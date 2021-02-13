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SGK ölüm yardımı almak için kimler başvuruda bulunabilir? 2021 SGK ölüm yardımı başvuru şartları

Türkiye’de haberleri yakından takip edenler tarafından mercek altına alınan SGK ölüm yardımı almak için kimler başvuruda bulunabilir? SGK ölüm yardımı başvuru şartları haberi ile ilgili yeni gelişmeler gündemde. 13.02.2021 tarihinde yayınladığımız haberimize göz atarak siz de bu yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

13 Şubat 2021 Cumartesi 13:48
SGK ölüm yardımı almak için kimler başvuruda bulunabilir? 2021 SGK ölüm yardımı başvuru şartları
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Devlet 4A. 4B ve 4C sigorta hizmetine bağlı olarak çalışan kişilere birçok imkan sunmaktadır. Bu yardımlardan birisi de ölüm yardımıdır. Eğer bir sigortalı kişinin vefat etmesi halinde, kişinin yakınları devlete başvurarak ölüm yardımı alabilmektedir. Ölüm yardımı veya cenaze yardımı olarak bilinen bu ödenek ile birlikte kişilerin cenaze ihtiyaçlarının önemli bir kısmı devlet tarafından karşılanmış olur.

2020 SGK ölüm yardımından kimler yararlanabilir?

SGK’ya bağlı olarak çalışan bir kişinin vefat etmesi halinde, bu kişinin birinci dereceden yakınları cenaze yardımı için başvuruda bulunabilmektedir. Bu yardım genellikle kişinin eşine verilirken, kişinin eşi olmaması halinde diğer aile yakınlarının başvurması halinde yardım devlet tarafından sağlanmaktadır.

2020 SGK ölüm yardımı almak için kimler başvuruda bulunabilir?

  • Ölen kişinin eşi,
  • Ölen kişinin çocukları,
  • Eş ve çocuğu olmayan kişilerin kardeşleri,
  • Yakın derece akrabası olmayan kişinin cenaze işlemleri ile ilgilenen kişiler ölüm yardımı için gerekli başvuruları yapabilmektedir.

Ölüm yardımları hangi durumlarda verilir?

Ölüm yardımı devlet tarafından verilen karşılıksız bir ödenek olup, bazı şartların uyması halinde vefat eden kişinin yakın akrabalarının başvurması sonucu verilmektedir. Bu yardımın verilmesi için gerekli olan durumlar şu şekildedir:

  • Emekli sandığına bağlı olan kişiler veya emekli sandığına bağlı olarak emekli olmuş kişilerin vefat etmesi halinde cenaze yardımı bu kişilerin yakınlarına yapılmaktadır.
  • SGK’ya bağlı olarak herhangi bir işte çalışan kişinin vefat etmesi halinde kişinin yakınları başvurursa cenaze yardımından yararlanabilir.
  • Devletten yaşlılık aylığı alan kişilerin vefat etmeleri halinde bu kişilerin cenazesi için ölüm yardımı yapılmaktadır.
  • Sigortalı olarak en az 1 sene çalışmış bir kişi işten kendi rızasıyla çıkmış veya işveren tarafından çıkartılmışsa aynı yıl içerisinde vefat etmesi halinde cenaze yardımı o kişinin yakın derece akrabalarına yapılmaktadır.

Cenaze yardımı almak için gerekli belgeler nelerdir?

Cenaze yardımından yararlanmak isteyen ölü yakınları başvuruda bulunmalıdır. Başvuruda bulunacak cenaze sahiplerinin ödenekten yararlanabilmesi için bazı belgeleri eksiksiz bir şekilde SGK’ya teslim etmesi gerekir. Bu belgeler şu şekildedir:

  • Başvuru yapacak ölü yakının kendi kimlik fotokopisi bulunmalıdır.
  • Cenaze yardımını verecek kurula sunulmak üzere. Vefat eden kişinin ölüm belgesi yakın akrabanın yanında bulunmalıdır.
  • Mahalle muhtarlığı tarafından verilen cenaze yardımı başvuru talep formu eksiksiz ve yanlış bilgi içermeden doldurularak kurula teslim edilmelidir.

Bu belgeleri eksiksiz bir şekilde toplayan cenaze yakını kurul karşısına bu belgeler ile çıkmaktadır. Belgeleri kurula teslim eden kişilerin başvuruları dikkate alınarak incelenir. Uygun görülen başvurular sonucunda başvuru yapan kişiler ile iletişime geçilerek cenaze yardımı o kişilere sağlanır.



Son Güncelleme: 13.02.2021 13:48
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