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SGK şahıs ödemeleri nedir? 2020 SGK şahıs ödemeleri nasıl sorgulanır?

Gündemde geniş yer kaplayan ve kısa sürede büyük ilgi toplayan SGK şahıs ödemeleri nedir? SGK şahıs ödemeleri nasıl sorgulanır? gelişmeleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. 5 Ekim 2020 Pazartesi tarihli haberimizde yeni ayrıntıları okuyarak güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

05 Ekim 2020 Pazartesi 21:36
SGK şahıs ödemeleri nedir? 2020 SGK şahıs ödemeleri nasıl sorgulanır?
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Şahıs ödemesi SGK’dan yapılan birçok geri ödemedeki genel adı olmaktadır. Normal şartlarda şahıs ödemeleri önceden dilekçeyle veya e-Devlet banka hesabı eklenmesi yapmazsanız ödeme banka hesabına aktarılmaz. Şahıs ödemelerindeyse SGK anlaşma imzaladığından PTT veya Ziraat Bankası’na havale gönderilmesi gerekiyor.

SGK şahıs ödemeleri nedir?

İlk etapta SGK şahıs ödemesi hakkında detayların bilinmesi gerekiyor. SGK’nın yaptığı ödemeler şahıs ödemeleridir. Buna göre;

4A Nakdi Tazminat Eğitim Öğretim yardımları,

4B Nakdi Tazminat Eğitim Öğretim yardımları,

Bağ-Kur emekli aylık ödemeleri,

Bağ-Kur tütün ödemesi,

Bloke koyulan emekli aylığı,

Hareketsiz emekli maaş iadeleri,

Emsan devir öncesinde emanet iadeleri,

Gelire red ve iadeler,

Diş ödemeleri,

İlaç ödemesi,

Yol ve gündelik ödemesi,

Tedavi sağlık iadeleridir.

SGK şahıs ödemeleri nasıl sorgulanır?

Sorgulama işlemi için e-Devlet şahıs ödemeleri sorgulama ekranından T.C. kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizle yapabilirsiniz. PTT şahıs ödeme sorgulamalarını e-Devlet üzerinden SGK – Şahıs Ödemeleri Sorgulama menüsünden gerçekleştirebilirsiniz. Şahıs ödeme sorgulamalarını yapabilmek için T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet şifrenizle giriş yapmak suretiyle yapabilirsiniz.

SGK şahıs ödemesi banka hesabı tanımlaması nasıl yapılır?

Şahıs ödemesiyle rapor parasını hesaba transfer edebilmek için dilekçeyle veya e-Devlet rapor parası banka tanımlama işlemini yapabilmek için;

Dilekçeyle SGK’ya başvurmanız,

e-Devlet hesap tanımlaması yapmanız gerekir.

Hesap tanımlamasının yapılabileceği anlaşmalı bankalar ise;

Akbank,


Denizbank,

Burganbank,

Fibabanka,

Garanti Bankası,

Halk Bankası,

PTT,

QNB Finansbank,

İş Bankası,

TEB,

Vakıfbank,

Ziraat Bankası,

Vakıf Katılım Bankası,

Yapı Kredi’dir.

e-Devlet şahıs ödemesi banka hesabı tanımlamaları nasıl yapılır?

Şahıs ödemelerini e-Devlet’e tanımlayabilmek için;

İlk olarak e-Devlet’e T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet şifrenizle giriş yapmanız,

SGK – Şahıs Ödemeleri Banka Hesabı Tanımlama,

Yeni hesap tanımlama bölümüne giriş yapın.

Şahıs ödemeleri ne zaman yatırılır?

Ödeme süresi ödeme türü ve işlemin yapıldığı SGK iş ve işlem yoğunluğuna bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Rapor paraları ile emzirme yardımları genellikle 15 gün içerisinde yatırılmaktadır. Tıbbi malzemeler, yol ve diş ödemeleri ortalama 2 – 3 ay kadar sürmektedir.

PTT’ye yatırılan rapor parası hesaba nasıl aktarılır?

PTT’ye yatırılmış olan şahıs veya rapor ödemelerinin hesaba aktarılabilmesi için ödeme gönderiliş tarihini müteakip iki ay geçmesi ve ödemelerin SGK’ya iade edilmesi gerekir. Ödeme PTT’ye transfer edildikten sonra 2 ay geçmeden ve SGK emanet hesaplarına dönmeden e-Devlet üzerinden hesaba para transferi yapmanız mümkün değildir.

Rapor parası nasıl bankaya aktarılır?

Rapor parası hesap tanımlama işlemleri e-Devlet veya önek dilekçeyle yapılabilmektedir. Rapor paranızı kendi hesabınıza aktarmak istiyorsanız ilk etapta hesap tanımlama işlemini yapmanız gerekir. PTT’ye ödeme aktarıldıktan sonra hesap tanımlarsanız ödemeniz aktarılmayacaktır. PTT’ye gönderdikten sonraki 2 ay içerisinde alınmayan ve sorgulama yapılması halinde en geç 3 iş gücü içerisinde rapor paranız bankaya yatırılır.

 



Son Güncelleme: 05.10.2020 21:36
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