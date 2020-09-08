SGK İstirahat Raporu nasıl alınır? SGK istirahat raporu parası ne kadardır?

SGK kurumlarında çalışan kişilerin sağlık sorunları sonrasında alacakları istirahat raporu ile alınan rapor gün sayısı kadar evlerinde dinlenebilirler.

SGK İstirahat raporu nedir?

SGK istirahat raporu genel olarak çalıştığı kurumda sağlık sorunları yaşayan ve işgörmezlik süresi bulunan kişilerin faydalanabileceği bir rapordur. Yapılan tetkikler sonrasında Toplumsal Güvenlik Kurulu tarafından verilen rapora göre iş görmezlik ve istirahat raporu almak isteyen kişilerin kaç gün çalışmayacakları rapor tarafından net olarak belli edilmektedir. Çalışan kişi bu raporu aldıktan sonra en geç 5 iş günü içerisinde kurumuna iletmek zorundadır.

İstirahat rapor parası nedir?

Ayakta tedavi SGK istirahat raporu parası ne kadar?

Toplumsal Güvenlik Kurumuna bağlı olarak çalışmakta olan SSK ve Bağkur çalışanları, kurum tarafından belirlenen şartları yerine getirdiği takdirde istirahat raporu parası alabilmektedir. Bu paranın amacı ise çalışanın işe gelmediği durumlarda ekonomik olarak zorlanmamasıdır.

Ayakta tedavi sonrasında alınan raporlar ile birlikte de istirahat raporu alınabilmektedir. Ayakta tedavi olan kişilere verilen istirahat raporu parası ise günlük maaşın üçte ikisi oranındadır. Ödemeler ise TGK tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaktadır.

Yatarak tedavi görecekler SGK istirahat parasını ne kadar almaktadır?

Yatarak tedavi görecek kişiler ayakta tedavi olanlara nazaran daha az istirahat raporu parası almaktadır. Buna göre yatarak tedavi görecek kişilerin alacağı istirahat raporu parası günlük maaşın yarısı kadardır ve ödemeler yine TGK tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaktadır.

SGK istirahat raporu alma koşulları nelerdir?