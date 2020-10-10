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SGK'da bulunan emanet paraya nasıl ulaşılır? SGK mahsup dilekçesi nasıl yazılır?

SGK bünyesinde birçok nedenden dolayı işveren ve çalışan adına paralar birikmektedir. Bu paralar SGK emanetlerinde birikir ve kişilere istenmesi halinde ödenebilir. Ödeme alınabilmesi için dilekçe yazılması gerekmektedir.

10 Ekim 2020 Cumartesi 19:12
SGK'da bulunan emanet paraya nasıl ulaşılır? SGK mahsup dilekçesi nasıl yazılır?
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Sigortalı olarak çalışan kişilerin adına işveren tarafından prim borçları SGK emanetlerine yatırılmaktadır. Bu emaneti tahsil etmek isteyen çalışanlar dilekçe yazarak bu paraya ulaşım sağlayabilmektedir.

SGK mosip ne demek?

Mosip ödeme sistemi olarak bilinen sitemin tam olarak karşılığı Muhasebe Otomasyon Sistemi Projesi’dir. SGK tarafından tüm maddi işlemler adına kullanılan bir sistemdir.

Mosip emanet tahsilatları ne demek?


Mosip emanet hesabı, bazı durumlarda açığa çıkan fazla ödemeler veya geriye dönük işverenler tarafından ödemeler SGK emanet hesaplarında birikmektedir. Bu ödemeler çalışanlar adına bu emanetlerde saklanır. Kişiler bu ödemeleri almak için bazı şartları yerine getirmelidir.

SGK emanetteki tahsilatlar nelerdir?

SGK’nın emanetlerinde biriken paraların kaynakları şu şekildedir:

  • Geriye dönük teşvik ödemeleri
  • 6661 asgari ücret desteği ödemeleri
  • Sistem hatası veya fazla yatırılan ödemeler
  • Hizmet iptali sonucu çıkan fazla para ödemeleri
  • Diğer nedenler

SGK emanetteki para sorgulaması nasıl yapılır?

İşverenlerin emanetteki paralarını sorgulayabilmeleri adına birçok yol bulunmaktadır. Dijital sistem üzerinden kolayca sorgulama işlemi yapabilen işverenler bu işlemi şu şekilde yapabilmektedir:

  • E-bildirge sistemine giriş yapılır.
  • İşveren borç görüntüleme seçeneğine tıklanır.
  • Açılan sayfada emanetteki tahsilatlar butonuna tıklanır.
  • Açılan ekranda mosip emanet tahsilatları seçeneğine tıklanarak para sorgulaması gerçekleştirilir.

SGK mahsup dilekçesi öneği

Kişiler SGK bünyesinde bulunan emanet paralarına dilekçe ile ulaşabilmektedir. İş yerinin bağlı bulunduğu SGK merkezlerine başvuru yapılarak dilekçe vasıtasıyla kişiler ödemeler alabilmektedir. Bu ödemeler için SGK’ya yazılması gereken dilekçede sicil numarası, hesapta bulunan para tutarı veya borç tutarı belirtilerek gereğinin yapılması istenmelidir. Bu dilekçe ile birlikte kişiler kolayca para ödemeleri alabilmektedir.



Son Güncelleme: 10.10.2020 19:12
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Anahtar Kelimeler:
SGKEmanet ParaDilekçe
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