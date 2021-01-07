SGK’dan prim borcu olan vatandaşlara müjde

Kamu bankaları ile yapılan anlaşma kapsamında prim borcu olan vatandaşların borçlarını ödemesi için kredi imkanı tanınacak.

Emeklilik şartlarını yerine getiren ancak prim borcu olması nedeniyle emekli olamayan vatandaşlara kamu bankaları Ziraat, Vakıf ve Halkbank kredi verecek. Vatandaşlar aldıkları krediyle prim borçlarını ödeyerek emekli olabilecek.

Prim borcu olan vatandaşların merakla beklediği Kredi İş Birliği Protokolü imzalandı. Protokol kapsamında yapılandırma işlemleri başvuru tarihi 1 Şubat 2021 olarak açıklandı. İlk taksit ödemeleri ise 31 Mart 2021 tarihinde ödenmeye başlayacak. Yapılandırma kapsamında prim borcu olan ve bu borçlara uygulanan faizler silinecek. Öte yandan peşin ödeme yapacak kişilerin Yİ-ÜFE’nin %90’ının silinmesi veya 2 taksitle ödeme yapacak kişilerin de Yİ-ÜFE’nin %50’sinin silinecek.

SGK Başkanı İsmail Yılmaz yapılandırmaya başvuru yapan kişilerin borçlarını ödemeleri halinde aylıklarının bağlanacağı, kredi taksitlerinin ise bu aylıklardan kesilerek alınmasıyla vatandaşların ödeme sıkıntısı çekmeden emekli olacağını belirtti.

40 bin kişinin başvurması bekleniyor

Prim borcu olan vatandaşların SGK ve kamu bankaları arasında yapılan protokol kapsamında yapılandırmaya başvurması bekleniyor. Prim borcu olduğu için emekli olamayan 40 bin kişinin yapılandırmaya başvuru yapması hedeflenirken, başvuru yapan kişilere borç faizlerinin silinmesi gibi birçok avantaj sağlanacak.