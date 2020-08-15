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SGK’dan prim iadesi talep edilebilme şartları nelerdir? SGK, SSK, emekli, Bağkur, herkesi ilgilendiriyor

Gündemde uzun bir süre geniş yer tutan ve birçok kişinin merakını toplayan SGK’dan prim iadesi talep edilebilme şartları nelerdir? SGK, SSK, emekli, Bağkur, herkesi ilgilendiriyor ile ilgili olarak birçok kritik gelişme söz konusu! 15.08.2020'li haberimizde SGK’dan prim iadesi talep edilebilme şartları nelerdir? SGK, SSK, emekli, Bağkur, herkesi ilgilendiriyor konusunda merak edilen birçok güncel ayrıntıya yer verdik. Haberimizi okuyarak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

15 Ağustos 2020 Cumartesi 19:46
SGK’dan prim iadesi talep edilebilme şartları nelerdir? SGK, SSK, emekli, Bağkur, herkesi ilgilendiriyor
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SGK, Emeklilikte Yaşa Takılan vatandaşlara önemli bir hak sağlıyor. Çok sayıda vatandaşın henüz bilmediği bu hakla vatandaşlar primlerini geri alabiliyorlar. Emeklilik arzusu içerisinde olan, SGK primleri ödeyen vatandaşların emekli olabilmesi için bütün koşulların sağlanması gerekmektedir. Belirli düzeylerde SGK primleri ödeyip sigortalı gün şartını sağlayan vatandaşlar son düzenlemeyle yaş şartını da sağlamaları halinde emeklik olabilmektedir.

Toplu ödeme alabilmek için bilmeniz gerekenler nelerdir?

Gerekli şartları sağlamayan vatandaşlar emeklilik haklarını alamazlar. Bu şartlarda vatandaşlar bazı haklardan yararlanabiliyor. Vatandaşlar eğer emekli olamıyorlar ve gerekli şartları sağlıyorlarsa o güne kadar ödemiş oldukları primleri alabilecekler. Yazılı başvuruda bulunarak elde edilebilecek prim iadesi için;


Emeklilik yaş şartını sağlamak,

Emeklilik yaş ve sigorta süreci tamamlanmasına karşın prim günün yeterli olmaması sebebiyle emekli olamayanlar başvuru yapabilir,

Toplu para alabilmek için sigortalı olmama veya kendi işini yapmama şartları bulunuyor. Bu şartları taşıyan vatandaşlar SGK İl Müdürlükleri’ne şahsen ve yazılı dilekçeyle başvuru yapabilmektedir.

 



Son Güncelleme: 15.08.2020 19:46
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