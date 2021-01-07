SGK’dan prim borcu olan vatandaşlara müjde

Kamu bankaları ile yapılan anlaşma kapsamında prim borcu olan vatandaşların borçlarını ödemesi için kredi imkanı tanınacak.
Emeklilik şartlarını yerine getiren ancak prim borcu olması nedeniyle emekli olamayan vatandaşlara kamu bankaları Ziraat, Vakıf ve Halkbank kredi verecek. Vatandaşlar aldıkları krediyle prim borçlarını ödeyerek emekli olabilecek.
SGK Başkanı İsmail Yılmaz yapılandırmaya başvuru yapan kişilerin borçlarını ödemeleri halinde aylıklarının bağlanacağı, kredi taksitlerinin ise bu aylıklardan kesilerek alınmasıyla vatandaşların ödeme sıkıntısı çekmeden emekli olacağını belirtti.
40 bin kişinin başvurması bekleniyor
Prim borcu olan vatandaşların SGK ve kamu bankaları arasında yapılan protokol kapsamında yapılandırmaya başvurması bekleniyor. Prim borcu olduğu için emekli olamayan 40 bin kişinin yapılandırmaya başvuru yapması hedeflenirken, başvuru yapan kişilere borç faizlerinin silinmesi gibi birçok avantaj sağlanacak.