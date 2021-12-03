SGK'dan müjde! Aile ödemelerini açıkladı! Sigortalılara 5.000 TL ödeme yapılacak!

SGK’nın açıklamaları kapsamında tamamlayıcı sağlık sigortası aracılığı ile birçok hastalık ve sağlık problemi ek ücret ödenmeden karşılanabiliyor. Belirlediğiniz sağlık sigortası kapsamında hangi şirket ile anlaştıysanız sözleşme dışında hiçbir maddi harcama yapmadan işlem yapabileceksiniz. Lakin bunun yanı sıra katkı payı gibi durumlarda değişiklik olabilir. Tüm bunların yanı sıra gereken durumlarda ekstra çıkan çoğu masrafı sigorta karşılamaktadır.

Tamamlayıcı sağlık sigortası nedir?

Hangi hastalıklar karşılanıyor?

Bu sigorta aracılığı ile aileler sağlık ihtiyaçlarında belli biryaparak daha fazla ödemeye ihtiyaç kalmadan kendini güvence altına alır. Yıllık 4-5 bin TL ödeme karşılığında senelik sigortanızı yapabilir ve sağlık problemlerinizi rahatlıkla halledebilirsiniz.

Bu sigortadan faydalanan vatandaşlar virüs, kanser, akupunktur, cerrahi müdahaleler, estetik operasyonları gibi durumlarda sigortayı kullanabilir. Estetik müdahaleler kapsamında ise mecbur kalınan durumları sigorta karşılar. Özellikle de pandemi yaşadığımız bu dönemlerde sağlık sigortaları daha da önem görmeye başladı. Bunların yanı sıra aile fertlerinden herhangi birinin sağlım problemi yaşaması sonucunda ek ücret istenmeden hizmet alınabilmektedir.