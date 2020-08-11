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SGK, SSK ve Bağ-Kur emeklisine 422 TL ek gelir elde etme fırsatı

Memurlara verilen çalışmayan eş ve çocukla için yapılan yardımlara yapılacak zamların gündeme gelmesi ile birlikte emekli vatandaşların da bu durumdan faydalanması için görüşmelere hız verildi. SGK, SSK ve Bağ-Kur'luları mutlu eden haber geldi. 422 TL ek gelir elde etme fırsatı emeklilere verilecek denildi.

11 Ağustos 2020 Salı 01:06
SGK, SSK ve Bağ-Kur emeklisine 422 TL ek gelir elde etme fırsatı
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Temmuz ayında memurlara yapılan zam sonrasında pek çok kişinin merak ettiği konu aile yardımlarına yapılacak ek zam oldu. Ek zam konusunu araştıran vatandaşlar bu zamlardan ve olanaklardan emeklilerin de faydalanabilmesi için taleplerini iletti. Tüm bu taleplerin kabul edilmesi durumunda emekliler 422 TL ek gelir elde edebilirler.  

Taleplerin emekliler tarafından yetkili mercilere iletilmesi sonrasında hem emekli denekleri hem de memur konfedarasyonlarının ortak hareket etmesi halinde memurlara, çalışmayan eş için 332 TL, 0-6 yaş çocuklar için 73,04 TL, 6 yaş ve üzeri çocukları olan memurlar için 36,52 TL olacak şekilde ödemelerin yapılması bekleniyor. Temmuz ayında yapılan maaş zamları sonrasında aile zamlarına yapılması beklenen miktar en az %4 olarak düşünülüyor. Enflasyon değerleri de bu zam miktarına eklendiğinde %5,75 oranında bir zam bekleniyor. 

Türkiye Emekliler Deneği’nin yaptığı son açıklamalarda ‘Aile yardımlarının emeklilik sürecinde de devam etmesini sağlayacak çalışmaların devam ettiğini ve bunların gerçekleşmesini istiyoruz.’ açıklamaları yapıldı.  

Ek gelir kabul edilebilir

 

Aile yardımları emekliler için de uygulamaya alınırsa emekli promosyonları ve bayramlarda verilen yardımlara ek olarak yeni bir gelir sağlanacaktır. Türkiye Emekliler Deneği tarafından yapılan açıklamalarda ise memurlara verilen çocuk ve çalışmayan eş yardımları emeklilere de verilecek denildi. 

Memur konfederaasyonları toplu sözleşme için gerçekleşen buluşmada ‘kamu çalışanlarına verilen yardımlar devam etsin’ açıklaması yapıldı. Birkaç gün sonra toplanması beklenilen Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısı düzenlenecek. Konu hakkında gerekli açıklamaların yapılması toplantı sonrasında bekleniyor.  

Eş ve çocuklar için verilen yardımlara zam yapılacak

 

Memurlara verilen çalışmayan eş için 332 TL, 0-6 yaş arası çocuk için 73,04 TL ve 6 yaş ve üzeri çocuklar için 36,52 TL ödemelere zam yapılması bekleniyor. Gelen zamlar ve enflasyon farkı olarak toplamda %5,75 zam beklenirken zamlar sonrasında yapılan ödemelerin emekliler için de uygulanması gündeme alındı. Görüşmeler sonrasında eğer talep onaylanırsa memurlara verilen ek ödemeler emekliler için de uygulanacak. 

 



Son Güncelleme: 11.08.2020 01:06
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