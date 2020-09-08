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SGK İstirahat Raporu nasıl alınır? SGK istirahat raporu parası ne kadardır?

SGK çalışanlarının en fazla merak ettiği ve sağlık sorunlarında kullandığı istirahat raporu koşulları merak ediliyor. Aynı zamanda SGK istirahat raporu parası da ayakta ve yatakta tedavi gören çalışanlar için ne kadardır merak ediliyor.

08 Eylül 2020 Salı 18:24
SGK İstirahat Raporu nasıl alınır? SGK istirahat raporu parası ne kadardır?
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SGK kurumlarında çalışan kişilerin sağlık sorunları sonrasında alacakları istirahat raporu ile alınan rapor gün sayısı kadar evlerinde dinlenebilirler.

SGK İstirahat raporu nedir?

SGK istirahat raporu genel olarak çalıştığı kurumda sağlık sorunları yaşayan ve işgörmezlik süresi bulunan kişilerin faydalanabileceği bir rapordur. Yapılan tetkikler sonrasında Toplumsal Güvenlik Kurulu tarafından verilen rapora göre iş görmezlik ve istirahat raporu almak isteyen kişilerin kaç gün çalışmayacakları rapor tarafından net olarak belli edilmektedir. Çalışan kişi bu raporu aldıktan sonra en geç 5 iş günü içerisinde kurumuna iletmek zorundadır.

İstirahat rapor parası nedir?


Toplumsal Güvenlik Kurumuna bağlı olarak çalışmakta olan SSK ve Bağkur çalışanları, kurum tarafından belirlenen şartları yerine getirdiği takdirde istirahat raporu parası alabilmektedir. Bu paranın amacı ise çalışanın işe gelmediği durumlarda ekonomik olarak zorlanmamasıdır.

Ayakta tedavi SGK istirahat raporu parası ne kadar?

Ayakta tedavi sonrasında alınan raporlar ile birlikte de istirahat raporu alınabilmektedir. Ayakta tedavi olan kişilere verilen istirahat raporu parası ise günlük maaşın üçte ikisi oranındadır. Ödemeler ise TGK tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaktadır.

Yatarak tedavi görecekler SGK istirahat parasını ne kadar almaktadır?

Yatarak tedavi görecek kişiler ayakta tedavi olanlara nazaran daha az istirahat raporu parası almaktadır. Buna göre yatarak tedavi görecek kişilerin alacağı istirahat raporu parası günlük maaşın yarısı kadardır ve ödemeler yine TGK tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaktadır.

SGK istirahat raporu alma koşulları nelerdir?

  • İstirahat raporu sahibi olan bir çalışanın Toplumsal Güvenlik Kurumu’ndan raporlu olduğu süre süresince ücret alabilmesi için rapor almış olduğu günden önceki 1 senelik süreçte belirlenen prim gün sayısının ödenmiş olması gerekmektedir. Ödenmesi ihtiyaç duyulan prim günü sayısı 90’dır. Rapor tarihinden önceki 1 yıl içinde minimum 90 günlü prim yatırmış olan kişiler rapor tutarı almaya hak kazanmaktadırlar.
  • Alınan istirahat raporunun süresi 1 ya da 2 benzer biçimde kısa süreli ise bu istirahat raporları için Toplumsal Güvenlik Kurumu’ndan ödeme alınmamaktadır. Ödeme yapılmamasının sebebi işverenin bu raporları kişinin maaşından kesmemesidir.
  • Sıhhat kuruluşlarındaki uzman doktorlar tarafınca hazırlanan SGK istirahat raporunda, çalışanın niçin iş göremeyeceği, hangi teşhiste bulunulduğu raporda detaylı bir halde yer almalıdır. Aynı raporun ilgili tabip tarafınca imzalı ve kaşeli olması gerekmektedir. Bu şartları sağlamayan raporlar Toplumsal Güvenlik Kurumu tarafınca onaylanmamakta ve kişilere ödeme yapılamamaktadır.
  • Alınan istirahat raporunun 5 iş günü içinde işveren tarafınca e-Rapor sistemine girilmesi ve Toplumsal Güvenlik Kurumu’na bildirilmesi gerekmektedir. Eğer işveren yok ise kişinin bizzat kendisinin Toplumsal Güvenlik Kurumu’na ibraz etmesi gerekmektedir.

 



Son Güncelleme: 08.09.2020 18:24
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