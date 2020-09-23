İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe ile bağlanmış ve tüfekle öldürülmüş olarak bulundu
Son Dakika
İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe...
AB Konseyi Başkanı Charles Michel karantinaya alındı!
AB Konseyi Başkanı Charles Michel...
Erzurum'da otomobil, dorseli TIR'a çarptı! 5'i çocuk 7 kişi yaralandı
Erzurum'da otomobil, dorseli TIR'a çarptı!...
Müge Anlı programında konuşulan Aleyna Çakır dosyasında flaş gelişmeler yaşanıyor! Müge Anlı Aleyna Çakır cinayetini kapattı mı?
Son Dakika
Müge Anlı programında konuşulan Aleyna...

Sgk şahıs ödemeleri hangi bankalara yapılıyor? Sgk şahıs ödemeleri nasıl alınır?

Türkiye basınında yankı uyandıran Sgk şahıs ödemeleri hangi bankalara yapılıyor? Sgk şahıs ödemeleri nasıl alınır? hakkında güncel gelişmeler aktarılmaya devam ediyor. Hemen 23 Eylül 2020 Çarşamba günü yayınlanan haberimizi okuyabilir ve Sgk şahıs ödemeleri hangi bankalara yapılıyor? ile ilgili güncel ayrıntılardan anında haberdar olabilirsiniz.

23 Eylül 2020 Çarşamba 16:16
Sgk şahıs ödemeleri hangi bankalara yapılıyor? Sgk şahıs ödemeleri nasıl alınır?
Takip Et:

Şahıs ödemesi SGK’dan yapılan birçok geri ödemedeki genel adı olmaktadır. Normal şartlarda şahıs ödemeleri önceden dilekçeyle veya e-Devlet banka hesabı eklenmesi yapmazsanız ödeme banka hesabına aktarılmaz. Şahıs ödemelerindeyse SGK anlaşma imzaladığından PTT veya Ziraat Bankası’na havale gönderilmesi gerekiyor.

SGK şahıs ödemeleri nedir?

İlk etapta SGK şahıs ödemesi hakkında detayların bilinmesi gerekiyor. SGK’nın yaptığı ödemeler şahıs ödemeleridir. Buna göre;

4A Nakdi Tazminat Eğitim Öğretim yardımları,

4B Nakdi Tazminat Eğitim Öğretim yardımları,

Bağ-Kur emekli aylık ödemeleri,

Bağ-Kur tütün ödemesi,

Bloke koyulan emekli aylığı,

Hareketsiz emekli maaş iadeleri,

Emsan devir öncesinde emanet iadeleri,

Gelire red ve iadeler,

Diş ödemeleri,

İlaç ödemesi,

Yol ve gündelik ödemesi,

Tedavi sağlık iadeleridir.

SGK şahıs ödemeleri nasıl sorgulanır?

Sorgulama işlemi için e-Devlet şahıs ödemeleri sorgulama ekranından T.C. kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizle yapabilirsiniz. PTT şahıs ödeme sorgulamalarını e-Devlet üzerinden SGK – Şahıs Ödemeleri Sorgulama menüsünden gerçekleştirebilirsiniz. Şahıs ödeme sorgulamalarını yapabilmek için T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet şifrenizle giriş yapmak suretiyle yapabilirsiniz.

SGK şahıs ödemesi banka hesabı tanımlaması nasıl yapılır?

Şahıs ödemesiyle rapor parasını hesaba transfer edebilmek için dilekçeyle veya e-Devlet rapor parası banka tanımlama işlemini yapabilmek için;

Dilekçeyle SGK’ya başvurmanız,

e-Devlet hesap tanımlaması yapmanız gerekir.

Hesap tanımlamasının yapılabileceği anlaşmalı bankalar ise;

Akbank,


Denizbank,

Burganbank,

Fibabanka,

Garanti Bankası,

Halk Bankası,

PTT,

QNB Finansbank,

İş Bankası,

TEB,

Vakıfbank,

Ziraat Bankası,

Vakıf Katılım Bankası,

Yapı Kredi’dir.

e-Devlet şahıs ödemesi banka hesabı tanımlamaları nasıl yapılır?

Şahıs ödemelerini e-Devlet’e tanımlayabilmek için;

İlk olarak e-Devlet’e T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet şifrenizle giriş yapmanız,

SGK – Şahıs Ödemeleri Banka Hesabı Tanımlama,

Yeni hesap tanımlama bölümüne giriş yapın.

Şahıs ödemeleri ne zaman yatırılır?

Ödeme süresi ödeme türü ve işlemin yapıldığı SGK iş ve işlem yoğunluğuna bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Rapor paraları ile emzirme yardımları genellikle 15 gün içerisinde yatırılmaktadır. Tıbbi malzemeler, yol ve diş ödemeleri ortalama 2 – 3 ay kadar sürmektedir.

PTT’ye yatırılan rapor parası hesaba nasıl aktarılır?

PTT’ye yatırılmış olan şahıs veya rapor ödemelerinin hesaba aktarılabilmesi için ödeme gönderiliş tarihini müteakip iki ay geçmesi ve ödemelerin SGK’ya iade edilmesi gerekir. Ödeme PTT’ye transfer edildikten sonra 2 ay geçmeden ve SGK emanet hesaplarına dönmeden e-Devlet üzerinden hesaba para transferi yapmanız mümkün değildir.

Rapor parası nasıl bankaya aktarılır?

Rapor parası hesap tanımlama işlemleri e-Devlet veya önek dilekçeyle yapılabilmektedir. Rapor paranızı kendi hesabınıza aktarmak istiyorsanız ilk etapta hesap tanımlama işlemini yapmanız gerekir. PTT’ye ödeme aktarıldıktan sonra hesap tanımlarsanız ödemeniz aktarılmayacaktır. PTT’ye gönderdikten sonraki 2 ay içerisinde alınmayan ve sorgulama yapılması halinde en geç 3 iş gücü içerisinde rapor paranız bankaya yatırılır.

 



Son Güncelleme: 23.09.2020 16:16
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ziraat Bankası’ndan müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik yeni kredi!
Ziraat Bankası’ndan müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik yeni kredi!
VakıfBank, 'SKY Limit' uygulamasıyla Stevie Ödülü'nü kazandı
VakıfBank, 'SKY Limit' uygulamasıyla Stevie Ödülü'nü kazandı
Papara'nın sahibi kimdir? Papara ne zaman kuruldu? Ortakları kimler, ismleri ne?
Papara'nın sahibi kimdir? Papara ne zaman kuruldu? Ortakları kimler, ismleri ne?
70 milyon vatandaştan kesilen kredi kartı aidat ücretleri iade ediliyor
70 milyon vatandaştan kesilen kredi kartı aidat ücretleri iade ediliyor
TOKİ'den ev sahibi olmak isteyen kişilere büyük kampanya! 400 konut uygun fiyata satışa çıkarıldı
TOKİ'den ev sahibi olmak isteyen kişilere büyük kampanya! 400 konut uygun fiyata satışa çıkarıldı
Kredi Kartı borcu olanlara müjdeli haber geldi! Kredi Kart borcunuzu yapılandırma imkanı!
Kredi Kartı borcu olanlara müjdeli haber geldi! Kredi Kart borcunuzu yapılandırma imkanı!

Popüler Haberler

Sgk şahıs ödemeleri hangi bankalara yapılıyor? Sgk şahıs ödemeleri nasıl alınır?
EYT çıkarsa kimler emekli olur? 2020
SGK cenaze yardımı nasıl alınır? 2020 SGK ölüm yardım başvurularında gereken evraklar
PTT 2020 Eylül Borç Kapatma Kredisi ile Kredi Yapılandırma Fırsatı
Saç ekimi uzmanı nasıl olunur? Saç ekimi uzmanları hangi kurslara gider?
Ev hanımları nasıl kredi çekebilir? 2020 Halkbank ev hanımları için kredi kampanyası
İş sağlığı ve güvenliği devlet desteği başvuru formu ve şartları 2020
2020 ÖTV indirimi var mı? İkinci el araç fiyatları ne zaman düşecek? Sıfır araçlar ne zaman gelecek?
İhtiyaç sahibi olan kişilere müjde! Aile ve Çalışma Bakanlığı 20.000 TL yardımda bulunmaktadır!
TV8 Kırmızı Oda dizisi 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı! Kırmızı Oda dizisi ne zaman başlayacak?
iPhone uygulamaları nasıl silinir?
Demirören medya grubu satılacak mı, kime devredilecek?
Fatih Terim gönderilecek oyuncuları belirledi
Koronavirüs nasıl bulaşır? Koronavirüsten korunmanın yolları
The Witcher dizisi nereden ve nasıl izlenir? Netflix Witcher dizisi 1. bölüm yayınlandı!
Engelli raporu nasıl alınır? 2020 Engelli raporu sorgulaması işlemleri
Kredi Notu Düşük Olanlara ve Sicili Bozuk Olanlara Kredi Veren Bankalar Eylül 23 2020
Devlet tarafından engellilere yapılan maddi yardımlar nelerdir? Engelli vatandaşlar için maddi yardımlar ve başvuru şartları
İş Bankası konut kredisi hesaplama ve ev kredisi başvurusu Eylül 2020 faiz oranları ve şartları
KOSGEB Destekli Esnaf Kredisi Nasıl Alınır? Eylül 2020 Esnafa Düşük Faizli Kredi Anlaşması Olan Bankalar
Esnaf kredi borç erteleme imkanı 3 ay daha uzatıldı! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı!

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.