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SGK'dan müjde! Aile ödemelerini açıkladı! Sigortalılara 5.000 TL ödeme yapılacak!

Birçok aile tamamlayıcı sağlık sigortasını tercih ediyor. Bu haberimizde konuya ilişkin merak edilen noktalara değindik. Tamamlayıcı sağlık sigortasının hangi hastalıkları kapsadığını ve bu sigortanın ne olduğunu yazımızdan öğrenebilirsiniz. İşte detaylar...

03 Aralık 2021 Cuma 15:52
SGK'dan müjde! Aile ödemelerini açıkladı! Sigortalılara 5.000 TL ödeme yapılacak!
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SGK’nın açıklamaları kapsamında tamamlayıcı sağlık sigortası aracılığı ile birçok hastalık ve sağlık problemi ek ücret ödenmeden karşılanabiliyor. Belirlediğiniz sağlık sigortası kapsamında hangi şirket ile anlaştıysanız sözleşme dışında hiçbir maddi harcama yapmadan işlem yapabileceksiniz. Lakin bunun yanı sıra katkı payı gibi durumlarda değişiklik olabilir. Tüm bunların yanı sıra gereken durumlarda ekstra çıkan çoğu masrafı sigorta karşılamaktadır.

Tamamlayıcı sağlık sigortası nedir?

Bu sigorta aracılığı ile aileler sağlık ihtiyaçlarında belli bir ödeme yaparak daha fazla ödemeye ihtiyaç kalmadan kendini güvence altına alır. Yıllık 4-5 bin TL ödeme karşılığında senelik sigortanızı yapabilir ve sağlık problemlerinizi rahatlıkla halledebilirsiniz.

Hangi hastalıklar karşılanıyor?

Bu sigortadan faydalanan vatandaşlar virüs, kanser, akupunktur, cerrahi müdahaleler, estetik operasyonları gibi durumlarda sigortayı kullanabilir. Estetik müdahaleler kapsamında ise mecbur kalınan durumları sigorta karşılar. Özellikle de pandemi yaşadığımız bu dönemlerde sağlık sigortaları daha da önem görmeye başladı. Bunların yanı sıra aile fertlerinden herhangi birinin sağlım problemi yaşaması sonucunda ek ücret istenmeden hizmet alınabilmektedir.


Son Güncelleme: 03.12.2021 15:52
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SGKTamamlayıcısağlıksigortasıSigortaÖdeme
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