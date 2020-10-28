SGK teşvik tanımlama ve onaylatma işlemleri nasıl yapılmalı?

İşveren bir kişinin Sosyal Güvenlik Kurumundan yararlanabileceği birden fazla sigorta teşvik primi vardır. Verilen primler ise bazı durumlara göre değişiklik göstermektedir. Çok fazla teşvik çeşitliliği ise kafa karıştırmaktadır ama SGK’ nın geliştirdiği yeni sistem ile işveren aldığı SGK teşvik priminin ne olduğunu kolayca görebilecek. Sosyal güvenlik Kurumunun işveren sistemi ile teşvik detaylarını öğrenilebilinir. Öncelikle E-SGK sitesine girmeniz gerekmektedir, ardından E-bildirge kullanıcı adınızı yazarak sisteme giriş yapmanız gerekmektedir, sonrasında ise

İşverene

Teşvikler Tanımlar

Potansiyel Teşvik Araması

İşveren

Teşvikler Tanımlar, Teşvikten Yararlanacak Sigortalı

Sigortalı İçin Kaydedilecek Teşvik

tıklanmalı,bölümü veşeklinde yapılmalıdır. İşlemleri yaptıktan hemen sonra açılacak olan ekranda hakkında teşvik aramasında bulunacağınız sigortalı bireyin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını girmeniz, eğitim durumunu seçip aratma işlemini yapmanız gerekmektedir. Gelen ekranda yararlanabileceğiniz seçenekler yeşil renkli olarak ekrana gelecektir. Nasıl yapılacağı video halinde SGK’ nın sayfasında da mevcuttur. Son olarak yapılması gereken ise istenilen teşvikin tanımlaması yapılmasıdır. Bunun için izlenmesi gereken yöntemler ise ilk olarakşeklindedir. Sonrasında ise Sigortalı çalışanın Türkiye Cumhuriyeti Kimlik numarası girilerek aratılmalıdır. Gelen ekrandanolarak yapılır, onaylanan seçenekler yeşil olarak gözükecektir aralarından seçeceğiniz teşvikin kanun numarasını alıp beyanname göndermeniz gerekmektedir.