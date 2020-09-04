İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Berrak Tüzünataç'dan eleştirilere sert yanıt! Mutlu olmak istiyorum
Berrak Tüzünataç'dan eleştirilere sert yanıt!...
Nurgül Yeşilçay'ın Acun Ilıcalı paylaşımı kahkahaya boğdu
Nurgül Yeşilçay'ın Acun Ilıcalı paylaşımı...
Dwayne Johnson'dan korona virüs paylaşımı! Ailecek yakalandık
Dwayne Johnson'dan korona virüs paylaşımı!...
A101 Aktüel Katalog Yayımlandı! 3 Eylül 2020 indirimli ürünler A101'de olacak!
A101 Aktüel Katalog Yayımlandı! 3...

SGK silinen prim günleri geri alma mümkün mü? Emeklilik için silinen prim günleri alınabilir mi?

Basın bülteninde göze çarpan SGK silinen prim günleri geri alma mümkün mü? Emeklilik için silinen prim günleri alınabilir mi? ile ilgili merak konusu olan güncel gelişmeleri öğrenmek için siz de 4 Eylül 2020 Cuma tarihli haberimize göz atarak, SGK silinen prim günleri geri alma mümkün mü? Emeklilik için silinen prim günleri alınabilir mi? hakkında en yeni ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

04 Eylül 2020 Cuma 10:48
SGK silinen prim günleri geri alma mümkün mü? Emeklilik için silinen prim günleri alınabilir mi?
Takip Et:

Bağ-Kur primleri günümüz değerlerine göre ödenerek yeniden kazanılabilmektedir. Bu noktada prim borçlarını zamanında ödeyemeyen kişiler için ödeme kolaylıkları sağlanmaktadır. Prim borçlarını ödeyemeyen kişiler sigortalılık süresini dondurmak suretiyle borcunu sildirebilmektedir.

Prim borçları silinebilir mi?

Bağ-Kur’lu pek çok kişi prim borçlarının silinip silinmeyeceğini merak ediyorlar. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanunu 2008 yılında çıkartıldı ve yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıldan uzun süredir ödemeyen Bağ-Kur prim borçları silinmiştir. 2015 – 2018 yıllarında çıkartılan kanunlarla 12 aydan daha fazla prim borcu olanların da borçları silinmiştir.

Üç düzenleme belirli sürelerle sınırlı olmak üzere birer defalığına uygulanmıştır. Yapılan düzenlemelerdeki temel özellik silinen prim borçlarını kapsayan sigortalılık süresinin dondurmuş olmasıdır. 1 Ocak 1990 tarihinde Bağ-Kur tescili yaptırmış olan esnaflar 2001 kriiz sebebiyle 2001 – 2002 yıllarına ait prim borçlarını ödeyemediyse prim borçları silinmiştir.

Silinen prim borçları daha sonra ödenebilir mi?


Kanun gereğince; 2008, 2015 ile 2018 yıllarındaki geçici düzenlemeler gereğince silinen prim borçları daha sonra ödenebilmektedir. Esnaf kendisi ve ölümü durumunda hak sahipleri prim borçlarını ödedikleri takdirde sigortalılık süresi ihya edilecek ve canlandırılarak eski haline getirilecektir.

Prim borcu tamamı ödenerek emekli olunabiliyor

İhya edilecek süreler tespit edilirken durdurulan sürelerin tamamı incelenmektedir. Hesaplanan ihya borç tutarlarının tamamı borcun tebliğ edildiği tarihi müteakip 3 ay içerisinde ödenmesi durumunda emeklilik hesabında değerlendirilebilmektedir.

Birey ihya başvurusunda bulunduktan sonra SGK prim borçlarını hesaplayarak tebliğ ettiği tarihte borcun tamamını 3 ay içerisinde ödemezse sigortalılık süresi olarak değerlendirilmeyecektir. Ödemelerin eksik yapılması halindeyse yatırılan tutarlar faizsiz olarak iade edilecektir.

Vergi avantajından faydalanın

Sigortalılık süresinin ihya işlemlerini çalıştığı sırada yapan bireyler vergi avantajından yararlanabilmektedir. İhya edilen sürelere dair Bağ-Kur prim, ödemelerin yapıldığı yıla ait beyan edilen gelirlerden indirilebilmektedir. Buna göre 2001 – 2002 yıllarına ait primler asgari ücret üzerinden ödenecekse bir ay için 1018 TL, 24 aylık dönemdeyse 24.450 TL prim ödenmesi gerekmektedir.

Bağ-Kur 4/A’ya geçenlere vergi indirimi yapılmayacak

Bağ-Kur çerçevesinde çalışıp işleri bozulan, primlerini ödeyemeyip prim borcu silinmiş olan kişiler 4/A (SSK) statüsünde işçi olarak çalışmaya başlamıştır. SSK’dan emekli olmak için sigortalılık süresi, 51 bin TL prim ödeyip ihya eden kişi, primleri ücret üzerinden ödediğinden gelir vergisi matrahından düşüp düşülmeyeceği Hazine ve Maliye Bakanlığı’na sorulmuştur. Bakanlık tarafından yayınlanan özelge ile ihya edilen süre Bağ-Kur çerçevesinde olduğundan primler ücret gelirinde vergi matrahında indirilemeyecek.



Son Güncelleme: 04.09.2020 10:48
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Silinen Prim BorcuSGK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Engelli işçiyi Çalıştırma koşulları nelerdir?
Engelli işçiyi Çalıştırma koşulları nelerdir?
Düzce'ye yeni mega proje! Yarım milyon yatırımla 3 bin kişi istihdam edilecek
Düzce'ye yeni mega proje! Yarım milyon yatırımla 3 bin kişi istihdam edilecek
Mobil ödeme nakite nasıl çevirilir?
Mobil ödeme nakite nasıl çevirilir?
2020 Senesindeki Alınabilecek Yardımlar Geri Ödemesiz Nakit Ödeme
2020 Senesindeki Alınabilecek Yardımlar Geri Ödemesiz Nakit Ödeme
Emekliler için intibak zammı geliyor! 5 milyon emekli 355 TL zamdan yararlanabilecek
Emekliler için intibak zammı geliyor! 5 milyon emekli 355 TL zamdan yararlanabilecek
Bireysel emeklilikte altına yatırım yüzleri güldürdü
Bireysel emeklilikte altına yatırım yüzleri güldürdü

Popüler Haberler

SGK silinen prim günleri geri alma mümkün mü? Emeklilik için silinen prim günleri alınabilir mi?
Hamilelik belirtileri ne zaman ortaya çıkar? Hamilelik belirtileri en erken ne zaman belli olur
Şeker hastaları malulen nasıl emekli olabilir? 2020 Diyabette malulen emeklilik şartları
Stajyerlere maaş vermek zorunlu mu? 2020 Stajyer maaşları ne kadar?
Ferrari Purosangue temel ve teknik özellikleri 2020
Ptt emekli kredi şartları nelerdir? Hangi şartlarda kredi sağlıyor?
SGK işveren maliyet hesaplaması nasıl yapılır? Asgari ücretlinin sigorta maliyeti 2020
Bedelli askerlik kredisi en uygun hangi bankada? 2020 en uygun bedelli askerlik kredisi
Altın ne kadar oldu? 4 Eylül 2020 Cuma Güncel altın fiyatları 4 Eylül 2020 Cuma – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 4 Eylül 2020 Cuma güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Kehribar güneş tutulması nedir? 2019 yılında kehribar güneş tutulması ne zaman gerçekleşecek?
Türk Telekom Sil Süpür Bedava internet kampanyası katılım ve detayları
Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım temel ihtiyaç desteği kredisi için başvuru almaya başladı
QNB Finansbank %1,03 faiz oranlı ihtiyaç kredisi kampanyası
Rüyada civciv görmek ne demek, civciv görmek ne anlama gelir?
Brütten nete maaş hesaplaması nasıl yapılır? 2020
Uzak Ara Eğlence programının erken final yapma sebebi ne?
Çılgın Sayısal Loto ve Süper Loto'da en çok hangi sayılar çıktı?
E-Devlet İşsizlik Maaşı ve Ödeneği Başvuru koşulları nelerdir?
ÖSYM 2020 kayıtları ne zaman başlıyor? Üniversite kayıtları ve kayıtları nasıl, nereden yapılır?
Kapıcı maaşları ne kadar? 2020 Kapıcı brüt maaş hesaplama

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.