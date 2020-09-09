SGK yarım çalışma ödeneğinden nasıl faydalanılır, koşulları nelerdir?

SGK Yarım Çalışma Ödeneği Nasıl Alınır, Şartları Nelerdir?

SGK yarı çalışma ödeneğini almak için doğum izni tarihinden itibaren 30 gün içinde yerleşim yerinizdeki İŞKUR birimine gidebilirsiniz. İŞKUR doğum sonrası part-time sertifikasını işyerinden aldı. Bu işlemi tamamladıktan sonra İŞKUR tarafından sunulan yarı zamanlı ve kısmi ödemeli başvuru formunu doldurup imzalayın ve başvuruyu tamamlayın. SGK yarı çalışma ödeneğinden yararlanabilmek için, işsizlik sigortası yardımlarının doğumdan veya evlat edinmeden en az 600 gün önce ödenmesi gerekir. Bu işlem operasyonun son 3 yılı içinde yapılmalıdır. Kişi çalışma haftasının yarısını geçirmiş olmalıydı. Bu süre zarfında herhangi bir sağlık kuruluşundan rapor alınmaması lazımdır.

SGK Yarım Çalışma Ödeneği Tutarı Nasıl Hesaplanır?

SGK yarı çalışma ödeneğinin hesaplama adımları aşağıdaki gibidir:

İlk adım, verileri değerlendirmektir.

İlk doğumda tek hamilelik durumunda 60 gün,

Çoğul gebelikte 90 gün

Engelli bir çocuk doğduysa 360 gün,

İkinci tekil gebelikte 120 gün,

Çoğul gebelikte 150 gün

Çocuk engelli olarak doğmuşsa, 360 gün yarı zamanlı çalışma hakkına sahip olacaktır.

Belirtilen günlerin her biri için günlük asgari ücretin toplam tutarı 98 Türk Lirası kadarı ödenir.

Bu durumda SGK toplam çalışma ödeneği, 98 TL rakamı işin yarısına hak kazandığı gün sayısı ile çarpılarak hesaplanır.

SGK Yarı Zamanlı Çalışma Ödeneği Neden Azaltılır?

SGK yarı çalışma ödeneğinin kesilme nedenleri aşağıdaki gibidir:

Evlat edinilen çocuğun evlat edinme durumunun sona ermesi,

Doğum sonrasında çocuğun hayatını kaybetmesi,

Geçici iş göremezlik raporu başvurusunda, iş göremezlik raporu için süre sınırının dolduğu zaman,

Verilen bir amaç dışında yarım çalışma ödeneği kullanmak, yani yarım gün çalışmak ve günün geri kalanında başka bir işte ödenek almak,

Yarım gün çalıştığınız gün iş yerinden çıkmak,

SGK Yarım Gün Çalışma Ödeneğinden Kimler Faydalanabilir?

Bu nedenlerle yarım gün çalışma ödeneği kesiliyor.

SGK yarım gün çalışma ödeneğinden yararlananlar aşağıdaki gibidir:

Doğum yapmadan önceki son 36 ay içinde minimum 600 günlük işsizlik sigortası yaptıran ve ödemiş olan çalışanlar,

Meslek hayatının son 3 yılında 600 gün prim kabul eden ve ödeyen çalışanlar,

Bu özelliklere sahip çalışan kadınlar, doğum izninin bitiminden sonra haftalık çalışma süresinin yarısında çalışır.

Bu kişiler başvuruları kapsamında SGK yarım iş ve yarım maaş ödeneği uygulamasından yararlanmaktadır.

Ödenekten yararlanmaya uygun bulunanlar, en yakın PTT şubesinin gişesinde TC kimlik kartlarını göstererek yarım günlük çalışma ödeneği alabilirler.