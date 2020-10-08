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SGK'dan müjde! Toplu para iadesi yapılacak!

SGK tarafından yapılan açıklamalar ile birlikte emekliliğe bir türlü hak kazanamayanlara ödedikleri primlerin tamamı iade edileceği belirtildi. Pek çok kişi ise nasıl toplu para alacağını araştırmaya başladı.

08 Ekim 2020 Perşembe 15:21
SGK'dan müjde! Toplu para iadesi yapılacak!
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SGK pandemi sürecinde ihtiyaç sahiplerine yardım etmeye devam ederken son yapılan açıklamalar ile birlikte toplu para yatırılması konusunda müjde verildi. SGK’nın açıklamalarına göre başvuru yapan herkese toplu para ödemesi yapılacağı belirtildi.

Bilindiği üzere ülkemizde devlet kurumlarında çalışmaya başlayan herkese sigorta yapılmaktadır. Sigorta primlerini düzenli ödemeleri sonrasında hak kazanan kişiler emekli olabilirken aynı zamanda kriterlerin ve SGK tarafından belirlenen şartların sağlanması gerekmektedir.

SGKT Toplu ödemesi şartları nelerdir?

SGK kurumuna bağlı olarak 4A(SSK), 4B(Bağ-Kur) ve 4C(Emekli Sandığı) sigorta türlerinde vatandaşlara geri ödeme yapılacağı belirtildi. İş yeri kapatma, iflas etme ve işten ayrılma durumlarını yaşayarak prim ödemelerinde belirli sürelerde sorun yaşayan kişilere ödedikleri primlerin toplu olarak iade edilmeye başlanacağı bu süreçte pek çok kişi araştırmalarına hız verdi.


Bilindiği üzere emeklilikte yaş şartı erkekler için 25, kadınlar için ise 20 yıldır. Yaşı doldurmasına rağmen prim ödemelerinde eksiklik olan, prim ödemesi düzenli olsa da yaşı doldurmayan kişilere başvuru halinde yatırılan tüm primler geri iade edilecektir. Aynı zamanda emekli olacak kişinin vefat etmesi durumunda ailesinden hak sahipleri başvuruları yapabilirler. Başvuru yapacak kişilerde aranan tek şart ise dul veya yetim aylığını almıyor olmaktır.

2008 tarihi öncesinde işe giren SSK’lı (4/A) kişiler için hem işveren prim ödemeleri hem de işçi prim ödemeleri yapılmaktadır. Ancak 2008 yılı sonrasında yapılan başvurularda sadece işçinin ödediği personeller toplu olarak iade edilmektedir.

4/B(Bağ-Kur) statüsünde ki vatandaşlara yapılacak geri ödemelerde SSK tarafından yapılan resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Herhangi bir tarihten günümüze kadar olan tüm primler ödenecektir.

Toplu geri ödemelerin başvurusu nasıl yapılır?

Toplu ödemelerin yapılabilmesi için SGK’ya resmi olarak dilekçe esasına göre başvuruda bulunulması gerekmektedir. başvuru yapabilmek için sadece başvuru dilekçesi ve T.C. kimlik kartının olması yeterli olacaktır. Verilen başvuru dilekçesinin incelenmesi süresi ise yaklaşık 1 ay sürmektedir.

Toplu ödemeler nasıl hesaplanır?

Yapılan başvuru sonrasında süreç olumlu olarak değerlendirilirse verilen irtibat numarasına bilgilendirme mesajı gönderilir. Daha sonrasında ise kurum toplu miktarı Ziraat Bankasına göndererek banka aracılığı ile kişinin hesabına aktarılır.



Son Güncelleme: 08.10.2020 15:21
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SGKToplu Para Iadesi
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