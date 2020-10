SGK'dan 2200 TL ödeme müjdesi!

Yakını Vefat Eden Kişilere SGK’dan Para Yardımı! SGK Cenaze Ödeneği Parası 2020

Sigortalı çalışan birisinin vefat etmesi halinde birinci dereceye yakın olan yakınlarına cenaze ödeneği adı altında ödeme yapılır. Söz konusu ödenek her yıl belirlenmekte ve 2020 yılı için ödenek 2 bin 200 TL olarak belirlenmiştir. Merhumun cenazesi için ödenen bu meblağ, kişinin eşi veya çocuğu olmasa bile eşine veya çocuklarına, bu durumda cenaze masraflarını üstlenen en yakın akrabasına verilir.

SSK Cenaze Ödeneği Nasıl Alınır?

Sigortalı bir çalışanın ölümü durumunda, bir akrabanın yapması gereken ilk şey bir miras belgesi düzenlemektir. Veraset belgesinin düzenlenmesinin ardından alınacak olan mirasçılık belgesi SGK kuruluşuna teslim edilir.

Kişi aynı zamanda cenaze masraflarının karşılanması için SGK'ya başvuru formu verir. Ancak bu başvuru sürecinde bedeni kaldıran kişinin makbuz ve fatura göndererek bedeli ispat etmesi gerekmektedir. Müdür bu belgeyi onayladıktan sonra cenaze masrafları formu dolduran kişiye ödenir.

Cenaze Parası Yardımı Kaç Tl?

SSK'lı bir işçinin vefatı durumunda yakınlarına ödenen cenaze masrafları ölen kişinin çalıştığı kuruma bağlıdır ancak SSK ve BAĞKUR çalışanları için ödenen ortalama tutar yaklaşık 715 TL, emeklilik fonu üyesinin vefat etmesi halinde ödenen tutar 2200 liralık olarak gerçekleşmiştir. Bu rakamlar her yıl belirlenmekte ve asgari ücretteki artış her yıl enflasyon rakamlarına göre yeniden hesaplanmakta ve belirli dönemlerde artarak her yıl artmaktadır.