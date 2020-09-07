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SGK’dan Çift Maaş alabilmek için neler yapmak gerekir?

SGK'dan kimler çift maaş alabilir? Yetim maaşı şartları nelerdir? Dul aylığını alabilmek için ne yapmak lazım? SGK'dan üç maaş alabilmek için ne yapmak lazım? bu ve buna benzer sorular sıkça sorulmaktadır soruların cevapları haberimizde ayrıntılı bir şekilde açıkladık.

07 Eylül 2020 Pazartesi 18:23
SGK’dan Çift Maaş alabilmek için neler yapmak gerekir?
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SGK'dan çifte ücret almak isteyenler; iki ebeveynden 2 yetim aylığı alabilirler. Ayrıca, kendi emekli aylığının yanı sıra dul emekli maaşı alabilirler. Emekli maaşlarına ek olarak, hem dul aylığı hem de yetim aylığı alıyorlarsa, üç SGK maaşı da alacaklar.

SGK’dan Çift Maaş Alabilecek Olanlar Kimlerdir?

SGK'dan çifte maaş alabilmek için ilk maaş alacak kişinin herhangi bir sigorta branşından sigorta yaptırması gerekmektedir. Ayrıca dul bir kadın, ölen eşinden emekli maaşı aldığında iki kat maaş alacak.

SGK’dan Üç Maaş Alabilmek Mümkün Müdür?

Emekli kadınlar, gerekli koşullar sağlandığı takdirde üç SGK maaşı alabilirler. Alabilecekleri üç farklı maaş da farklı sigorta departmanlarından geliyor. Bir öneğe ihtiyacınız varsa; Bağ-Kurlu SSK'dan emekli olan bir kadının eşi olsun. Bağ-Kur'un emekli eşinin ölümünden sonra emekli SSK'lı bir bayan hem kendi maaşını hem de eşinin maaşını alabiliyor. SSK'lı emeklinin annesi veya babası emeklilik sandığından emekli olup vefat etmişse; Bu durumda, emekli sandığından emekli olan ailesinden yetim aylığı almaya hak kazanır. Yani alacağı üç maaştan biri kendi emekli maaşı, diğeri dul maaşı ve üçüncüsü yetim aylığı.

SGK'dan Üç Maaş Almak İçin Sağlanacak Yetim Maaş Şartları Nelerdir?

  • Yetim aylığı alabilmek için evlenmemiş, dul veya boşanmış olmanız gerekir.
  • Mevcut sigortalı olmamalıdır.
  • Yetim aylığı talep eden kişiler aynı sigorta şubesinden emeklilik maaşı almamalıdır. Önek vermek gerekirse; yetim aylığı alacak anne veya baba emekli maaşından emekli olmuşsa, emekli aylığı alan kadın emekli olmamalıdır. SSK emekli olursa emekli maaşı alabilir.
  • Yetim aylığı alacak kişinin ebeveyni ölmüş olması gerekmektedir.

30 Eylül 2008 Tarihinden Sonrasında Vefat Eden İki Ebeveyn Üstünden Çift Maaş Alınır mı?

Aşağıdakiler, iki ebeveyni 30 Eylül 2008'den sonra ölen ve yetim aylığı almakta olan kişilerin durum şu şekilde:

  • Yetim aylığı alan her iki ebeveynin de SSK üyesi olması durumunda; Yüksek emekli maaşının tamamını ve düşük emekli maaşının yarısını kabul edebilirsiniz.
  • Her iki ebeveynin de Bağ-Kur sigorta şubesinden emekli olması halinde; emekli maaşının tamamı yüksektir ve en düşük emekli maaşının yarısı yetim aylığı olarak ödenir.
  • Her iki ebeveyn de emeklilik fonunun üyesi ise, sadece daha yüksek maaş verilir.
  • 1 Ekim 2008 tarihinden önce istihdam edilen ebeveynlere yüksek maaş ödenir.
  • 1 Ekim 2008'den sonra işçi olarak çalışmaya başlayan ebeveynler, yüksek maaşların tamamını ve düşük maaşların yarısını alıyorlar.
  • Anne ve baba sigortanın farklı bölümlerindeyse, her iki maaşı da alabilirsiniz.

Bir Ebeveyn 1 Ekim 2008'den Önce Ölürse SGK'dan Ne Kadar Kazanç Elde Edebilir?

SGK İle Çifte Maaş Almak İsteyenler; Ebeveynlerden biri 1 Ekim 2008 tarihinden önce ölürse ve diğer ebeveyn bu tarihten sonra ölürse başvurabilecekleri emekli aylıkları aşağıdaki gibidir:

  • Her iki ebeveynin de SSK'sı varsa; tüm yüksek ücretler ve düşük ücretlerin yarısı ödenir.
  • Bağ-Kur'dan iki ebeveynden yetim aylığı alanlara daha yüksek maaş verilebilir.
  • 4C sigorta sektöründen emekli olan her iki ebeveynin maaşı tercih edilmelidir.
  • Çeşitli sigorta endüstrilerinden emeklilere tam ödeme yapılabilir.

1 Ekim 2008 Öncesinde Vefat Eden İki Ebeveyn Üstünden SGK’dan Çift Maaş Alınabilir mi?


Anne veya babaları 1 Ekim 2008’den önce vefat edenlerin alabilecekleri aylıklar aşağıdaki gibidir:

  • Hem anne hem de baba farklı sigorta branşlarına aitse; Bu durumda çifte SGK maaşı alabilirler ve iki ayın tamamı ödenir.
  • Her iki ebeveyn de 4A sigorta şubesine üye ise; Tüm yüksek ücretleri ve düşük ücretlerin yarısını alabilirsiniz.
  • Her iki sigortalı da Bağ-Kurlu ise; sadece bir maaş ödenir.
  • İki ebeveynin emeklilik fonundan ayrılması durumunda, talep edilen maaşa bağlı olarak; maaş tamamen ödenir.

Ölen SSK'lı Bir Kişinin Çifte SGK Ödemesine Hak Kazanması İçin Gerekenler Nelerdir?

Emekli bir kadının kocasından dul aylığı alabilmesi için, ölen eşinin ek prim günleri sağlaması gerekir. En az 5 yıl sigortalı olması gerekmektedir ve 900 gün prim ödenmiştir.

Bağ-Kurlu'dan Veya Bir Emeklilik Fonu Üyesinin Sigortalısından Çifte Maaş Almanın Koşulları Nelerdir?

Bağ-Kur'dan emekli olan veya emeklilik sandığından emekli olan ebeveynler çifte ücret talep ederlerse; vefat Ekim 2008'den sonra meydana gelirse 1.800 günlük bir sigorta süresi olmalıdır. Daha önce gerçekleştirilirse, 1.080 prim günü sürecektir.

Işgören Emeklileri SGK’dan Çift Maaş Alabilirler Mi?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri dul ve yetim aylığı alarak SGK'dan iki ila üç maaş alabilirler. Emeklilik fonlarından tek başına emekli olan kişiler SGK'dan çifte maaş alamazlar.

Tamamlayıcı Emeklilik Sisteminin Pozitif yanları Nedir?

Ek emeklilik sistemi ile daha kısa sürede emekli olmak mümkündür. Bireysel emeklilik sisteminde emeklilik yaşı 10 ve 56'dır. SGK sisteminden emekli olabilmeleri için; kadınlar için yaş sınırı 58, erkekler için 61 yaşında olmasına rağmen 20 yıl sigorta primi ödemeleri gerekiyor. Bu şekilde daha erken emekli olabilirsiniz. Ancak SGK çifte maaş şeklinde toplamda çifte maaş alabilirler.

Hem Dul Hem De Yetim Aylığı Alınabilir Mi?

Bazı kişilerin ilgili yasa ve yönetmelikler kapsamında gerekli şartları sağlaması durumunda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çifte maaş verecektir. Eşini ve babasını kaybeden kadın çalışanlar dul ve yetim aylığı alma hakkına sahiptir. Bu maaşları ölen eşinin arkasından SGK'dan alabilir. Sosyal güvenlik kurumlarında emekli maaşları farklı sigorta türleri altında alınıyorsa, kadınlar ve yalnızca kadınlar çeşitli özel haklara sahiptir. Yeni düzenlemeye göre, SGK emekli çalışanlarının üç maaş hakkı bulunuyor. Öneğin emekli eşler SSK'dan sigortalı, BağKur emeklileri dul aylığını eşlerinden, emekli babalarından alabilmektedir.



Son Güncelleme: 07.09.2020 18:23
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Anahtar Kelimeler:
SGKEmeklilik
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