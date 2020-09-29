İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Paris'te sonik patlama büyük bir panik yarattı
Paris'te sonik patlama büyük bir...
Adana'da koronavirüs denetimlerinde uyuşturucu maddeye rastlanan işletme sahibi gözaltına alındı
Adana'da koronavirüs denetimlerinde uyuşturucu maddeye...
Survivor sunucusu Murat Ceylan hakim karşısına çıktı: ''İyi niyetimin mağduru oldum.''
Survivor sunucusu Murat Ceylan hakim...
Acun Ilıcalı'dan şarkıcı Şehrazat'a sert tepki: Terbiyesiz kişiye cevabımızı mahkemede vereceğiz
Son Dakika
Acun Ilıcalı'dan şarkıcı Şehrazat'a sert...

SGK'dan 2200 TL ödeme müjdesi!

SGK girişi olanlara uzun süredir bekledikleri müjdesi geldi. Yeni haberle birlikte SSK'ya girişi olanlar tam 2200 TL ödeme alma fırsatına sahip oldular! Bu ödenekten yararlanabilmek için lazım olan evraklar ve başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar...

29 Eylül 2020 Salı 22:29
SGK'dan 2200 TL ödeme müjdesi!
Takip Et:

Yakını Vefat Eden Kişilere SGK’dan Para Yardımı! SGK Cenaze Ödeneği Parası 2020

Sigortalı çalışan birisinin vefat etmesi halinde birinci dereceye yakın olan yakınlarına cenaze ödeneği adı altında ödeme yapılır. Söz konusu ödenek her yıl belirlenmekte ve 2020 yılı için ödenek 2 bin 200 TL olarak belirlenmiştir. Merhumun cenazesi için ödenen bu meblağ, kişinin eşi veya çocuğu olmasa bile eşine veya çocuklarına, bu durumda cenaze masraflarını üstlenen en yakın akrabasına verilir.

SSK Cenaze Ödeneği Nasıl Alınır?


Sigortalı bir çalışanın ölümü durumunda, bir akrabanın yapması gereken ilk şey bir miras belgesi düzenlemektir. Veraset belgesinin düzenlenmesinin ardından alınacak olan mirasçılık belgesi SGK kuruluşuna teslim edilir.

Kişi aynı zamanda cenaze masraflarının karşılanması için SGK'ya başvuru formu verir. Ancak bu başvuru sürecinde bedeni kaldıran kişinin makbuz ve fatura göndererek bedeli ispat etmesi gerekmektedir. Müdür bu belgeyi onayladıktan sonra cenaze masrafları formu dolduran kişiye ödenir.

Cenaze Parası Yardımı Kaç Tl?

SSK'lı bir işçinin vefatı durumunda yakınlarına ödenen cenaze masrafları ölen kişinin çalıştığı kuruma bağlıdır ancak SSK ve BAĞKUR çalışanları için ödenen ortalama tutar yaklaşık 715 TL, emeklilik fonu üyesinin vefat etmesi halinde ödenen tutar 2200 liralık olarak gerçekleşmiştir. Bu rakamlar her yıl belirlenmekte ve asgari ücretteki artış her yıl enflasyon rakamlarına göre yeniden hesaplanmakta ve belirli dönemlerde artarak her yıl artmaktadır.



Son Güncelleme: 29.09.2020 22:29
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SGKSSK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emekliler için ek ödeme alma müjdesi! Ek ödemeleri almanın şartları nedir?
Emekliler için ek ödeme alma müjdesi! Ek ödemeleri almanın şartları nedir?
Kredi kartı borcu olanlara yeniden yapılandırma imkanı!
Kredi kartı borcu olanlara yeniden yapılandırma imkanı!
Ziraat Bankası’ndan müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik yeni kredi!
Ziraat Bankası’ndan müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik yeni kredi!
VakıfBank, 'SKY Limit' uygulamasıyla Stevie Ödülü'nü kazandı
VakıfBank, 'SKY Limit' uygulamasıyla Stevie Ödülü'nü kazandı
Papara'nın sahibi kimdir? Papara ne zaman kuruldu? Ortakları kimler, ismleri ne?
Papara'nın sahibi kimdir? Papara ne zaman kuruldu? Ortakları kimler, ismleri ne?
70 milyon vatandaştan kesilen kredi kartı aidat ücretleri iade ediliyor
70 milyon vatandaştan kesilen kredi kartı aidat ücretleri iade ediliyor

Popüler Haberler

Günlük burç yorumları 2 Ekim 2020 Cuma Aşk sağlık ve kariyer günlük burç yorumları
Devlet SGK'lı çalışanlara gözlük için destek ödemesi veriyor
Elektrik yardımı nasıl alınır? Fatura yardımı başvuru işlemleri ve şartları
Oto ekspertiz dükkanı nasıl açılır? Oto ekspertiz açmak için gerekli belgeler ve ekipmanlar 2020
Rusya’da asgari ücret ne kadar? 2020 Yılı Rusya asgari ücret fiyatları
Netflix Türkiye'de devam edecek mi, Netflix Türkiye’den çekiliyor haberleri gerçek mi?
Ev mantısı nasıl yapılır, mantı nasıl pişirilir? 2020 evde mantı yapmanın püf noktaları
Hindistan asgari ücret ve yaşam maliyeti ne kadar? 2020
Rüyada doğum veya hamilelik ne demektir? Doğum veya hamilelik görme rüyasının tabiri ve anlamı
Sgk kanser hastaları malulen emeklilik nelerdir? 2020 Hangi kanser hastaları malülen emekli olabilir?
2019 (İOKBS) Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? MEB Bursluluk Sınavı Açıklanma Tarihi
2020 LGS sınav tarihi MEB tarafından açıklandı!
Sevgili Geçmiş dizisi nerede çekiliyor? Sevgili geçmiş dizi seti ve çekim yeri
Çocukların Mutlaka İzlemesi Gereken 8 En İyi Animasyon Film Önerisi
Sosyal medya fenomenleri aylık ne kadar kazanıyor?
Yaralı Kalbim oyuncu kadrosu ve dizi konusu
30.000 tl ye alinabilecek arabalar ve modelleri 2020
Brütten nete maaş hesaplama formülü 2020
işyerini kapatan esnaf işsizlik maaşı alabilir mi? 2020 esnafa işsizlik maaşı nereye başvurulur?
ÖSYM üniversite kayıt tarihleri belli mi? 2020 üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?
A101 market indirimli aktüel ürünler 10 Eylül – 17 Eylül Eylül 2020 kampanyalı ürünler kataloğu

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.