıralama yapılmaktadır. Cenaze yardımı ödemesi alacak kişilere TİK verilerine göre bu yıl 801 TL ödenecek.

Cenaze yardımı kimlere yapılır?

- Sigortalı olarak çalıştığı yerde iş kazası ya da meslek hastalığı nedeniyle vefat edenlere,


- Yaşlılık, malullük veya iş göremezlik raporu olan kişilerin vefat etmesi durumunda,

- Kişinin kendisi için en az 360 gün yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirimi yapan sigortalı kişiler vefat ettiğinde cenaze yardımı yapılmaktadır. 360 günü dolduran kişilerin sigortalı olup olmadığına bakılmamaktadır.

Cenaze yardımı başvurusu nasıl yapılır?

Cenaze ödeneğinden yararlanabilmek için ölüm tarihinin belirtildiği dilekçe ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na ya da Sosyal Güvenlik Merkezine başvuru yapılmalıdır. Eğer sigortalı kişinin ölüm tarihi nüfus kayıtlarına henüz geçirilmediyse dilekçe ile gerekli makamlarda düzenlenmiş olan ölüm belgesi kuruma verilir. Cenaze ödeneği için kişinin vefat tarihinden itibaren 5 yıl içerisinde başvuru yapılabilmektedir. 5 yıllık süre geçtiğinde kişilerin bu haktan yararlanmak istemedikleri kabul edilir ve hak kaybedilir. Cenaze yardımı ölen kişinin ailesine yalnızca bir kez verilmektedir.

Cenaze yardımı başvuru takibi nasıl yapılır?

Cenaze yardımı için başvuru yapıldıktan sonra değerlendirme süreci başlamaktadır ve bu süreç 2-3 ay içerisinde sonuçlanmaktadır. Cenaze yardımı sorgulaması e-Devlet sistemi üzerinden e-Hizmetler bölümünden yapılmaktadır.



Son Güncelleme: 06.09.2020 16:20
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Anahtar Kelimeler:
SGKCenaze Yardımı
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