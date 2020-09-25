İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe ile bağlanmış ve tüfekle öldürülmüş olarak bulundu
Son Dakika
İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe...
AB Konseyi Başkanı Charles Michel karantinaya alındı!
AB Konseyi Başkanı Charles Michel...
Erzurum'da otomobil, dorseli TIR'a çarptı! 5'i çocuk 7 kişi yaralandı
Erzurum'da otomobil, dorseli TIR'a çarptı!...
Fenerbahçe'den son dakika transfer hamlesi! Fabio Martins için atağa kalktı
Fenerbahçe'den son dakika transfer hamlesi!...

SGK ölüm yardımı almak için kimler başvuruda bulunabilir? 2020 SGK ölüm yardımı başvuru şartları

SGK ölüm yardımı almak için kimler başvuruda bulunabilir? SGK ölüm yardımı başvuru şartları haberine ilişkin güncel ayrıntılar, yazar kadromuz tarafından kaleme alınmaya devam ediyor. 25 Eylül 2020 Cuma tarihli haberimizde, SGK ölüm yardımı almak için kimler başvuruda bulunabilir? haberine dair en sıcak gelişmeleri hızlı bir şekilde okuyabilirsiniz.

25 Eylül 2020 Cuma 23:55
SGK ölüm yardımı almak için kimler başvuruda bulunabilir? 2020 SGK ölüm yardımı başvuru şartları
Takip Et:

Devlet 4A. 4B ve 4C sigorta hizmetine bağlı olarak çalışan kişilere birçok imkan sunmaktadır. Bu yardımlardan birisi de ölüm yardımıdır. Eğer bir sigortalı kişinin vefat etmesi halinde, kişinin yakınları devlete başvurarak ölüm yardımı alabilmektedir. Ölüm yardımı veya cenaze yardımı olarak bilinen bu ödenek ile birlikte kişilerin cenaze ihtiyaçlarının önemli bir kısmı devlet tarafından karşılanmış olur.

2020 SGK ölüm yardımından kimler yararlanabilir?

SGK’ya bağlı olarak çalışan bir kişinin vefat etmesi halinde, bu kişinin birinci dereceden yakınları cenaze yardımı için başvuruda bulunabilmektedir. Bu yardım genellikle kişinin eşine verilirken, kişinin eşi olmaması halinde diğer aile yakınlarının başvurması halinde yardım devlet tarafından sağlanmaktadır.

2020 SGK ölüm yardımı almak için kimler başvuruda bulunabilir?

  • Ölen kişinin eşi,
  • Ölen kişinin çocukları,
  • Eş ve çocuğu olmayan kişilerin kardeşleri,
  • Yakın derece akrabası olmayan kişinin cenaze işlemleri ile ilgilenen kişiler ölüm yardımı için gerekli başvuruları yapabilmektedir.

Ölüm yardımları hangi durumlarda verilir?


Ölüm yardımı devlet tarafından verilen karşılıksız bir ödenek olup, bazı şartların uyması halinde vefat eden kişinin yakın akrabalarının başvurması sonucu verilmektedir. Bu yardımın verilmesi için gerekli olan durumlar şu şekildedir:

  • Emekli sandığına bağlı olan kişiler veya emekli sandığına bağlı olarak emekli olmuş kişilerin vefat etmesi halinde cenaze yardımı bu kişilerin yakınlarına yapılmaktadır.
  • SGK’ya bağlı olarak herhangi bir işte çalışan kişinin vefat etmesi halinde kişinin yakınları başvurursa cenaze yardımından yararlanabilir.
  • Devletten yaşlılık aylığı alan kişilerin vefat etmeleri halinde bu kişilerin cenazesi için ölüm yardımı yapılmaktadır.
  • Sigortalı olarak en az 1 sene çalışmış bir kişi işten kendi rızasıyla çıkmış veya işveren tarafından çıkartılmışsa aynı yıl içerisinde vefat etmesi halinde cenaze yardımı o kişinin yakın derece akrabalarına yapılmaktadır.

Cenaze yardımı almak için gerekli belgeler nelerdir?

Cenaze yardımından yararlanmak isteyen ölü yakınları başvuruda bulunmalıdır. Başvuruda bulunacak cenaze sahiplerinin ödenekten yararlanabilmesi için bazı belgeleri eksiksiz bir şekilde SGK’ya teslim etmesi gerekir. Bu belgeler şu şekildedir:

  • Başvuru yapacak ölü yakının kendi kimlik fotokopisi bulunmalıdır.
  • Cenaze yardımını verecek kurula sunulmak üzere. Vefat eden kişinin ölüm belgesi yakın akrabanın yanında bulunmalıdır.
  • Mahalle muhtarlığı tarafından verilen cenaze yardımı başvuru talep formu eksiksiz ve yanlış bilgi içermeden doldurularak kurula teslim edilmelidir.

Bu belgeleri eksiksiz bir şekilde toplayan cenaze yakını kurul karşısına bu belgeler ile çıkmaktadır. Belgeleri kurula teslim eden kişilerin başvuruları dikkate alınarak incelenir. Uygun görülen başvurular sonucunda başvuru yapan kişiler ile iletişime geçilerek cenaze yardımı o kişilere sağlanır.



Son Güncelleme: 25.09.2020 23:55
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ziraat Bankası’ndan müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik yeni kredi!
Ziraat Bankası’ndan müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik yeni kredi!
VakıfBank, 'SKY Limit' uygulamasıyla Stevie Ödülü'nü kazandı
VakıfBank, 'SKY Limit' uygulamasıyla Stevie Ödülü'nü kazandı
Papara'nın sahibi kimdir? Papara ne zaman kuruldu? Ortakları kimler, ismleri ne?
Papara'nın sahibi kimdir? Papara ne zaman kuruldu? Ortakları kimler, ismleri ne?
70 milyon vatandaştan kesilen kredi kartı aidat ücretleri iade ediliyor
70 milyon vatandaştan kesilen kredi kartı aidat ücretleri iade ediliyor
TOKİ'den ev sahibi olmak isteyen kişilere büyük kampanya! 400 konut uygun fiyata satışa çıkarıldı
TOKİ'den ev sahibi olmak isteyen kişilere büyük kampanya! 400 konut uygun fiyata satışa çıkarıldı
Kredi Kartı borcu olanlara müjdeli haber geldi! Kredi Kart borcunuzu yapılandırma imkanı!
Kredi Kartı borcu olanlara müjdeli haber geldi! Kredi Kart borcunuzu yapılandırma imkanı!

Popüler Haberler

Yıpranmış ve cansız saçlara evde bakım nasıl yapılır? 2020 Yıpranmış ve cansız saçlar için karışımlar
Güz Masalı Dizisi Tekrarları Hangi gün yayınlanacak? Güz Masalı dizisi Saat kaçta yayınlanacak?
Kömür yardımına nasıl başvurabilirim? 2020 kömür yardımı ne zaman başlıyor?
Emeklilik maaş hesaplaması nasıl yapılır? Emekli olursam ne kadar emekli maaşı alırım hesaplama
SGK ölüm yardımı almak için kimler başvuruda bulunabilir? 2020 SGK ölüm yardımı başvuru şartları
Malulen emekli olmak için aranan hastalıkların listesi güncellendi! 2020 Hangi hastalar malülen emekli olabilir?
Youtube kanal değerini ne belirler? #yil Youtube kanal satın alırken nelere dikkat etmeli?
Emekli maaşını yüksek almak için neler yapılabilir? 2020 Erken emeklilik için ipuçları
Esra Erol yeni yayın sezonuna ne zaman başlayacak? Esra Erol yeni sezon tarihini açıkladı!
Bim'de satılan Bilicra çocuk saati hakkında bilgi ve inceleme
Sabah namazı ne zaman kılınır? Sabah namazı vakti
Bim market kaçta açılıyor? BİM market yeni açılış ve kapanış saatleri
Sokağa çıkma yasağında kimler sokağa çıkabilir? Sokağa çıkma yasağı genelgesinde belirtilen gruplar
Şansımı Seveyim filmi nerede çekildi? Filmin Oyuncuları ve konusu
Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri kimlerden oluşuyor? Kaç kişi, maaşları ne kadar
Deniz Harp Okulu başvuru şartları nedir? 2020 Deniz Harp Okulu başvuru koşulları
SGK askerlik borçlanması kaç yıl geriye çeker? SGK askerlik borçlanmasından kimler yararlanabilir? 2020
Gürcistan'a nasıl gidilir, pasaport şart mı? 2020 Gürcistan’a gidenlerin görmesi gereken yerler nerelerdir?
Diyetisyenlik nedir, çalışma saatleri ne kadardır? 2020 diyetisyen maaşları ne kadar?
Vişnelerin faydaları nelerdir? Evde lezzetli vişne reçeli nasıl yapılır?
Zatürre aşısı koronaya iyi gelir mi?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.