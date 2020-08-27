SGK vatandaşa aylık 2770 TL maddi yardım duyurusu! İşte SGK maddi yardım başvuru şartları

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan Yeni Genelge! Vatandaşa Aylık 2770 TL Destek Verilecek!

SGK vatandaşa 2.770 TL her ay destek verileceğini yeni genelge ile birlikte açıkladı. Aylık şekilde verilen bu yardıma başvuru yaparken kimlik kartınızı götürmeniz yeterli. Her ay ayın 15’inde ödenecek olan destekten yararlanmak isteyen vatandaş detayları merak ediyor.

2.770 TL değerindeki ödeme 9 ay devam edecek. SGK yardımları şunlardır; iş görmezlik parası, süt ödeneği, doğum ödeneği, GSS prim ödemeleri, cenaze parası, çocuk yardımı ücretleri gibi birçok yardım ödemesi SGK tarafından yapılmaktadır. Verilen yardımların toplamı 2.770 TL olmaktadır.

Yeni genelge ile vatandaşa destek miktarı arttırıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu yeni genelgenin detaylarını açıkladı. Verilen yardım paraları her ay şartları sağlayan vatandaşa ulaştırılmaktadır. Aylık olarak verilen yardım paralarından en çok araştırılan ve başvurulan yardımlardan birkaçı ve aranan şartlar şunlardır;

İş Görmezlik Yardımı İçin Aranan Şartlar

SGK tarafından verilen iş görmezlik yardımını almak için bazı şartları sağlıyor olmanız gerekiyor. 2020 yılında da iş görmezlik ödeneği verilmektedir. İş sırasında sigortalı çalışan biri kaza geçirdiği zaman ve 1 hafta boyunca raporlu olduğu zaman o kişiye SGK tarafından iş görmezlik ödeneği verilmektedir. Bu ödenek günlük 99 TL olarak verilmiştir.

Sadece çalışan kişiye ödeme yapılmaktadır. İşveren kişi herhangi bir ödeme almamaktadır. İş kazası sonucu 1 haftadan az bir süre için rapor alınmışsa bu ödeme işveren tarafından verilmektedir. İş görmezlik raporunun önemi çalışanlar tarafından bilinmelidir. İş görmezlik raporunu heyet tarafından onaylatmak gerekmektedir. İş görmezlik raporu kolay şekilde verilen bir rapor değildir. Aksi halde istismarlar olacağı için heyetten geçmesi gereken bir rapordur. Herkese bu rapor verilmez ve herkesin raporu onaylanmaz.

Eve Giderek Çalışanlara Verilen Ödenek

İşsizlik Maaşı

Ev temizliğine, bebek ya da çocuk bakmaya giden çalışanlar 1 ay içerisinde 10 günden daha fazla işe gidiyorsa bu durumda primlerini yatırarak kendilerini emekli yapabilmektedir. Aynı zamanda 10 günden daha fazla çalışanlar iş kazası sonucu iş görmezlik raporu alabilmektedir. Rapor alındıktan sonra çalışanlara günlük 17,64 TL ödeme yapılmaktadır. Bu miktar yeni genelge ile belirlenmiştir.

İşsizlik maaşı alabilmek için bazı şartların sağlanıyor olması gerekmektedir. İşsizlik maaşı almak isteyen vatandaşlar bu şartların neler olduğunu araştırıyor. İşte şartlar;

-İstemeden, kusuru olmadan işsiz kalmak,

-İşine son verilmeden önce 120 gün hizmet içerisinde yer almış olmak,

-İşsiz kaldıktan sonra işsizlik maşına başvurmadan son üç yıl içerisinde 600 günlük işsizlik sigortasının primini yatırmış olmak,

-İşsiz kaldıktan sonra en az 1 ay içerisinde İŞKUR üzerinden başvuru yapmış olmak.

Cenaze Ödeneği

SGK cenaze ödeneği olarak 801 TL vermektedir. Vefat eden kişilerin 360 günlük sigorta primini yatırmış olması yardımı almak için yeterlidir. SGK il veya ilçe müdürlüklerine giderek cenaze ödeneği için başvuru yapabilirsiniz. Vefat eden kişinin son 1 yılı için sigorta primi ödenmişse ödenek verilmektedir.