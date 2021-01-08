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SGK rapor parası ne kadar sürede yatar? 2021 SGK rapor parası sorgulama

8 Ocak 2021 tarihinde basına aktarılan ve halen gelişmeleriyle dikkat çeken SGK rapor parası ne kadar sürede yatar? SGK rapor parası sorgulama haberi ile ilgili en yeni ayrıntıları okumak için siz de hemen 08-01-2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

08 Ocak 2021 Cuma 12:38
SGK rapor parası ne kadar sürede yatar? 2021 SGK rapor parası sorgulama
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Sosyal güvencesi olan birisi olarak çalışan kişilerin herhangi bir sağlık sorun, iş kazası veya hamilelik gibi durumlar yaşaması halinde başvurdukları doktorlar tarafından o kişiler rapor verilmektedir. Bu raporun anlamı kişinin geçici bir süreliğine iş göremeyeceğidir. Bu durumda bulunan kişilerin rapor alması halinde SGK, bu kişilere iş göremez ödemesi yatırmaktadır.

Rapor parası alacak kişilerin sigortalı olarak çalışması ve rapor alması gerekirken bu para hakkında detaylara kolayca ulaşılabilmektedir.

SGK rapor parası nasıl alınır?

SGK tarafından verilen rapor parası kişinin brüt maaşına göre hesaplanmaktadır. Hasta olan kişinin son 3 aylık brüt maaşına göre hesaplanan rapor parası, ayakta hastalar için 2/3, yatan hasta için ise 1/2’ si ödenir.

SGK rapor parası sorgulaması nasıl yapılır?

SGK’dan rapor parası almak isteyen kişilerin bu paranın sorgulamasını en yakın SGK müdürlüklerinden ve e-devlet dijital sistem üzerinden gerçekleştirebilmektedir. Ödemeleri PTT üzerinden gerçekleşen rapor paralarını sorgulamak isteyen kişiler, e-devlet üzerinden ilgili bölüme girerek paralarının ne durumda olduğunu öğrenme imkanları vardır.

  • Eğer kişinin parası bankaya yatırıldı ise sistemde bankaya gönderildi yazısı çıkacaktır.
  • Sistemde rapor parası bilgisi yok ibaresinin yer alma nedeni ise aldığınız raporun hala işleme alınmamış olmasından dolayıdır.
  • Sistemde rapor parası emanet alındı ibaresi görülmesi halinde kişinin parası PTT’ye teslim edilmiş ancak kişinin 2 aydır bu ücreti teslim almadığı söylenmektedir. Bu nedenle para tekrar emanete aktarılmıştır.

Rapor parası sorgulama telefon numarası kaç?

Bir hastalıktan dolayı iş göremezlik raporu almış kişiler, rapor paralarına ait detayları, hangi süreçte olduklarını öğrenmek için 170’i aramaları gerekmektedir. ALO 170 hattını arayan kişiler kolayca rapor paraları hakkında detaylarını öğrenebilmektedir.

SGK rapor sorgulama şifresi yapılır mı?

Rapor parasını sorgulamak isteyen kişiler bu sorgulamayı şifresi olarak gerçekleştirememektedir. E-devlet sistemi ve ALO 170 hattından gerçekleştirilebilen sorgulamalar T.C. kimlik numarasına göre sorgulanabilmektedir.

T.C. ile rapor parası sorgulama nasıl yapılır?

E-devlet şifresi olan kişiler e-devlet sistemine giriş yaparak ilgili bölümlerden rapor paralarını sorgulayabilir. Eğer e-devlet şifreniz yoksa ALO 170’i arayarak rapor parası hakkındaki bütün detayları öğrenebilirsiniz. Bu hizmetler 24 saat boyunca hizmet vermektedir.

PTT rapor parası sorgulama telefon numarası

Rapor parasını sorgulamak isteyenler PTT müşteri hizmetlerini arayarak veya ALO 170 hattını arayarak gerekli sorgulamayı yapabilirler.

Rapor parası yatmadı ne yapabilirim?

Rapor alması halinde rapor parası alamayan kişiler ALO 170’i arayarak detaylı bilgi alabilmektedir. Kişilerin rapor parasının yatmamasının nedenlerinden birisi kişinin raporunun hastane tarafından girilmemiş olmasıdır. Bir başka nedeni ise işverenin çalışmazlık bildirimi yapmaması veya kişinin raporunun sisteme kontrol olarak geçmesidir. Bu durumlarda kişilere rapor parası ödenmemektedir.



Son Güncelleme: 08.01.2021 12:38
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