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SGK, SSK ve Bağ-Kur emeklisine sevindirici haber 422 TL ek gelir elde etme fırsatı

Emekliler için sevindirici bir haber daha geldi. 422 Türk Lirası değerinde ek gelir kazanmak mümkün.

21 Ağustos 2020 Cuma 20:07
SGK, SSK ve Bağ-Kur emeklisine sevindirici haber 422 TL ek gelir elde etme fırsatı
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İçinde bulunduğumuz yalın ikinci yarısında kamu personellerine ve emeklilere maaş artışı yapıldı. Memurlar adına yapılacak yardımın aile içini de kapsayacağı konusundan sonra emeklilerin de bu yardımlardan faydalanması konusunda fazlasıyla talep var. Bu talep gündeme geldiğinde 422 liralık bir ek gelirin maaşlara ekleneceği yönünde açıklama geldi. Kamu personelleri adına aile yardımları, çalışmayan eş için 322 lira, ailede 0 ila 6 yaş arası çocuk bulunuyorsa 73 lira 4 kuruş, 6 yaşından büyük çocuk sahibi olanlar için de 36 lira 52 kuruş değerinde olacak. Temmuz ayında açıklanan enflasyon oranına göre minimum olarak %4 oranında bir aile yardım artışı yapılacak.


2021’in ilk ayından sonra artan ödemeler ve 2. Promosyonlarla beraber insanlar eş ve çocuklar için ne kadar yardım geleceğini merak ediyorlar. Aile yardımının emekli olan vatandaşlar için de yapılması durumunda ikramiye ve promosyon gelirleri haricinde fazladan bir gelir kapısı daha olacak. Türkiye Emekliler Deneği’nce aile yardımlarının emekli vatandaşlara yardım edilmemesi büyük kayıplara yol açıyor. Türkiye Emekliler Deneği  ‘Aile yardımının emeklilik sürecinde de devam etmesiniz sağlayacak mevzuat değişikliğine gidilmesini istiyoruz.’ Açıklamasını yaptı.

Kamu personeli konfederasyonları toplu sözleşme masasında bir araya geldi ve ‘Kamu görevlilerine ödenen aile yardımı emeklilikte de devam etsin’ açıklamasını yaptılar.



Son Güncelleme: 21.08.2020 20:07
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