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SGK Yurtdışı Borçlanması nasıl yapılır? Gerekli Belgeler nelerdir?

Pandemi sürecinde en merak edilen konuların başında yurt dışında yaşamasına rağmen ülkesine dönerek yerleşmek isteyenlerin emekli olup olamadıkları araştırılmaktadır. SGK tarafından belirlenen Yurtdışı Borçlanması ile emeklilik durumu ise konu ile ilgili tüm detayları vermektedir.

29 Ağustos 2020 Cumartesi 11:13
SGK Yurtdışı Borçlanması nasıl yapılır? Gerekli Belgeler nelerdir?
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SGK tarafından erken emeklilik konusunda vatandaşlara sağlanan yardımlardan bir tanesi yurtdışı borçlanması merak edilmeye devam ediyor. Vatandaşlar yurtdışı borçlanması konusunda şartları ve süresi merak edilenler arasında yerini alıyor.  

Eksik prim gün sayılarını SGK’nın sağladığı şartlar altında ödeyerek erken emeklilik şartı elde etmek isteyen vatandaşlar sıklıkla borçlanmaları araştırmaktadır.  

Yurtdışı borçlanması nasıl yapılmaktadır?

 

Yurtdışı borçlanması yapılabilmesi için aranan ilk ve en önemli şart Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma gerekliliğidir. Çalışma, maaş ve iyi yaşam şartları için yurtdışında çalışmayı seçen vatandaşların ülkeye emekli olarak döndükten sonra yapabilecekleri yurtdışı borçlanması emekli olabilmek için kalan prim borçlarını bu süre için kullanarak emekli olabilmektedirler.  

SGK yurtdışı borçlanma süreleri nelerdir?

 

  • Yurtdışı borçlanmasının yapılabilmesi için yurtdışında sigortalı olarak çalışılan süre kullanılmalıdır. 

  • Ayrıca yurtdışında sigortalı olarak çalışma esnasında 1 aylık bir sürede işsiz kalındığında bu süre yurtdışı borçlanmasında kabul edilmektedir. 

  • Aynı zamanda yurtdışında ev hanımı olarak yaşayan Türk vatandaşlarının yurtdışı borçlanma talebi de borçlanma için kabul edilmektedir. 

SGK yurtdışı borçlanma koşulları nelerdir?

 

SGK tarafından beklenilen şartlar şu şekildedir, 

  • Yurtdışı borçlanmasını yapacak kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekir. 

  • Bununla birlikte yurtdışında çalışılan sürenin yer aldığı belgenin temin edilmesi gerekir. 

  • Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu’na Yurtdışı Borçlanma Talep Dilekçesi ile şahsen gidilerek başvuruda bulunulması gerekir. 

  • Aynı zamanda Türkiye ve SGK Sözleşmesi bulunan ülkelerden herhangi birinde sigortalı olarak çalışmış ve oturmuş olma şartı vardır. Bunun için Türkiye’ye dönüş yapıldığı zaman yurtdışı borçlanması başvurusunda çalışılan ülkede yaşanılan yere ait ikamet belgesinin alınmış olması gerekir. 

  • Yurtdışı borçlanmasında aynı zamanda erkekler 65, kadınlar ise 60 yaş sınırını geçmemiş olmalıdır. 

SGK yurtdışı borçlanması yapılında ne kadar sigortalı olunur?

 

  • Yurtdışında çalışılan sürenin borçlandırılması için yaşanılan ülkede yer alan sigorta kurumlarından hizmet cetveli ya da sigorta kartının alınması gerekir. 

  • Bununla birlikte yurtdışında çalışılan yerle bağlantılı olan vergi dairelerinden hizmet belgesinin alınması gerekir. 

  • Ayrıca yurtdışında sigortalı olarak çalışılan işyerinden bonservis belgesinin ve pasaportun içerisinde yer alan çalışma izinlerinin tercümelerinin gösterildiği belgenin temin edilmesi gerekir. 

SGK yurtdışı kısmi borçlanma nedir?

 

SGK tarafından yurtdışında yaşayan vatandaşlara verilen bir diğer haklardan bir tanesi de kısmi borçlanmadır. Kısmi borçlanma, Türkiye’de emekli olma süresi için kalan yıllara yurtdışında ki bu yıllar eklenerek emekli olunabilir. Bu sayede tüm yurtdışı çalışma zamanı borçlandırılmamış olur.  

SGK yurtdışı borçlanması ne kadar?

 

  • 01.01.2020 – 31.07.2020 tarihleri arasında yurtdışı borçlanması yapıldığında kişiye günlük ödenecek en düşük miktar 27.29 TL olurken, en yüksek miktar ise 204,67 TL olmaktadır. 

  • Bunun dışında 01.08.2020 tarihinden sonra yurtdışı borçlanması yapıldığında ödenecek en düşük günlük miktar 38.38 TL olurken, en yüksek günlük yurtdışı borçlanma miktarı ise 287,82 TL olarak belirlenmiştir. 

SGK yurtdışı borçlanması için ödeme zamanı

 

SGK’ya yapılan başvurunun kabul görmesi sonrasında 3 ay içerisinde belirlenen miktarları banka hesaplarına yatırılması gerekmektedir. 3 ayı geçen ödeme işlemlerinde sorun olması durumunda başvurular direkt reddedilerek kabul edilme durumları ortadan kaldırılır.  

SGK yurtdışı borçlanması sonrasında emeklilik durumu

 

SGK’ya başvuru yapabilmek için ve emekli olabilmek için gerekli şartlar şu şekildedir; 

  • Yurtdışı borçlanması ile emekli olmak için yurtdışında herhangi bir SGK birimlerinden maaş alınmıyor olması şarttır. 

  • Bununla birlikte yurtdışında çalışılan sürenin borçlandırılmasından sonra borçlanan sürelerin hepsinin prim gün sayılarının ödenmesi şarttır. 

  • Ayrıca yurtdışı borçlanması ile emekli maaşının alınması için emekli yaşının doldurulması gerekir. Yani kadınlar 60, erkekler ise 65 yaş sınırını tamamlamalıdır. 

  • SGK’ya bizzat gidilerek emekli maaşı almak için başvuru yapılması gerekir. 

Yurtdışı borçlanması için gerekli belgeler nelerdir?

 

  • Yurtdışı Hizmet Borçlanma Talep dilekçesinin alınması gerekir. 

  • Yurtdışında çalışılan sürenin gösterildiği belgenin konsolosluktan ya da elçiliklerden alınması gerekir. 

  • Aynı zamanda yurtdışında yaşanılan yeri gösteren ikamet belgesinin temin edilmesi gerekir. 


  • 1 adet T.C. kimlik belgesinin fotokopisi de teslim edilmesi gereken belgelerin arasındadır. 

Yurtdışı borçlanması için müracaatın yapılması gereken yerler?

 

  • Sosyal Güvenlik İl Müdürleri 

  • Türkiye’de herhangi bir sigorta birimlerine bağlı olarak çalışmayıp yurtdışında sigortalı olarak çalışanların yurtdışı borçlanması başvurularını SGK’ya bizzat giderek yaptırmaları gerekir. 

  • Bunun dışında kısmi emekli maaşı alanların yurtdışı borçlanma işlemlerini yapabilmesi için Yurtdışı Sözleşmeler ve Emeklilik Daire Başkanlığı’na müracaat etmeleri gerekir. 

Yurtdışı borçlanmasının iptal edilme durumu

 

SGK’ya yapılacak olan yurtdışı borçlanmaları için ödeme zorunluluğu 3 aydır. Ayrıca bu 3 aylık süre içerisinde yapılacak her türlü iptal başvuruları değerlendirilerek onaylanmaktadır. 3 aylık ödemelerin yapılmış olması durumunda iptal talebi durumunda yatırılan paralar banka hesaplarına tekrar aktarılmaktadır. Ancak yatırılacak para TL cinsinden yatırılacaktır.  

Yurtdışı borçlanmasının kesildiği durumlar nelerdir?

 

  • Yurtdışında sigortalı olarak çalışan veya ev hanımı olarak yaşayanların yurtdışında kaldıkları süreyi borçlandırmaları sonrasında verilen maaşların kesilmesinde daha sonradan çalışma durumlarının olması ve herhangi bir sigorta birimlerinden sosyal yardım parasının alınması etkili olmaktadır. 

  • Ek olarak yurtdışı borçlanması ile alınan maaşın kesilmesinde yurtdışından dönen Türk vatandaşlarının Türkiye’de sigortalı olarak işe başlamaları durumunda maaş kesintisine gidilir. 

Yurtdışı borçlanması sonrasında verilen emekli maaş miktarı ne kadardır?

 

  • 2000 yılından önce çalışıp yurtdışı borçlanması yapmış olan kişiler 1600-1800 TL arasında emekli maaşı alır. 

  • 2000-2008 yılları arasında çalışıp emekli olma durumunda alınacak maaşın miktarı 1400-1600 TL arasında farklılık gösterir. 

  • 2008 yılından sonra sigortalı olarak çalışmış ve yurtdışı borçlanması yapmış kişiler ise 1200-1400 TL arasında maaş alır. 

  • Bütün sigortalı olarak çalışma sürelerinin ve yurtdışı borçlanma sürelerinin 2000 yılından sonra yapılması durumunda ise alınacak emekli maaşının miktarı 1000-1200 TL arasında olmaktadır. 

SGK yurtdışı borçlanmasının yapılabildiği ülkeler hangileridir?

 

  • Slovekya 

  • Makedonya 

  • Lüksemburg 

  • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 

  • Kebek 

  • Kanada 

  • İsviçre 

  • Hollanda 

  • Hırvatistan 

  • Gürcistan 

  • Çek Cumhuriyeti 

  • Bosna Hersek 

  • Anavutluk 

  • Belçika 

  • Azerbaycan 

  • Avusturya 

  • Almanya 

 



Son Güncelleme: 29.08.2020 11:13
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