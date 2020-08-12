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SGK, SSK, emekli, Bağkur ödenen sigorta primleri hangi durumlarda geri alınır?

Yayınlandığı ilk andan beri oldukça dikkat çeken SGK, SSK, emekli, Bağkur ödenen sigorta primleri hangi durumlarda geri alınır? haberi gündemde kendisine yer edinmeye devam ediyor. SGK, SSK, emekli, Bağkur ödenen sigorta primleri hangi durumlarda geri alınır? haberinin en güncel ayrıntılarıyla ilgili bilgileri paylaştığımız 12.08.2020’li haberimizden sıcak gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

12 Ağustos 2020 Çarşamba 18:26
SGK, SSK, emekli, Bağkur ödenen sigorta primleri hangi durumlarda geri alınır?
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SGK, Emeklilikte Yaşa Takılan vatandaşlara önemli bir hak sağlıyor. Çok sayıda vatandaşın henüz bilmediği bu hakla vatandaşlar primlerini geri alabiliyorlar. Emeklilik arzusu içerisinde olan, SGK primleri ödeyen vatandaşların emekli olabilmesi için bütün koşulların sağlanması gerekmektedir. Belirli düzeylerde SGK primleri ödeyip sigortalı gün şartını sağlayan vatandaşlar son düzenlemeyle yaş şartını da sağlamaları halinde emeklik olabilmektedir.

Toplu ödeme alabilmek için bilmeniz gerekenler nelerdir?

Gerekli şartları sağlamayan vatandaşlar emeklilik haklarını alamazlar. Bu şartlarda vatandaşlar bazı haklardan yararlanabiliyor. Vatandaşlar eğer emekli olamıyorlar ve gerekli şartları sağlıyorlarsa o güne kadar ödemiş oldukları primleri alabilecekler. Yazılı başvuruda bulunarak elde edilebilecek prim iadesi için;


Emeklilik yaş şartını sağlamak,

Emeklilik yaş ve sigorta süreci tamamlanmasına karşın prim günün yeterli olmaması sebebiyle emekli olamayanlar başvuru yapabilir,

Toplu para alabilmek için sigortalı olmama veya kendi işini yapmama şartları bulunuyor. Bu şartları taşıyan vatandaşlar SGK İl Müdürlükleri’ne şahsen ve yazılı dilekçeyle başvuru yapabilmektedir.

 



Son Güncelleme: 12.08.2020 18:26
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