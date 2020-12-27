SGK'dan başvuru yapana 711 TL para yardımı!

Pandemi nedeniyle ekonomik olarak zorluk çeken vatandaşlara birçok yardımda bulunuluyor. Son olarak SGK başvuru yapanlara 711 TL yardımda bulunacak. İl ve ilçelerde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden yapılan başvurularda özellikle evleri hasarlı olan ve tadilat yaptırması gereken kişilere yardım yapılacak.

Geliri olmayan aileler

Özellikle çocukları okuyan ve yardıma muhtaç olduğu tespit edilen ailelere devlet birçok sosyal yardımda bulunuyor. Geliri olmayan veya aylık geliri asgari ücretin altında olan ailelere verilen yardımlara son olarak SGK tarafından verilen 711 TL’lik yardımda eklendi.

Söz konusu destek başvurularında yardıma muhtaç kişilere öncelik verilirken, evlerinde hasar olan ve tadilat yapılması gereken ailelere 25.000 TL’ye kadar da yardım yapılacak. Başvurular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden yapılırken başvurularda kimlik belgesi yeterli olacak. Bu yardımların yanı sıra Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca verilen yardımlardan bazıları şunları;

Öğrenci yardımı,

İşsizlik yardımı,

Engelli yardımı,

Yaşlılık yardımları gibi yardımlar bulunuyor. Bu yardımlardan faydalanmak için gereken şartlar ise şu şekildedir;

Muhtaçlık belgesinin olması,

Engelli kişilerin engelli raporu,

T.C Vatandaşı olmak,

Herhangi bir sosyal güvencenin olmaması,

Herhangi bir gelirin olmaması,

Yaşlılar için 65 yaş üstü olmak.

Ailenin aylık gelirinin net asgari ücretin 3’te 1’i (673,63 TL) kadar olması gerekmektedir.