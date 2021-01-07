SGK, fazla ödenen prim paralarını geri mi ödüyor?

Emekli olabilmek için bazı vatandaşlar yaşlarını doldurmayı, bazı vatandaşlar ise primlerini doldurmayı bekliyor. Hem yaş şartını yerine getiren hem de prim ödemelerini tamamlayan vatandaşlar, emekli olabiliyor. Primlerini doldurmasına rağmen emekli olamayan vatandaşlar ise yaş sınırına takılıyor ve EYT yasasının çıkarılmasını bekliyor. Ancak bir de yaş sınırına takılmayan ancak primleri yetmeyen vatandaşlar var. Bu vatandaşlar için yeni bir uygulama söz konusu. Uygulamaya göre, yaşı yeten ancak primi yetmeyen vatandaşlara, prim paraları geri ödeniyor.

Emekli olabilmek için primleri yetmeyen vatandaşlar,’nun yeni tanıdığı hakka göre, fazla ödediği veya kullanmadığı primlerin parasını alabilecek. İki türlü prim ödemesi yapılıyor. Birincisi, yaşları yeten ancak primlerini yetmeyen vatandaşlar, daha önce yatırdığı primlerin ödemesini geri alabiliyor. İkincisi ise, toplu ödeme. Bu ödemeleri almak isteyen vatandaşlar,’ya başvuru yaparak, ödemelerini geri alabilirler.

Şartlar

Bu haktan yararlanabilmek için, emekli yaşınızı doldurmanız gerekiyor. Bu da kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş anlamına geliyor. Bu yaşları dolduran ancak emekli olamayan vatandaşlar, primlerini geri alabilmek için SGK’ya başvurabilir. İkinci bir şart ise, başvuran kişinin sigortalı bir işte çalışmaması gerekiyor. Aynı zamanda Bağ-Kur’lu da olmaması gerekiyor. Bu iki şartı yerine getiren vatandaşlar, prim ödemelerini geri alma hakkına sahipler.