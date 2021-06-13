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SGK, PTT üzerinden 860 ve 1030 TL yardım ödemesi

Sosyal Güvenlik Kurumu, PTT üzerinden yaşlılık aylığı gibi ödemeleri gerçekleştirmektedir. PTT üzerinden 860 ve 1030 TL yardım ödemesinin nasıl alındığı merak edilmektedir. PTT üzerinden 860 ve 1030 TL yardım ödemesi nasıl alınır? Bu haberimizde yardım ödemelerine ilişkin merak edilenleri sizler için derledik. işte yardım ödemeleri hakkında merak edilenler...

13 Haziran 2021 Pazar 15:10
SGK, PTT üzerinden 860 ve 1030 TL yardım ödemesi
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 65 yaşındaki emeklinin maaş artışının ardından maaşı bir bakışta belli oldu. Engellilere ödenen emekli maaşları ve kıdem tazminatları da düzenlenmiştir.  Yaşlılık aylığı 711.5 TL’den 864,89 TL’ye çıkmıştır. Engelli kişilere ödenen maaş 851,95 TL’den 1035,63 TL’ye yükselmiştir. Bu maaşın üç aylık maaş, emekli maaşı, 65 yıllık maaş vb. gibi emekli maaşı olarak da adlandırılan birçok adı vardır. Aylık geliri 482 liradan az olan ve kendi parasıyla geçinemeyen kişilere bu maaş ödenmekte olup, artık üç ayda bir ödenmektedir.

Kira yardımı

 Almak için kaymakamlık aracılığıyla başvuru yapılır. Doğrudan ilçe belediye başkanına veya doğrudan kaymakamlıktaki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına başvurabilirsiniz.Yetkili tüm kişiler yerinde incelemeler yoluyla kira yardımı alabilirler. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na Valilik ve kaymakamlık aracılığı ile başvuru yapılabilir. Kira yardımı, ihtiyaç sahibi ailelerin kira ödemesini karşılama olarak geçer.

Yakacak yardımı

2003 senesinden beri Türk kömür şirketleri, vakıflar aracılığıyla ihtiyaç sahibi kişilere ve ailelere kışlık yakıt desteği sağlamaktadır. Hane başına en az 500 kg yakıt verilmektedir.

Ev tamiri desteği

Ev kullanılmaz bir halde ise sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı ihtiyaca göre destek sağlamaktadır. Kişiler, kimlik numaraları ile vakıflara başvurabilir.

Aile yardım paketleri

İhtiyaç sahibi ailelere temel gıda yardımı da yapılmaktadır. Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı’nda önce sosyal yardım ve dayanışma vakıflarınca yardım dağıtılır.

Yaşlılık aylığı koşulları

Gelir ini yanlış beyan etmek ,usulsüzlük ve sahte belge gibi durumlar tespit edildiğinde 65 yaş maaşı kesilmektedir. Nafaka alan kişilerin nafakası asgari ücretin üçte birinden fazlaysa yaşlılık aylığı alma imkanı yoktur. Yaşlık aylığı şartları şu şekildedir;

  • Hiçbir sosyal güvence bulunmaması (SSK, BAĞKUR, Emekli Sandığı) (4A,4B,4C)
  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
  • Aylık gelirin muhtaçlık sınırının altında olması
  • 65 yaşını doldurmuş olmak

Tüm belgeler ve koşullar incelendikten sonra yaşlılık aylığı almaya hak kazanan kişilerin ilk ödemesi Ziraat Bankası tarafından yapılır. Sonraki ödemeler PTT üzerinden gerçekleşir.

2022 sayılı Kanun’a göre  ödenen aylıklar bir hizmet ya da  prim karşılığı değil  sosyal yardım niteliğindedir. Bu aylıklar Mart, Haziran, Eylül, Aralık olmak üzere üçer aylık dönemler halinde hesaplara yatırılmaktadır.


Son Güncelleme: 13.06.2021 15:10
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SGK Ptt üzerinden Yardım ödemesi860 TL Ve 1030 TL Yardım ödemesi Nasıl Alınır?
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