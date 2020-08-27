İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif çıktı
Son Dakika
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif...
Emekli Maaşı 300 TL artabilir! Yeni düzenleme ile emekli maaşına zam geliyor
Son Dakika
Emekli Maaşı 300 TL artabilir!...
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan adayı Joe Biden’in açıklamalarına tepki!
Son Dakika
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan...
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve Zehra Zümrüt Selçuk'a teşekkür etti
Son Dakika
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve...

SGK vatandaşa aylık 2770 TL maddi yardım duyurusu! İşte SGK maddi yardım başvuru şartları

Aylık 2770 TL maddi yardım duyurusu yayınlandı! Bu yardımı alacak kişilerin listesi açıklandı. SGK yeni genelge ile vatandaşa birçok yardım sağlamaya devam ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan bu yardım için nasıl başvuru yapıldığı ve hangi şartların arandığı vatandaş tarafından merak ediliyor.

27 Ağustos 2020 Perşembe 12:22
SGK vatandaşa aylık 2770 TL maddi yardım duyurusu! İşte SGK maddi yardım başvuru şartları
Takip Et:

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan Yeni Genelge! Vatandaşa Aylık 2770 TL Destek Verilecek!

SGK vatandaşa 2.770 TL her ay destek verileceğini yeni genelge ile birlikte açıkladı. Aylık şekilde verilen bu yardıma başvuru yaparken kimlik kartınızı götürmeniz yeterli. Her ay ayın 15’inde ödenecek olan destekten yararlanmak isteyen vatandaş detayları merak ediyor.

2.770 TL değerindeki ödeme 9 ay devam edecek. SGK yardımları şunlardır; iş görmezlik parası, süt ödeneği, doğum ödeneği, GSS prim ödemeleri, cenaze parası, çocuk yardımı ücretleri gibi birçok yardım ödemesi SGK tarafından yapılmaktadır. Verilen yardımların toplamı 2.770 TL olmaktadır.

Yeni genelge ile vatandaşa destek miktarı arttırıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu yeni genelgenin detaylarını açıkladı. Verilen yardım paraları her ay şartları sağlayan vatandaşa ulaştırılmaktadır. Aylık olarak verilen yardım paralarından en çok araştırılan ve başvurulan yardımlardan birkaçı ve aranan şartlar şunlardır;

İş Görmezlik Yardımı İçin Aranan Şartlar

SGK tarafından verilen iş görmezlik yardımını almak için bazı şartları sağlıyor olmanız gerekiyor. 2020 yılında da iş görmezlik ödeneği verilmektedir. İş sırasında sigortalı çalışan biri kaza geçirdiği zaman ve 1 hafta boyunca raporlu olduğu zaman o kişiye SGK tarafından iş görmezlik ödeneği verilmektedir. Bu ödenek günlük 99 TL olarak verilmiştir.

Sadece çalışan kişiye ödeme yapılmaktadır. İşveren kişi herhangi bir ödeme almamaktadır. İş kazası sonucu 1 haftadan az bir süre için rapor alınmışsa bu ödeme işveren tarafından verilmektedir. İş görmezlik raporunun önemi çalışanlar tarafından bilinmelidir. İş görmezlik raporunu heyet tarafından onaylatmak gerekmektedir. İş görmezlik raporu kolay şekilde verilen bir rapor değildir. Aksi halde istismarlar olacağı için heyetten geçmesi gereken bir rapordur. Herkese bu rapor verilmez ve herkesin raporu onaylanmaz.

Eve Giderek Çalışanlara Verilen Ödenek


Ev temizliğine, bebek ya da çocuk bakmaya giden çalışanlar 1 ay içerisinde 10 günden daha fazla işe gidiyorsa bu durumda primlerini yatırarak kendilerini emekli yapabilmektedir. Aynı zamanda 10 günden daha fazla çalışanlar iş kazası sonucu iş görmezlik raporu alabilmektedir. Rapor alındıktan sonra çalışanlara günlük 17,64 TL ödeme yapılmaktadır. Bu miktar yeni genelge ile belirlenmiştir.

İşsizlik Maaşı

İşsizlik maaşı alabilmek için bazı şartların sağlanıyor olması gerekmektedir. İşsizlik maaşı almak isteyen vatandaşlar bu şartların neler olduğunu araştırıyor. İşte şartlar;

-İstemeden, kusuru olmadan işsiz kalmak,

-İşine son verilmeden önce 120 gün hizmet içerisinde yer almış olmak,

-İşsiz kaldıktan sonra işsizlik maşına başvurmadan son üç yıl içerisinde 600 günlük işsizlik sigortasının primini yatırmış olmak,

-İşsiz kaldıktan sonra en az 1 ay içerisinde İŞKUR üzerinden başvuru yapmış olmak.

Cenaze Ödeneği

SGK cenaze ödeneği olarak 801 TL vermektedir. Vefat eden kişilerin 360 günlük sigorta primini yatırmış olması yardımı almak için yeterlidir. SGK il veya ilçe müdürlüklerine giderek cenaze ödeneği için başvuru yapabilirsiniz. Vefat eden kişinin son 1 yılı için sigorta primi ödenmişse ödenek verilmektedir.



Son Güncelleme: 27.08.2020 12:22
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2020 Senesindeki Alınabilecek Yardımlar Geri Ödemesiz Nakit Ödeme
2020 Senesindeki Alınabilecek Yardımlar Geri Ödemesiz Nakit Ödeme
Emekliler için intibak zammı geliyor! 5 milyon emekli 355 TL zamdan yararlanabilecek
Emekliler için intibak zammı geliyor! 5 milyon emekli 355 TL zamdan yararlanabilecek
Bireysel emeklilikte altına yatırım yüzleri güldürdü
Bireysel emeklilikte altına yatırım yüzleri güldürdü
Konut kredisi çekmek isteyenlere üzücü haber! Düşük faizli konut kredisi sonlandırıldı!
Konut kredisi çekmek isteyenlere üzücü haber! Düşük faizli konut kredisi sonlandırıldı!
1 Kamu ve 2 özel bankadan anında 35000 TL kampanyası
1 Kamu ve 2 özel bankadan anında 35000 TL kampanyası
Kaymakamlıklar tarafından başvuran ailelere 500 ila 900 TL arası destek ödemesi!
Kaymakamlıklar tarafından başvuran ailelere 500 ila 900 TL arası destek ödemesi!

Popüler Haberler

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Çukur'un yeni sezonu ne zaman başlayacak!
Annelere 100 Euro ödemesinde değişiklik
Kafe Açmak İçin Nerelere Başvurulmalı? Kafe Açmak İçin İstenen Belgeler
Değerli konut vergisi ne kadar? 2020 Değerli konut vergisi neye göre belirlenir?
AFAD acil toplanma alanı sorgulama işlemleri nereden, nasıl yapılır? 2020 AFAD toplanma alanları sorgulama
Fiili hizmet süresi zammı ne demek? Fiili meslek süresi zammı meslek grupları
Tüm zamanlarda en çok oynanan en iyi 23 bilgisayar oyunu
e-Devlet birikmiş emekli maaşı sorgulaması nasıl yapılır? Birikmiş emekli maaşı sorgulama işlemleri
PTT İhtiyaç Kredisi Ödeme Tablosu
En Yüksek ve En Düşük Taban Puanda Kalan Öğretmenlik Branşları
Geçici olarak faaliyetleri durdurulan iş yerlerinden kira alınmayacak ve kira sözleşmesi uzayacak!
Satır başı yazılışı nasıldır? TDK’ya göre ‘satırbaşı’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?
Zorba oyunu nedir? MEB'den zorba oyunu için okullara uyarı!
Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu ne zaman açılacak? Tarih belli oldu
Dizilerin bu hafta yeni bölümleri var mı? Çukur Yasak Elma Sefirin Kızı yeni bölümler yayınlanacak mı?
Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası kredi yapılandırma
Esnaf Kefalet Kredisi almak için gerekli koşullar nelerdir?
Maria ile Mustafa kaç bölüm sürecek?
TÜBİTAK burs başvuru şartları nelerdir? TÜBİTAK burslarının özellikleri
Asgari ücretli çalışan maaşlarına 350 TL zam gelecek
Konut kredisi güncel kredi faiz oranları 27 Ağustos 2020 Perşembe

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.