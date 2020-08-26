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SGK, SSK ve Bağ-Kur’luya Eş ve çocuk için verilen aile yardımında artış görülücek

Memurlara yapılıcak aile yardımlarına zam yapıldı. Bununla birlikte bu yapılan yardımlardan emeklilerinde faydalanması için Türkiye Emekliler Derneği tarafından gerekli talepler oluşturuldu. Bu taleplerin olumlu sonuçlandırılması halinde emekliler 422 Türk Lirası ek gelirden faydalanabilecekler.

26 Ağustos 2020 Çarşamba 20:30
SGK, SSK ve Bağ-Kur’luya Eş ve çocuk için verilen aile yardımında artış görülücek
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Halihazırda Temmuz ayında emekliler ve memurlar için zaman yapılmıştı. Ancak aile yardımlarına ek zam yapılacağı açıklaması ile beraber bu olanaktan emeklilerinde yararlanması gerektiğini düşünenler tarafından talepler sunuldu. Bu talebin sunulması ile beraber 422 Türk Lirasına denk gelen ek gelirin hesaplara yatacağı söylendi. Emekli denekleri ve memur konfederasyonların birlik olması ile beraber bu talep gündeme geldi. Memurlar için yapılıcak ek gelir miktarları ise eşi çalışmayanlara 332 Türk Lirası, 0 ila 6 yaş aralığında çocuk sahibi olanlara 73,04 Türk Lirası, 7 yaşın üzerinde çocuk sahibi olan vatandaşlarımıza ise 36,52 Türk Lirası yardım yapılıyor. Temmuz ayındaki zamdan sonra en az yüzde 4 olarak verilen aile yardım zammı enflasyon oranının bulunmasıyla beraber yüzde 5,75 olarak açıklandı.

Maaşlar Ocak ayından beri artışlarını sürdürüyor. Yapılan 2. Promosyonalrdan sonra eş ve çocuklara yapılıcak yardımlar merak konusu. Eğer ki bu ödeme emekliler tarafından faydalanılabilir bir fırsat olursa emeklilerde ek gelirden faydalanabilecek. Bu ödemenin miktarı ise 422 Türk Lirası. Türkiye Emekliler Deneği tarafından yapılan açıklamada yapılan aile yardımlarından emekli olan vatandaşların da yararlanması gerektiğine değinildi. Bunun büyük bir kayıp olduğu söylenirken bu yardımların emeklilik süresince de devam etmesi gerektiği söylendi.

Ek gelir fırsatı gelebilir


Türkiye Emekliler Deneği tarafından yapılan bu talep yerine getirilirse emekliler bayram ikramiyesinin dışında ek bir gelir daha elde edicek. Emeklilerin ilgi odağı olan bu konunun sonuca kavuşması bekleniyor. Memurlara sağlanan bu yardımların emekli insanlara sağlanması da emeklilerin hayatını kolaylaştıracağı söylendi.

Kamu dairelerinde çalışan memurlar için emeklilik döneminde de bu yardımlardan faydalanılabilmesi için çalışılıyor. Memur konfederasyonlarının yaptığı toplantıda bu hususta kararlar alınıp talep oluşturuldu. Önümüzdeki günlerde yapılıcak olan Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısının ardından yapılan bu talebin değerlendirilmesi ve olumlu bir şekilde sonuçlandırılması bekleniyor.

Eş ve çocuk için verilen aile yardımında artış görülücek

Memurlara verilicek olan aile yardımlarının miktarı belli oldu. Çalışmayan eşler için 332 Türk Lirası, 0 ila 6 yaş arasında çocuk sahibi olanlar için 73,04 Türk Lirası, 7 yaşında ve daha büyük yaşlarda çocuğa sahip olanlar iççin ise 36,52 Türk Lirası ödenicek. Aynı olanaktan emeklilerinde yararlanması için gerekli olan talepler oluşturulurken önümüzdeki günlerde bu talebin olumlu olarak sonuçlandırılması bekleniyor.



Son Güncelleme: 26.08.2020 20:30
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