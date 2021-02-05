SGK'dan çalışan anne ve babalara 2 Bin 638 TL nakit ödeme

Bugün çalışan anne ve babaları alakadar edip onları sevindirecek bir haber ortaya çıktı. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yaptığı açıklamalara göre artık çalışan anne ve babalar 2 bin 638 TL Nakit Ödeme desteği kazanacak. Koronavirüs dönemi içerisinde işsizlikle mücadele etmeye çalışan veya maaşını alamayan anne ve babalara yönelik olarak geliştirilen bu ödeme 2 bin 638 TL olarak belirlendi.

Anne ve babalar 2 bin 638 TL nakit ödemesinden nasıl yararlanabilir?

Koronavirüs süresi içerisinde işsiz kalan veya maaşını alamayan, eksik alan anne ve babalar SGK tarafından düzenlenen bu nakit ödemeden yararlanabilecekler. Bu durumlarla mücadele etmek zorunda kalan anne ve babalar İŞKUR iletişim merkezi ile iletişime geçerek ya da bir İŞKUR şubesini ziyaret ederek başvuruda bulunabilirler. İŞKUR üzerinden başvuruda bulunan ebeveynler devletin verdiği 2 bin 638 TL’lik yardım ödemesinden yararlanabilirler. Bu nakit ödeme sayesinde koronavirüs döneminden etkilenen anne ve babalar toplamda 2 bin 638 TL’lik bir maaş ödeneği almış olacaklar.

Maaşını alamamış olan anne ve babaların yararlanabildiği bu sistemden çift içerisinden sadece bir kişi yararlanabilmektedir. Yani bu sistemden hem anneler hem de babalar aynı anda yararlanamazlar, sadece biri bu ödeneği alabilir.