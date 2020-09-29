İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe ile bağlanmış ve tüfekle öldürülmüş olarak bulundu
Son Dakika
İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe...
AB Konseyi Başkanı Charles Michel karantinaya alındı!
AB Konseyi Başkanı Charles Michel...
Erzurum'da otomobil, dorseli TIR'a çarptı! 5'i çocuk 7 kişi yaralandı
Erzurum'da otomobil, dorseli TIR'a çarptı!...
Fenerbahçe'den son dakika transfer hamlesi! Fabio Martins için atağa kalktı
Fenerbahçe'den son dakika transfer hamlesi!...

SGK şahıs ödemesi banka hesabı tanımlaması nasıl yapılır? 2020

Türkiye basınında kritik öneme sahip olan SGK şahıs ödemesi banka hesabı tanımlaması nasıl yapılır? hakkındaki haberimize dair güncel ayrıntılar basına aktarılmaya devam ediyor. Hemen şimdi 29 Eylül günü yayınladığımız haberimizi okuyarak, SGK şahıs ödemesi banka hesabı tanımlaması nasıl yapılır? konusunda yeni bilgileri edinin.

29 Eylül 2020 Salı 18:56
SGK şahıs ödemesi banka hesabı tanımlaması nasıl yapılır? 2020
Takip Et:

Şahıs ödemesi SGK’dan yapılan birçok geri ödemedeki genel adı olmaktadır. Normal şartlarda şahıs ödemeleri önceden dilekçeyle veya e-Devlet banka hesabı eklenmesi yapmazsanız ödeme banka hesabına aktarılmaz. Şahıs ödemelerindeyse SGK anlaşma imzaladığından PTT veya Ziraat Bankası’na havale gönderilmesi gerekiyor.

SGK şahıs ödemeleri nedir?

İlk etapta SGK şahıs ödemesi hakkında detayların bilinmesi gerekiyor. SGK’nın yaptığı ödemeler şahıs ödemeleridir. Buna göre;

4A Nakdi Tazminat Eğitim Öğretim yardımları,

4B Nakdi Tazminat Eğitim Öğretim yardımları,

Bağ-Kur emekli aylık ödemeleri,

Bağ-Kur tütün ödemesi,

Bloke koyulan emekli aylığı,

Hareketsiz emekli maaş iadeleri,

Emsan devir öncesinde emanet iadeleri,

Gelire red ve iadeler,

Diş ödemeleri,

İlaç ödemesi,

Yol ve gündelik ödemesi,

Tedavi sağlık iadeleridir.

SGK şahıs ödemeleri nasıl sorgulanır?

Sorgulama işlemi için e-Devlet şahıs ödemeleri sorgulama ekranından T.C. kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizle yapabilirsiniz. PTT şahıs ödeme sorgulamalarını e-Devlet üzerinden SGK – Şahıs Ödemeleri Sorgulama menüsünden gerçekleştirebilirsiniz. Şahıs ödeme sorgulamalarını yapabilmek için T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet şifrenizle giriş yapmak suretiyle yapabilirsiniz.

SGK şahıs ödemesi banka hesabı tanımlaması nasıl yapılır?

Şahıs ödemesiyle rapor parasını hesaba transfer edebilmek için dilekçeyle veya e-Devlet rapor parası banka tanımlama işlemini yapabilmek için;

Dilekçeyle SGK’ya başvurmanız,

e-Devlet hesap tanımlaması yapmanız gerekir.

Hesap tanımlamasının yapılabileceği anlaşmalı bankalar ise;

Akbank,


Denizbank,

Burganbank,

Fibabanka,

Garanti Bankası,

Halk Bankası,

PTT,

QNB Finansbank,

İş Bankası,

TEB,

Vakıfbank,

Ziraat Bankası,

Vakıf Katılım Bankası,

Yapı Kredi’dir.

e-Devlet şahıs ödemesi banka hesabı tanımlamaları nasıl yapılır?

Şahıs ödemelerini e-Devlet’e tanımlayabilmek için;

İlk olarak e-Devlet’e T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet şifrenizle giriş yapmanız,

SGK – Şahıs Ödemeleri Banka Hesabı Tanımlama,

Yeni hesap tanımlama bölümüne giriş yapın.

Şahıs ödemeleri ne zaman yatırılır?

Ödeme süresi ödeme türü ve işlemin yapıldığı SGK iş ve işlem yoğunluğuna bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Rapor paraları ile emzirme yardımları genellikle 15 gün içerisinde yatırılmaktadır. Tıbbi malzemeler, yol ve diş ödemeleri ortalama 2 – 3 ay kadar sürmektedir.

PTT’ye yatırılan rapor parası hesaba nasıl aktarılır?

PTT’ye yatırılmış olan şahıs veya rapor ödemelerinin hesaba aktarılabilmesi için ödeme gönderiliş tarihini müteakip iki ay geçmesi ve ödemelerin SGK’ya iade edilmesi gerekir. Ödeme PTT’ye transfer edildikten sonra 2 ay geçmeden ve SGK emanet hesaplarına dönmeden e-Devlet üzerinden hesaba para transferi yapmanız mümkün değildir.

Rapor parası nasıl bankaya aktarılır?

Rapor parası hesap tanımlama işlemleri e-Devlet veya önek dilekçeyle yapılabilmektedir. Rapor paranızı kendi hesabınıza aktarmak istiyorsanız ilk etapta hesap tanımlama işlemini yapmanız gerekir. PTT’ye ödeme aktarıldıktan sonra hesap tanımlarsanız ödemeniz aktarılmayacaktır. PTT’ye gönderdikten sonraki 2 ay içerisinde alınmayan ve sorgulama yapılması halinde en geç 3 iş gücü içerisinde rapor paranız bankaya yatırılır.

 



Son Güncelleme: 29.09.2020 18:56
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kredi kartı borcu olanlara yeniden yapılandırma imkanı!
Kredi kartı borcu olanlara yeniden yapılandırma imkanı!
Ziraat Bankası’ndan müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik yeni kredi!
Ziraat Bankası’ndan müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik yeni kredi!
VakıfBank, 'SKY Limit' uygulamasıyla Stevie Ödülü'nü kazandı
VakıfBank, 'SKY Limit' uygulamasıyla Stevie Ödülü'nü kazandı
Papara'nın sahibi kimdir? Papara ne zaman kuruldu? Ortakları kimler, ismleri ne?
Papara'nın sahibi kimdir? Papara ne zaman kuruldu? Ortakları kimler, ismleri ne?
70 milyon vatandaştan kesilen kredi kartı aidat ücretleri iade ediliyor
70 milyon vatandaştan kesilen kredi kartı aidat ücretleri iade ediliyor
TOKİ'den ev sahibi olmak isteyen kişilere büyük kampanya! 400 konut uygun fiyata satışa çıkarıldı
TOKİ'den ev sahibi olmak isteyen kişilere büyük kampanya! 400 konut uygun fiyata satışa çıkarıldı

Popüler Haberler

SGK şahıs ödemesi banka hesabı tanımlaması nasıl yapılır? 2020
EYT çıkarsa emeklilik tablosu 2020
Cenaze yardımı başvurusu nasıl yapılır? 2020 sgk cenaze ödeneği ne kadardır?
PTT borç yapılandırma ve borç kapatma kredisi veriyor mu? 2020 PTT borç yapılandırma faiz oranı ve şartları
Saç ekimi uzmanı nedir? Saç ekim uzmanları ne iş yapar?
Tavuk türlerine göre ne kadar yumurta verir? Tavuklar cinslerine göre hangi özellikleri taşır?
Halkbank çalışmayan ev hanımlarına kredi kampanyası şartları nelerdir? 2020
Günlük burç yorumları 30 Eylül 2020 Çarşamba Burçların dikkat etmesi gereken konular
Devlet İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetleri desteklenmesi yönetmeliği
ÖTV indirimi gelecek mi? 2020 Sıfır ve ikinci el araç fiyatlarında düşüş olacak mı?
Emekli olabilmek için kaç gün doldurmak gerekli? Ne zaman emekli olurum?
2020 yılı Ramazan Bayramı 81 milyon vatandaşımıza ücretsiz 1 GB internet kampanyası başvuru ve kullanımı
Bedelli askerlik için yaş ve ücret şartları nelerdir?
Aleyna Tilki'nin son şarkısı 'Ben Giderim' sözleri
Rüyada üzüm görmek ne demektir? Rüyada üzüm görmenin anlamı ve tabiri
2020 Engelli Vatandaşlarımız İçin Kamu Kurumları Tarafından Sağlanan İndirim ve Haklar
Pet şişe nasıl değerlendirilir? 2020 Pet şişe toplayarak ne kadar kazanılır?
Esnaf pandemi borç erteleme süresi uzatıldı!
Garanti Bankası 10.000 TL yaz kredi başvurusu nasıl yapılır? Garanti BBVA 10.000 TL Eylül 2020 kredi kampanya detayları
Şubeye gitmeden kredi nasıl çekilir? Bankaların anında kredi başvuru şartları
E-devlet ile engelli raporu sorgulama nasıl yapılır? 2020 Engelli raporu sorgulama telefon numarası bilgisi

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.